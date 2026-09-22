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Başkan Erdoğan konuştu, Tel Aviv küplere bindi! Gerçekleri hazmedemediler: Skandal paylaşım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan konuştu, Tel Aviv küplere bindi! Gerçekleri hazmedemediler: Skandal paylaşım

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda “Dünya beşten büyüktür” vurgusunu yinelediği konuşmasında şiirden alıntı yaparak "Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar." mesajını verdi. Erdoğan'ın bu sözleri Tel Aviv hazımsızlığa neden oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya hesabından liderleri "papağan" olarak nitelendirdiği bir paylaşım yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kuruluna hitap etti. Konuşmasında İsrail'in Gazze saldırılarına değinen Erdoğan, Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere kararlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

ERDOĞAN'IN BM MESAJI SONRASI İSRAİL'DEN SKANDAL PAYLAŞIM!

Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 ülkenin iradesine bağlı yapısının adil olmadığını belirterek "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını yineledi. Gazze'deki çocukların savaş uçakları yerine uçurtmalara bakacağı bir gelecek çağrısı yapan Erdoğan, BM'nin reforme edilmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Konuşmasında Sezai Karakoç'un şiirinden de bölümler okuyan Erdoğan, "Rabb'im ömür verdikçe mazlumlar için mücadele vereceğim" dedi.

Erdoğan, haksızlık karşısında susmayacaklarını ve Türkiye'nin adalet, dayanışma ve ortak iradeden yana olduğunu vurgulayarak "Şüphesiz, karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan, o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir ve bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir." dedi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri sonrası İsrailli heyet salondan kaçtı.

Siyonist heyet salondan kaçtı!Siyonist heyet salondan kaçtı! SİYONİST HEYET SALONDAN KAÇTI!

İSRAİL'DEN ALÇAK PAYLAŞIM

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabından, "BM'den canlı yayın: Bu yılki papağanlar" ifadeleriyle skandal bir yapay zeka videosu paylaşıldı.

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