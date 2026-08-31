KKTC'de gemi neden battı? Uzmanlar A Haber'de ihtimallerini sıraladı: Geminin ağırlık merkezi bozuldu

Girne-Mersin Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin alabora olmasıyla büyük bir facia yaşanırken, geminin neden battığı ve kazada ihmal olup olmadığı A Haber ekranlarında uzman isimlerle masaya yatırıldı. Kruvaziyer yöneticisi Ahmet Yazıcı, geminin batma nedenleri arasında değerlendirilen metal yorgunluğu ihtimaline ilişkin geminin 26 yaşında olmasına rağmen periyodik bakımlarının düzgün yapılması durumunda herhangi bir problem oluşmayacağını belirtti. Uzak yol kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu ise KKTC'de 1 gün önce fırtınanın olduğuna dikkat çekerken, geminin su almasıyla ağırlık merkezinin değiştiğini ve stabilitenin bozulduğunu ifade etti.

Girne-Mersin Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin alabora olmasıyla yaşanan faciada 8 kişi hayatını kaybederken kayıp yolcular için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayda 8 kişi gözaltına alınırken, geminin batmasına neyin yol açtığı ve kazada ihmal olup olmadığı A Haber'de mercek altına alındı. Uzak yol kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu ve kruvaziyer yöneticisi Ahmet Yazıcı kazaya ilişkin geminin metal yorgunluğu durumunu değerlendirirken, Hukukçu - AK Parti MDK Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın ise hukuki süreci değerlendirdi. GİRNE'DE YOLCU GEMİSİ NEDEN BATTI? "KAZADAN 1 GÜN ÖNCE KUVVETLİ BİR FIRTINA YAŞANDI" Geminin alabora olma ihtimalini değerlendiren uzak yol kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, "Bu gemi sakin bir denizde yan yatıp alabora oluyorsa ciddi bir sorun olması gerekir." dedi. Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta olduğunu ve kazadan 1 gün önce bölgede fırtına olduğunu belirterek, "Kazadan bir gün önce bölgede çok şiddetli bir fırtına yaşandı ve denizde svel dediğimiz derin çukurlar ve ölü denizler oluştu. Bu tekneler 22-23 knot hızla seyreden ve alüminyum gövdeli gemilerdir." dedi.

Çavuşoğlu, alabora olan geminin metal yorgunluk yaşayabileceğini belirterek, "Bu gemi 26 yaşında ve yapımında alüminyum gövde olması gerekiyor. Çölde kum tepelerini düşünün ve aynısı denizde de mevcut. 1 gün önceki fırtına, denizi kaldırdı ve kabarttı. Yani bu dalgalar gemiyi yorup kırdı." ifadelerini kullandı.

"UÇAKLARDA OLDUĞU GİBİ GEMİDE DE YOLCULARA EĞİTİM VERİLMELİYDİ" Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, yolcuların açıklamalarını dikkate alarak geminin batmasına yönelik ihtimalleri değerlendirerek, "Yolcular geminin su aldığını söylemesi üzerine kaptanın geri dönmeye çalıştığını belirtti. Gemi dönmeye başladıkça bu dalga çukurunun içerisinde kaldı ve tamamen yan yattı. Yatınca iskele bölgesindeki camlar patladı ve su almaya başladı. Gemilerin ağırlık merkezi alt kısımdır ve buraya su girince ağırlık merkezi ve stabilitesi bozuldu. Ani su girişiyle insanlar çıkamadı." dedi. Çavuşoğlu ayrıca gemide can yeleklerinin olduğu yerleri göstermesi ve aynı uçaklarda olduğu gibi gemilerde de eğitim verilmesi gerektiğini vurguladı.



26 YILLIK GEMİDE METAL YORGUNLUĞU MU VAR? Kruvaziyer yöneticisi Ahmet Yazıcı, kazanın teknik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Burada asıl gerçek teknik rapordan sonra netleşecektir. Metal yorgunluğu ihtimali de dahil birçok alternatif bulunuyor. Geminin 26 yaşında olması, periyodik bakımları ve survey denetimleri düzgün yapıldığı sürece tek başına bir sorun oluşturmaz. Zira dünyada çok daha yaşlı gemiler seferlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Gemilerin denetim standartlarını anlatan Yazıcı, "Her klas denetiminde özel cihazlarla metallerin kalınlığı ve esneme yapısı analiz edilir, tüm cihazlar incelenir ve yolcu taşıma sertifikası verilir. Bu seferler çok denetimli bir yapı altında düzenlenir." sözleriyle aktardı.