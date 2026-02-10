CANLI YAYIN

CHP'de "Keçiören" krizi! Özarslan ek beyan verdi: İşte istifaya giden süreç

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifası sonrası Özgür Özel'in ortaya çıkan küfür ve hakaretleri tepkiye neden oldu. Özarslan, CHP'li Özgür Özel hakkında yaptığı suç duyurusuna ek beyanda bulundu. Söz konusu dilekçede “istifa küfürden önceydi” iddialarına yanıt veren Özarslan istifaya giden sürecin, Özel’in hakaret ve tehdit sözleri sonrasında şekillendiği belirtildi.

CHP'den ayrılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin olarak savcılığa ek bir ifade sundu.

Özarslan'ın avukatı tarafından teslim edilen dilekçede, kamuoyunda öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, istifa kararının Özgür Özel'e atfedilen hakaret ve tehdit içerikli mesajların ardından alındığı net biçimde ortaya kondu.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

Özarslan, "istifa küfürden önce gerçekleşti" yönündeki söylemlere, savcılığa verdiği ek beyanla yanıt verdi. Dilekçede, CHP'den ayrılma sürecinin, Özgür Özel'e isnat edilen tehdit ve hakaret niteliğindeki eylemler sonrasında şekillendiği vurgulandı.

CHP üyeliğini sonlandırmasının ardından Özgür Özel hakkında tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlamalarıyla savcılığa başvuran Mesut Özarslan, bazı yazılı ve görsel medya organları ile sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu belirterek bu nedenle ek beyanda bulunma ihtiyacı doğduğunu ifade etti.

Savcılığa sunulan dilekçede, Özarslan'ın kamu görevi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmelerin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tarafından siyasi bir mesele olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Bu değerlendirmelerin ardından Özarslan'a yönelik yoğun ve ısrarlı iletişim girişimlerinin başladığı, devamında ise soruşturma konusu olan hakaret, tehdit ve huzur bozucu nitelikteki eylemlerin gerçekleştiği kaydedildi.

EK BEYANDA DAKİKA DAKİKA SÜREÇ

Ek beyanda, Özgür Özel'e atfedilen eylemler zaman sıralamasıyla şu şekilde aktarıldı:

07 Şubat 2026 saat 23.57'den itibaren: Altı kez cevapsız ve ısrarlı arama

07 Şubat 2026 saat 23.59 – 08 Şubat 2026 saat 00.11 arası: Hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma içerikli mesajlar

08 Şubat 2026 saat 00.12: Görüntülü arama girişimi

Dilekçede, bu gelişmeler nedeniyle Mesut Özarslan'ın psikolojik huzurunun zedelendiği, kamu görevlisi kimliğiyle kişilik haklarının ihlal edildiği ve söz konusu eylemlerin sürme ihtimalinin ciddi bir endişe yarattığı belirtildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

"AYRILMA KARARI YAŞANANLARDAN SONRA VERİLDİ"

Ek beyanda, hakaret ve tehdit içerikli bu süreçten sonra, kamu görevini tarafsız ve sağlıklı şekilde sürdürebilmek adına Mesut Özarslan'ın anayasal hakkı olan siyasi tercih özgürlüğünü kullanarak CHP üyeliğinden ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

Dilekçede yer alan bilgilere göre Özarslan:

08 Şubat 2026 saat 18.21'de X (Twitter) hesabı üzerinden CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna açıkladı

08 Şubat 2026 saat 18.22'de e-Devlet sistemi üzerinden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi parti üyelik ekranı aracılığıyla CHP üyeliğini resmen sonlandırdı

Ek beyan dilekçesinde, bu bilgilerle birlikte istifa kararının, kamuoyunda ileri sürüldüğü gibi küfürden önce değil; hakaret ve tehdit içerikli eylemlerin ardından alındığının açıkça ortaya konduğu ifade edildi.

