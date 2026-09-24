Katile protesto! Netanyahu BM'de boş salona konuştu: Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti. Yuhalamalar eşliğinde konuşan katil Türkiye'yi de hedef aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan işgalci ve katil Netanyahu "Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Bir AB üyesi olan Kıbrıs'ı yasa dışı bir şekilde işgal ediyor. Ve bir NATO üyesi olan Yunanistan'a karşı sınır ihlallerini düzenli olarak tekrarlıyor. Şimdi de Suriye'yi ele geçirmek istiyor. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız." dedi.