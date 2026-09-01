KKTC'ye robotik dalış gemisi gönderildi! Geminin enkazına nasıl ulaşılacak? "Kazanın aydınlatılmasında ROV cihazı etkili olacak"
Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Türkiye'den bölgeye 2 robotik dalış gemisi gönderildi. TCG Işın'ın 514 metre derinlikteki gemi enkazına dalış çalışması başlatarak kazanın nedeninin aydınlatılması hedefleniyor. A Haber'e konuk olan Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Dr. Cahit İstikbal, enkaza robotik dalışın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları anlattı. İstikbal, ROV sisteminin enkaza ulaştıktan sonra robotik kollarıyla kara kutuyu çıkarabileceğini, görüntü kaydı alabileceğini ve inceleme için numune toplayabileceğini ifade etti.
KKTC'de meydana gelen gemi felaketinin ardından kayıp vatandaşlara yönelik arama kurtarma çalışmaları sürerken, batan geminin 514 metre derinlikte olduğu ve Türkiye'den 2 robotik dalış gemisi gideceği belirtildi. Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan kurtarma gemisi TCG Işın'ın bölgeye gideceği öğrenilirken, batan enkazda robotik dalışın nasıl olacağı sorusu A Haber'de masaya yatırıldı.
Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Dr. Cahit İstikbal, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında enkazda yürütülecek robotik çalışmalar ve kazanın sırrını aydınlatması beklenen kara kutuya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
TÜRK DONANMASININ DERİN DENİZ GÜCÜ: ROV SİSTEMLERİ 3 BİN METREYE KADAR İNİYOR
Türk Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu arama-kurtarma ve robotik su altı teknolojisinin kapasitesini anlatan Kaptan Dr. Cahit İstikbal, "Deniz Kuvvetlerimizin üç gemisinde bu kabiliyet var. İki tanesinde, TCG Işın bir tanesidir bunların, 1000 metre derinliğe kadar bu ROV cihazını daldırıp denizin dibinde işlem yapma kabiliyeti var. Bir gemimizde de 3 bin metreye kadar işlem yapabilen ROV cihazı var. Bu ROV da 'Remotely Operated Vehicle' dediğimiz, uzaktan kumandalı araç dediğimiz sistemdir. Uzaktan kumanda kabloyla yapılıyor. Robot, denizin dibinde kolları var; bu kollara çeşitli iş aletleri de takılabiliyor, yani kesme işlemleri de yapılabiliyor." şeklinde konuştu.
KARA KUTU NASIL ÇIKARILACAK? KAZANIN ŞİFRELERİ ENKAZDA GİZLİ
Su altındaki robotik cihazın batan geminin içine giremeyeceğini ancak dışarıdan kritik parçaları toplayabileceğini belirten Kaptan Dr. Cahit İstikbal, "Bu gibi operasyonlarda kara kutu gemiden rahat alabilmesi için geminin dış kısmına monte edilir, içeriye konulmaz. Köprüüstünün yan taraflarına monte edilir ve iç kısımlara, bu ROV cihazının giremeyeceği yerlere konulmaz. Bu gider koluyla hemen onu alsın diye dış kısmına konur. Dolayısıyla bu gemiden de bu cihazı kolayca alacaktır." dedi.