İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik sözlerine Türkiye'den sert tepki: Gazze'deki gerçek gizlenemez
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Katz, Erdoğan için “kağıttan sultan” ifadesini kullanırken, Türkiye’nin Hamas’ı desteklediğini öne sürdü ve Başkan Erdoğan’a “İsrail’le uğraşmayı bırakması” çağrısında bulundu.
Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı "finanse ettiğini ve kucakladığını" iddia ederek, Erdoğan'ın "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ettiğini" öne sürdü.
İsrailli Bakan ayrıca Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı Mekke Anlaşması'na atıfta bulunarak, Husilerin Mekke'ye füze saldırıları düzenlediği dönemde Erdoğan'ın söz konusu anlaşmanın gereğini yerine getirmediğini iddia etti.
Katz, paylaşımında Başkan Erdoğan'a yönelik, "İsrail'le uğraşmayı bırakmasını" istedi. İsrail'in kendisini koruyabilecek güçte olduğunu savunan Katz, Türkiye'nin terörle mücadele politikalarına ilişkin de çeşitli suçlamalarda bulundu.
ERDOĞAN BM KÜRSÜSÜNDEN GAZZE'DEKİ DURUMA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Başkan Erdoğan, 22 Eylül'de New York'ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek İsrail'in saldırılarına tepki göstermişti.
Erdoğan, Gazze'de yaşananların karşısında insanlık, merhamet ve adalet duygusuna sahip hiç kimsenin sessiz kalamayacağını vurgulamış, Filistin devletini tanımayan ülkelere tutumlarını gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.
Başkan Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirterek, mevcut sistemin dünya barışını koruma görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığını ifade etmişti.
TÜRKİYE'DEN KATZ'A SERT TEPKİ
İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tepki geldi.
Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda Katz'ın Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştirerek, söz konusu açıklamaların Gazze'de yaşananların üzerini örtemeyeceğini belirtti.
Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor." ifadelerini kullandı.
"TARİH HER ZAMAN DİZİLERDEN ÖĞRENİLMEZ"
Katz'ın açıklamalarında Türk dizilerine de atıfta bulunmasına değinen Duran, "Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır." değerlendirmesinde bulundu.
Duran, Türkiye'nin Başkan Erdoğan'ın liderliğinde adalet, barış ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğini belirterek, İsrail yönetiminin Gazze'deki eylemlerinin uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.
İletişim Başkanı Duran, paylaşımının sonunda Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya da atıfta bulunarak, "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak..." ifadelerini kullandı.