Başkan Erdoğan'dan net fon mesajı: Milletin hakkına girenler hesabını verecek

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli belediye başkanlarımız, istikbalimizin güvencesi sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor, yurt dışında gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı vesilesiyle Genel Merkezimizde tertiplediğimiz bu geniş katılımlı toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Gazi Meclis'imiz tatile görülmemiş mutabakat örneği ile girmiştir. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak toplumsal zeminin oluşmasına ivedilikle ihtiyacımız var. İktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı da nasıl davrandığı da çok önemli.

İZMİR BUGÜN BİR BAŞKA İzmir bugün bir başka. Çok coşkulu. Toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor, kendilerine hoş geldiniz diyorum. 1 Ekim Perşembe günü itibaren başlayan Yeni Yasama Yılının hayırlı olmasını diliyorum. aynı şekilde parlamentomuza siyasi partilere hiçbir ayrım yapmadan herkese başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yer aldı. (Foto: AA)

"YENİ YASAMA YILINDA MUHALEFETTEN DAHA SORUMLU BİR ÜSLUP GÖRMEK İSTİYORUM"

Dün Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı "hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret" çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyorum. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.

"9 AYLIK İHRACATIMIZ YÜZDE 5,2 ARTIŞLA 211 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Değerli kardeşlerim, gündemle ilgili değerlendirmelerime geçmeden evvel ekonomiye dair bazı güncel verileri burada sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum. 3 Ekim'de Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dokuz aylık ihracatımız yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283,7 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamı ise 410 milyar dolara yaklaştı. Çevremizdeki çatışmalara ve küresel ekonomideki durgunluğa rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyor, bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü verileri de umutlarımızın artmasına vesile oldu. Buna göre 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 7,8'e geriledi. 15-24 yaş grubu genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle yüzde 13 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı. Temmuz'un ardından ağustos ayında yaşanan toparlanmayı önemsiyoruz. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun bundan taviz vermemekte kararlıyız.