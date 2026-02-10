CHP'de "Keçiören" krizi! Özarslan ek beyan verdi: İşte istifaya giden süreç

Özel'in Özarslan'a attığı mesajlar

Bu değerlendirmelerin ardından Özarslan'a yönelik yoğun ve ısrarlı iletişim girişimlerinin başladığı, devamında ise soruşturma konusu olan hakaret, tehdit ve huzur bozucu nitelikteki eylemlerin gerçekleştiği kaydedildi.

EK BEYANDA DAKİKA DAKİKA SÜREÇ

Ek beyanda, Özgür Özel'e atfedilen eylemler zaman sıralamasıyla şu şekilde aktarıldı:

07 Şubat 2026 saat 23.57'den itibaren: Altı kez cevapsız ve ısrarlı arama

07 Şubat 2026 saat 23.59 – 08 Şubat 2026 saat 00.11 arası: Hakaret, tehdit ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma içerikli mesajlar

08 Şubat 2026 saat 00.12: Görüntülü arama girişimi

Dilekçede, bu gelişmeler nedeniyle Mesut Özarslan'ın psikolojik huzurunun zedelendiği, kamu görevlisi kimliğiyle kişilik haklarının ihlal edildiği ve söz konusu eylemlerin sürme ihtimalinin ciddi bir endişe yarattığı belirtildi.