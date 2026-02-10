CHP'de "Keçiören" krizi! Özarslan ek beyan verdi: İşte istifaya giden süreç
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifası sonrası Özgür Özel'in ortaya çıkan küfür ve hakaretleri tepkiye neden oldu. Özarslan, CHP'li Özgür Özel hakkında yaptığı suç duyurusuna ek beyanda bulundu. Söz konusu dilekçede “istifa küfürden önceydi” iddialarına yanıt veren Özarslan istifaya giden sürecin, Özel’in hakaret ve tehdit sözleri sonrasında şekillendiği belirtildi.
CHP'den ayrılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin olarak savcılığa ek bir ifade sundu.
Özarslan'ın avukatı tarafından teslim edilen dilekçede, kamuoyunda öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, istifa kararının Özgür Özel'e atfedilen hakaret ve tehdit içerikli mesajların ardından alındığı net biçimde ortaya kondu.
Özarslan, "istifa küfürden önce gerçekleşti" yönündeki söylemlere, savcılığa verdiği ek beyanla yanıt verdi. Dilekçede, CHP'den ayrılma sürecinin, Özgür Özel'e isnat edilen tehdit ve hakaret niteliğindeki eylemler sonrasında şekillendiği vurgulandı.
CHP üyeliğini sonlandırmasının ardından Özgür Özel hakkında tehdit, hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlamalarıyla savcılığa başvuran Mesut Özarslan, bazı yazılı ve görsel medya organları ile sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu belirterek bu nedenle ek beyanda bulunma ihtiyacı doğduğunu ifade etti.
Savcılığa sunulan dilekçede, Özarslan'ın kamu görevi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmelerin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tarafından siyasi bir mesele olarak değerlendirildiği aktarıldı.