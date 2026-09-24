Katile protesto! Netanyahu BM'de boş salona konuştu: Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti. Yuhalamalar eşliğinde konuşan katil Türkiye'yi de hedef aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan işgalci ve katil Netanyahu "Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Bir AB üyesi olan Kıbrıs'ı yasa dışı bir şekilde işgal ediyor. Ve bir NATO üyesi olan Yunanistan'a karşı sınır ihlallerini düzenli olarak tekrarlıyor. Şimdi de Suriye'yi ele geçirmek istiyor. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız." dedi.
"Gazze Kasabı" Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.
Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.
YUHALANDI BOŞ SALONA KONUŞTU
Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.
Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.
TÜRKİYE'Yİ VE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Eli kanlı katil boş salona hitabında Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye de saldırarak şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan Hamas liderlerine ev sahipliği yapıyor. Gazetecileri ve siyasi muhalifleri öldürüyor ve bu konuda bir rekor elinde bulunduruyor. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız.
ELİNDE BOMBAYLA KONUŞTU
Katil elinde bombayla konuşmasını yaptı. Elindeki bombayı göstererek konuşan katilin o anları tartışmaya neden oldu.
NEW YORK'TA DA İSTENMEDİ
Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.
New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.