Başkan Erdoğan konuştu, Tel Aviv küplere bindi! Gerçekleri hazmedemediler: Skandal paylaşım

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda “Dünya beşten büyüktür” vurgusunu yinelediği konuşmasında şiirden alıntı yaparak "Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar." mesajını verdi. Erdoğan'ın bu sözleri Tel Aviv hazımsızlığa neden oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya hesabından liderleri "papağan" olarak nitelendirdiği bir paylaşım yaptı.