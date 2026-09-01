KKTC'ye robotik dalış gemisi gönderildi! Geminin enkazına nasıl ulaşılacak? "Kazanın aydınlatılmasında ROV cihazı etkili olacak"

Türkiye'nin yerli üretim kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın (Foto: ahaber.com.tr)

TÜRK DONANMASININ DERİN DENİZ GÜCÜ: ROV SİSTEMLERİ 3 BİN METREYE KADAR İNİYOR

Türk Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu arama-kurtarma ve robotik su altı teknolojisinin kapasitesini anlatan Kaptan Dr. Cahit İstikbal, "Deniz Kuvvetlerimizin üç gemisinde bu kabiliyet var. İki tanesinde, TCG Işın bir tanesidir bunların, 1000 metre derinliğe kadar bu ROV cihazını daldırıp denizin dibinde işlem yapma kabiliyeti var. Bir gemimizde de 3 bin metreye kadar işlem yapabilen ROV cihazı var. Bu ROV da 'Remotely Operated Vehicle' dediğimiz, uzaktan kumandalı araç dediğimiz sistemdir. Uzaktan kumanda kabloyla yapılıyor. Robot, denizin dibinde kolları var; bu kollara çeşitli iş aletleri de takılabiliyor, yani kesme işlemleri de yapılabiliyor." şeklinde konuştu.