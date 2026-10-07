İzmir siyasetinde tarihi dönüm noktası! Cemil Tugay AK Parti'de! "İzmir projelerimizi CHP’li belediye hep durdurdu"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılmasıyla kentte yeni bir dönemin kapısı aralandı. Tarihi katılıma ilişkin A Haber’de değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, önceki belediyelerin hizmetsizlik kültürüne dikkat çekecek, “İzmir projelerimizi CHP’li belediye hep durdurdu” dedi. Özgür Özel’in AK Parti’ye yönelik açıklamalarına da sert yanıt veren İnan, “Özgür Özel AK Parti’ye ahlak dersi veremez” ifadelerini kullandı.

İzmir'de siyaset dengelerini değiştiren gelişmenin ardından AK Parti cephesinden A Haber'de dikkat çeken değerlendirmeler geldi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay'ın partiye katılımının İzmir açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

25 YIL SONRA GELEN TARİHİ BULUŞMA

Günün anlam ve önemine değinen AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Öncelikle hem şehrimiz, İzmir'imiz hem de partimiz için hayırlara vesile olsun. Bugün partimiz ve İzmir için çok müstesna bir gündü. Açıkçası Cemil Tugay Beyefendi çok müstesna ve özel bir konuşma gerçekleştirdi" dedi.

Gerçekleştirilen geleneksel açılış toplantısının kritik bir ana sahne olduğunu ifade eden AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Melih Bey, bugün biz yeni yasama yılı açılışı programımızı milletvekillerimizle, bakanlarımızla, MKYK üyelerimizle birlikte her sene yaptığımız geleneksel programı gerçekleştirdik ve bu toplantıda şehrimiz için gerçekten de özel anlar yaşandı. Yaklaşık 25 seneden sonra İzmir, Cumhur İttifakı ile birlikte AK Parti çatısı altında buluştu. Tabii bu partimiz için çok özel bir andı. Genel Başkanımızın çok tarihi bir konuşması gerçekleşti. Öte yandan Cemil Tugay Bey'in hem duygularını tercüme ettiği hem şehirle ilgili düşüncelerini paylaştığı, hem partimiz hem de Cumhurbaşkanımızla ilgili paylaştığı düşünceler hazirunun bu konuşmayı çok önemli bulmasına vesile oldu. Önümüzdeki dönem hem İzmir siyasetine hem de Ege siyasetine önemli bir adım olarak bugün tarihe geçti" ifadelerini kullandı.

Teşkilatların ve kentin sürece bakışını aktaran AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Hayırlı olsun. Biz milletvekillerimizle, AK Parti teşkilatları olarak, özellikle İzmir'deki teşkilatlar adına Cemil Tugay Beyefendi'ye bugün Cumhurbaşkanımızın rozet takmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde İzmir için, İzmir'in esnafları için, İzmir'in tüm sokakları için omuz omuza çalışmaya bugün bismillah dedik" sözleriyle süreci değerlendirdi.

"BİZİ BİR ARAYA GETİREN ŞEHRE HİZMET AŞKIDIR"

Kentin sorunlarını yakından bilen bir isim olarak Cemil Tugay ile daha önce kamuoyuna ve basına yansıyan temaslarının hatırlatılması ve sürecin ne kadarlık bir zaman diliminde olgunlaştığına dair soru üzerine konuşan AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Farklı partilerde de olsak sonuç olarak şehrin sıkıntıları, şehrin dertleri konusunda müşterek görüşmelerimiz her partiyle var. Siyasetçilerin esas görevi o şehrin menfaati için beraber müşterek çalışma yapmaktır" şeklinde konuştu.

Diyalog kanallarının her daim açık tutulduğunu belirten AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Cemil Tugay Bey her zaman bizimle diyalog kapılarını açık tuttu ve her zaman İzmir'in meseleleriyle ilgili çok ciddi istişarelerde bulundu. Bizler de her zaman yapıcı davrandık. Bu diyalog zemininin, bu yapıcı görüşmelerin elbette bugünkü tabloda ufak da olsa bir payı söz konusu" açıklamasında bulundu.

Farklı görüşlerin siyasette doğal olduğunu ancak hizmet paydasının ortak noktada buluştuğunu dile getiren AK Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Zaman içerisinde fikir ayrılıklarımızın yaşandığı dönem olmadı mı, oldu. Bu da siyasette olan bir şey, herkes aynı fikirde olmak zorunda değil ama şehrimize hizmet aşkımız gerçekten bizi bir arada buluşturan bir konuydu" ifadelerini kullandı.

İZMİRLİLERİN TALEBİ AK PARTİ'YDİ"

Sahada oluşan memnuniyeti aktaran AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Cemil Tugay bugün AK Parti ve Cumhur İttifakı saflarına kendisi büyük bir kararlılıkla dahil oldu. Tabii bu kararlılık sürecini ilk önce Genel Başkanımızla, Cumhurbaşkanımızla paylaştı. Cumhurbaşkanımız da hızlıca partimizin yetkili kurullarını bu durumu talimatlandırarak aktardı ve bugün bu törenle birlikte İzmir'de önemli bir günü de geride bıraktık. Şimdi İzmir'de de çok yoğun bir memnuniyet var. Bakın ben biraz önce hem Ekrem Bey'i hem de Hilmi Bey'i dinledim" ifadelerini kullandı.

Sürekli sahada ve vatandaşlarla iç içe olduklarını belirten İnan, "Özellikle Cemil Bey'in bağımsız olduktan sonra 'Hangi partiye geçmeli?' sorusunu vatandaşlarımıza araştırmalarda sorduğumuzda, ortaya çıkan 'AK Parti'ye geçmeli' yanıtı İzmirli hemşehrilerimizin büyük kamuoyuna sahip açık bir cevabıydı. Biz bu tabloyu sokakta da net bir şekilde görüyorduk" sözleriyle sürecin halkın beklentisi doğrultusunda şekillendiğini kaydetti.

"25 YILLIK LİNÇ KÜLTÜRÜNÜ YIKIYORUZ"

İzmir'de AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 milyonu aşkın oyunun bulunduğunu hatırlatan İnan, "Biliyorsunuz 25 sene boyunca İzmir'i gerek eski CHP kliği gerekse yeni CHP kliği yönetti ve hiçbir zaman AK Parti'ye oy veren seçmenlerin düşüncelerini, şehirle ilgili fikirlerini dikkate almadılar. Bugün itibarıyla bizim yönetim tarzımız kesinlikle böyle olmayacak. İzmir'de kim hangi fikirdeyse, şehirle ilgili hangi kanıya sahipse büyük bir kucaklayıcılık ortaya koyacağız. 25 sene boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bugünkü kadrolarının ortaya koyduğu o linç kültürünü tamamen reddederek, ideolojik barikatları yıkarak İzmir'i Kınık'ından Ödemiş'ine, Çeşme'sine kadar 30 ilçesiyle kucaklayan çok başarılı bir süreci amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Siyasette kutuplaştırma dilinin geçerliliğini yitirdiğini belirten İnan, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye'de ve özellikle İzmir'de ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın ve iktidar karşıtlığı üzerinden siyaset yapmanın raf ömrü artık tükendi. 25 sene boyunca bu fikre her zaman itiraz ettik; şimdi inşallah bu itirazlarımızı eyleme dönüştüreceğiz ve büyük bir kucaklayıcılıkla AK Belediyeciliğin farkını ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

"İZMİR'DE BİRİNCİ PARTİ AK PARTİ, CHP İSE MUHALEFETTİR"

Cemil Tugay'ın katılımının ardından CHP seçmeninde AK Parti'ye yönelik yeni bir çekim alanı oluşup oluşmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Eyyüp Kadir İnan, "Melih Bey, şu an İzmir'de yüzde 40'a varan büyük bir oy teveccühü ile birinci partiyiz. Bugün İzmir'de CHP ve yeni parti muhalefet konumundadır, AK Parti ise iktidar konumundadır. Bu durum genel seçim sonuçlarında da araştırmalarımızda da böyledir, yerelde de böyledir. Önümüzdeki ilk genel seçimde de bunun sonucunu hep birlikte göreceğiz. En büyük takdir elbette İzmirlilerindir. Biz asla oy kaygısıyla iş yapan bir yöntemle siyaset üretmedik. En büyük amacımız, merkezi hükümetle yerel yönetimin uyumuyla birlikte en bereketli siyaset tarzını şehrimize kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.

"İZMİR İZMİRLİLERİNDİR"

İzmir için yeni bir sayfanın açıldığını vurgulayan İnan, "Bugün İzmir'de yeni bir hikayenin startını Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Yıllar boyunca İzmir'in temel problemlerine Sayın Genel Başkanımızın kararlarıyla büyük icraatlar kazandırdık. Şimdi bu merkezi ve yerel uyumun başarısını en güçlü şekilde yansıtacağız. Karşımızdaki klikler yıllarca 'İzmir CHP'nindir, CHP'li kalacak' sloganıyla kendilerine oy vermeyen herkesi dışladılar. Biz ise bugün 'İzmir İzmirlilerindir, İzmir'i en çok seven de İzmir'e en fazla hizmet üretendir' diyoruz. Biz rekabeti fikirlerde ya da ayrılıkta değil; hizmette, eserde ve İzmir sokaklarında ortaya koyduğumuz farkta yaşatacağız" dedi.

Kentin siyasi tartışmalardan yorulduğuna dikkat çeken İnan, "İzmir Gençlik Kolları Başkanlığından gelen bir kardeşiniz olarak bu şehrin kutuplaştırma kampanyalarından ne kadar yorulduğunu çok iyi biliyorum. Şehrimiz yorulduğu için bugün 1 milyonu aşkın oyumuz var; ancak oy oranından ziyade gerçek İzmir'e hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Körfezden bakınca İzmir her zaman çok güzel bir şehir ama 5 kilometre derinliklerine girdiğinizde kentsel dönüşümden ulaşıma kadar bambaşka bir tablo var. Gerçek İzmir'e fayda sağlayacak adımları Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe başkanlarımızla birlikte başlatmış bulunuyoruz" sözlerini kaydetti.

"İZMİR PROJELERİMİZİ CHP'Lİ BELEDİYE HEP DURDURDU"

Geçmiş dönemlerde şehre yapılan yatırımların engellendiğini hatırlatan İnan, "Cemil Bey'i tenzih ederek söylüyorum; Tunç Soyer ve Aziz Kocaoğlu dönemlerinden bu yana şehre TOKİ projesi yapılacak olsa hemen yürütmeyi durdurma davası açtılar. İzmir Kiraz gibi merkeze 180 kilometre mesafede olan, yaşlısı, hastası bulunan ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alabilmesi için Sağlık Bakanlığımız hastane yapacak oldu, hemen yürütmeyi durdurma davası açtılar. Üniversite yapılmak istendi, davalarla engellemeye çalıştılar. Kısacası bu eski ve yeni CHP kliği 'istemezük' siyasetini İzmir'e dayatarak şehri geriye götürdü ve şehre olan borcunu ödeyemedi. Biz ise hizmetten hiçbir zaman geri durmadık, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İzmir'e milyarlarca liralık yatırımı kesintisiz kazandırdık" dedi.

"ŞEHRİN KILCAL DAMARLARINA KADAR HİZMET ULAŞTIRACAĞIZ"

Merkezi yönetim ile yerel yönetimin el ele vermesiyle birlikte kentin her alanda sıçrama yaşayacağını belirten Eyyüp Kadir İnan, "Merkezi hükümet ile yerel yönetimin bu güçlü uyumunu önümüzdeki günlerden itibaren hem İzmir hem de tüm Ege bölgesi net bir şekilde hissedecek. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri, güçlü bir liman kenti olan İzmir'in turizmden sanayiye muazzam bir potansiyeli var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın ortaya koyduğu vizyon ve projeci yaklaşımla birlikte şehrin kılcal damarlarına kadar hizmet ulaştıracağız. Bu konudaki en büyük gücümüz ve destekçimiz ise Sayın Cumhurbaşkanımızdır" diyerek yeni dönemin hedeflerini paylaştı.

BURHAN ÖZFATURA'YA RAHMET VE İZMİR'İN DEMOKRATİK GENETİĞİ

Sözlerine yakın zamanda vefat eden İzmir'in eski belediye başkanlarından Burhan Özfatura'yı anarak başlayan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Şimdi tabii, Allah rahmet eylesin, Burhan Özfatura'yı da yakın bir zamanda kaybettik. Mekanı cennet olsun. Gerçekten de şehrimize çok büyük hizmetleri olan bir devlet adamıydı, bir belediye başkanıydı. Ortaya koyduğu eserleriyle birlikte İzmir hala kendisini hayırla yad ediyor" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay ile birlikte İzmir için yepyeni ve güçlü bir hikayenin başladığını belirten İnan, "Görülecektir ki İzmir'in gençleri hizmet ve icraat bağlamında şehrimizde en fazla kazanan kesim olacak. Çünkü İzmir, hem sosyal imkanlarıyla hem de turizmiyle gençlerin vakit geçirmek istediği, gerçekten de potansiyeli olan bir şehir. Ben İzmir Karşıyakalıyım, doğma büyüme İzmirliyim. Yıllarca AK Parti'mize ve Cumhurbaşkanımıza oy verdik. Burada AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın meselelerini, şehirle ilgili düşüncelerimizi her zaman özgürce paylaştık. İzmir çok kültürlü, demokrasi bağlamında çok güçlü bir genetiğe sahip bir şehir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndan bugüne kadar Türk siyasetine çeşitli mesajlar vermiş, güçlü bir temsiliyeti var. İnşallah bu güçlü temsiliyeti ve o çok kültürlü yapıyı Cemil Tugay Bey'in bu geçişiyle bir kez daha göstermiş olacağız" sözleriyle aktardı.

"BİZİM KİTABIMIZDA DIŞLAMAK ASLA YOK"

Geçmiş dönemde farklı siyasi tercihlere yönelik baskıcı ve dışlayıcı tutumları eleştiren İnan, "Bazı arkadaşlar bunu göstermedi. Çok ideolojik davranarak farklı partilere oy veren arkadaşlarımıza, seçmene çok hakir baktılar, çok incittiler. Mahalle baskısından mobbinge kadar en şiddetli hallerini ortaya koydular. Problem yok, bizim için artık yeni bir hikaye başlıyor. Dışlamak bizim kitabımızda asla yok. İzmir'i tüm ilçeleriyle, meseleleriyle, hemşehrilerimizin ortaya koyduğu ihtiyaç, şikayet ve önerilerle birlikte kucaklayarak Cemil Tugay Başkanımızın öncülüğünde bu anlayışı hakim kılacağız" dedi.

İZMİR MARŞLI VİDEOYA BÜYÜK İLGİ VE KÖRFEZ MÜJDESİ

Cemil Tugay'ın geçişine ilişkin parti hesaplarından paylaşılan ve fonunda İzmir Marşı'nın yer aldığı videoya gelen olumlu tepkilerin sorulması üzerine İnan, "Çok olumlu tepkiler alındı. Bugün Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza da izlettik. Gerçekten çok heyecanlıyız çünkü İzmir'de bekleyen büyük işlerimiz var. Bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve kararlarıyla çok hızlı aksiyonlar alarak halledeceğiz. Cemil Tugay Başkanımızın ortaya koyduğu köklü çözümleri, hükümetimizin desteği ve Büyükşehir Belediyemizin potansiyeliyle birlikte hayata geçireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.