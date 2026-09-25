Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkmasının uluslararası düzen açısından bir trajedi olduğunu vurgulayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu dünyanın ve uluslararası kurumların bir trajedisidir. Esasında sanık sandalyesinde oturması gereken bir kişinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması başlı başına bir trajedidir. Uluslararası düzen ve hukuk açısından bir trajedidir. O kişinin BM kürsüsünde konuşması, kurumun meşruiyetini zayıflatan ve zeminini kırılganlaştıran bir sonuç doğurur. Doğru yer; o kişinin insanlık adına kurulmuş bir insanlık mahkemesinde sanık sandalyesinde oturması ve soykırım suçlarının hesabını vermesidir. İkincisi, elinde bir takım silah olarak kullandıkları o çağrı cihazıyla kürsüye çıkıyor; insanları öldürdükleri yöntemi orada tekrarlayan bir tutum sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Tarihte benzer suçları işleyenlerin bunu gizlemeye çalıştığını ancak Netanyahu'nun açıkça sürdürdüğünü belirten Çelik, "Tarihte soykırım ve insanlığa karşı suç işlemiş pek çok kişi bunları örtmeye çalıştı. Netanyahu bu açıdan tarihteki ayrıksı birkaç kişiden birisidir. Soykırım suçu işlemekle beraber bunu sürekli hatırlatan, işlemeye devam edeceğini ve yeni katliamlara imza atacağını ifade eden birisidir. Doğru sıfat bir katildir. Bir terör örgütünün başındadır; Gazze'deki kadın ve çocukları öldürmek başta olmak üzere pek çok insanlık suçuna imza atmış, Suriye'de işgallere girişmiş ve sanık olması gereken bir şahsiyettir" değerlendirmesinde bulundu.

Katil Netanyahu BM kürsüsünden Türkiye'yi hedef aldı (Fotoğraf: ahaber.com.tr / ekran görüntüsü)

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HER SÖZÜ ONLAR İÇİN BİR İDDİANAMEDİR"

Netanyahu'nun yalnızca Başkan Erdoğan'ı hedef almasının tesadüf olmadığını kaydeden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyada pek çok lider BM kürsüsünden İsrail'i ve Netanyahu şebekesini eleştirdi. Fakat bu şebekenin başındaki kişinin hedef aldığı tek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Biz öteden beri söylüyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız bu Siyonist saldırganlığa karşı insanlık ittifakının en güçlü, en yüksek sesidir. Onlar da bunu bildikleri için diğer liderlere cevap vermezken, sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza sözde cevaplar üretmeye çalışıyorlar. Ancak söyledikleri bir cevap değil, itirafname niteliğindedir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşması insanlık onuru ve adalet adına bunların yüzüne okunmuş bir iddianamedir. Cumhurbaşkanımız konuştuktan hemen sonra kimyaları altüst oluyor ve birtakım yalanlarla cevap üretmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun Suriye konusundaki iddialarına da sert çıkan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söyledikleri her şeyin baştan aşağı yalan olduğunu gazete okuyan herkes bilir. Suriye'deki duruma 'işgal' demesi mesnetsizdir; oradaki varlığımız Suriye'nin DEAŞ teröründen ve Esad zulmünden temizlenmesi sırasında ülkemizin güvenliğini sağlamak için aldığımız tedbirlerden ibarettir. Lübnan'ı ve Suriye'yi işgal eden bu şebeke, şimdi Türkiye'nin dış politikası üzerinden gerilim alanları üretmeye çalışıyor. Bu şebekeyle yakınlaşarak kendi güvenliğini sağlayacağını düşünen varsa büyük bir yanılgı içindedir. Bu mesele Türkiye ile İsrail arasında bir mesele değildir; bütün insanlık ile Netanyahu şebekesi arasındaki bir meseledir" dedi.