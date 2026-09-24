"Yüzyılın katili!" Eli kanlı Netanyahu'ya karşı dünya çapında net duruş! Sosyal medyada gündem oldu | AK Parti'den peş peş tepki
Eli kanlı katil Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi ve sırasında sosyal medyada Netanyahu'ya yönelik tepkiler büyüdü. “#NetanyahuCenturysMurderer” etiketi kısa sürede Türkiye'nin yanı sıra dünya gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. AK Parti'den de Başkan Erdoğan'ı hedef alan işgalci Bibi'ye sert tepki geldi. BM salonunda ise çok sayıda ülke temsilcisi Netanyahu konuşmaya başladığında salonu terk etmişti.
"Gazze Kasabı" Netanyahu'nun BM'de boş salonda yaptığı konuşması dünya genelinde tepkilerin gölgesinde kaldı.
Gazze'deki gelişmelere dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, "#NetanyahuCenturysMurderer" etiketiyle peş peşe paylaşımlar yaparak alçak Netanyahu'ya tepki gösterdi.
Etiket kısa sürede yoğun etkileşim alarak dünya gündeminde öne çıktı.
Kullanıcılar, Gazze'deki insani duruma ve İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek amacıyla "#NetanyahuCenturysMurderer" etiketini kullanarak çok sayıda paylaşım yaptı. Paylaşımlarda Gazze'den görüntülere, Filistin'e ilişkin mesajlara ve katil ve işgalci Netanyahu'nun politikalarına yönelik tepkilere yer verildi.
Etiket kısa sürede yoğun etkileşim alırken, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası sosyal medya gündeminde de öne çıkan başlıklardan biri oldu.
ERDOĞAN'IN MESAJLARI DA PAYLAŞILDI
Sosyal medya kullanıcıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze ve Filistin konusunda yaptığı açıklamalardan bölümleri de paylaşımlarına taşıdı. Erdoğan'ın Filistin'e ilişkin mesajları, söz konusu etiketle birlikte yeniden gündeme getirildi.
AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından alçak Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Ala'nın mesajı şu şekilde:
Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları ile bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır. Türkiye olarak hakikati dile getirmeye devam edeceğiz.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HADSİZ VE ALÇAK SÖZLER
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından Netanyahu'nun sözlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'nin haksızlık karşısında durmaya devam edeceğini belirten Duran mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hâle getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya; haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir.
BM SALONU DA BOŞALDI
Katil Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında tepkiler geldi.
Netanyahu'nun kürsüye yönelmesiyle birlikte çok sayıda ülke heyeti ayağa kalkarak Genel Kurul salonunu terk etti.
Salonda protesto sesleri yükselirken Netanyahu da yuhalandı. Delegelerin ayrılmasının ardından İsrail Başbakanı, büyük ölçüde boşalan salona konuşmasını sürdürdü.