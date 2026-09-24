Kozinoğlu soruşturmasında dizi izi! Oyuncu Sedat Savtak A Haber'e konuştu: “Karakterimin Kozinoğlu olduğunu bilmiyordum”

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde Kozinoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Savtak, savcılıkta “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Savtak, ifade sonrası A Haber'e konuşarak karakterin Kozinoğlu olduğunu rolü kabul ettiği sırada bilmediğini ve dizideki ölüm sahnesiyle gerçek ölüm arasındaki benzerliğin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yeni gözaltılar ve savcılık ifadeleri gündeme gelirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Savtak, savcılığa ifade verdi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a konuşan Savtak, hem savcılık ifadesinin detaylarını hem de dizideki ölüm sahnesiyle Kozinoğlu'nun vefatı arasındaki çarpıcı benzerliği anlattı. OYUNCU SEDAT SAVTAK A HABER'E KONUŞTU KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşirken, bilgisine başvurulan isimlerden oyuncu Sedat Savtak savcılıkta verdiği ifadenin ardından sürece ilişkin ilk değerlendirmelerini A Haber'e yaptı. Savcılıktaki ifade sürecini aktaran Sedat Savtak, "Bana sorulan soruların karşılığında bende olan, bildiğim ya da yaşadığım, aklıma gelenler oldu elbette. Bunları sayın savcıma anlattım, ifademi tamamladım. Umarım bu süreç devletimizin bildiği gibi olur." ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr) "KARAKTERİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" Role başlarken canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini vurgulayan ünlü oyuncu, hakkındaki bilgi kirliliğine de açıklık getirdi. Karakteri canlandırma sürecine değinen Sedat Savtak, "Ben karakteri teklif olarak aldığımda bilmiyordum. Gelişen süre içinde bana senaryoda yazılanları elbette canlandırdım. Rolden ayrıldıktan sonra ilerleyen zamanlarda, bir oyuncu olarak 'Ne oldu, ne bitti, nasıl oldu da benzerlikler var?' diye düşündüm. İster istemez benim söylemek istediğim kısım buydu." sözleriyle yaşananları aktardı.