"Yüzyılın katili!" Eli kanlı Netanyahu'ya karşı dünya çapında net duruş! Sosyal medyada gündem oldu | AK Parti'den peş peş tepki

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın X paylaşımı

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HADSİZ VE ALÇAK SÖZLER

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından Netanyahu'nun sözlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'nin haksızlık karşısında durmaya devam edeceğini belirten Duran mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hâle getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya; haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir.