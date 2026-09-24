Katz, paylaşımında Başkan Erdoğan'a yönelik, "İsrail'le uğraşmayı bırakmasını" istedi. İsrail'in kendisini koruyabilecek güçte olduğunu savunan Katz, Türkiye'nin terörle mücadele politikalarına ilişkin de çeşitli suçlamalarda bulundu.

İsrailli Bakan ayrıca Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yaptığı Mekke Anlaşması'na atıfta bulunarak, Husilerin Mekke'ye füze saldırıları düzenlediği dönemde Erdoğan'ın söz konusu anlaşmanın gereğini yerine getirmediğini iddia etti.

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı "finanse ettiğini ve kucakladığını" iddia ederek, Erdoğan'ın "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ettiğini" öne sürdü.

Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirterek, mevcut sistemin dünya barışını koruma görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığını ifade etmişti.

Erdoğan, Gazze'de yaşananların karşısında insanlık, merhamet ve adalet duygusuna sahip hiç kimsenin sessiz kalamayacağını vurgulamış, Filistin devletini tanımayan ülkelere tutumlarını gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul'a hitabında, ʺSayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler, tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğizʺ dedi. (Foto: İHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen ʺ100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileriʺ başlıklı panelde, Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. (Foto:AA)

"TARİH HER ZAMAN DİZİLERDEN ÖĞRENİLMEZ"

Katz'ın açıklamalarında Türk dizilerine de atıfta bulunmasına değinen Duran, "Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, Türkiye'nin Başkan Erdoğan'ın liderliğinde adalet, barış ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğini belirterek, İsrail yönetiminin Gazze'deki eylemlerinin uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Duran, paylaşımının sonunda Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya da atıfta bulunarak, "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak..." ifadelerini kullandı.