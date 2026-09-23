Mamdani’den Netanyahu’ya UCM mesajı: “Kimse kararın üstünde olamaz”

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mamdani, Netanyahu’yu savaş suçlusu olarak gördüğünü ve UCM kararının herkes için bağlayıcı olması gerektiğini söyledi. “UCM, yasaların ihlali nedeniyle bir kişinin tutuklanmasını uygun görürse, o zaman biz kim oluyoruz da kimsenin bunun üstünde olduğunu söyleyebiliriz?” diyen Mamdani, “Herkes bu mahkeme önünde hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD basınına yaptığı açıklamada Netanyahu hakkındaki tutumunu açıkça ortaya koydu. Mamdani, "Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu söyledim ve buna inanıyorum, aynı zamanda Filistin halkına karşı korkunç bir soykırımın mimarıdır" dedi.

UCM KARARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Mamdani, New York Belediye Başkanı olarak UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulama yetkisine sahip olmadığını belirtti. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Mamdani, Lahey Belediye Başkanı ile de görüştüğünü ifade etti.

Mamdani, UCM kararının bağlayıcılığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"UCM, yasaların ihlali nedeniyle bir kişinin tutuklanmasını uygun görürse, o zaman biz kim oluyoruz da kimsenin bunun üstünde olduğunu söyleyebiliriz?"

"HERKES HESAP VERMELİ"

Mamdani, açıklamasının devamında UCM karşısında herkesin hesap vermesi gerektiğini savundu. New York Belediye Başkanı, "Bence çok açık bir şekilde herkes bu mahkeme önünde hesap vermelidir" diyerek sözlerini tamamladı.