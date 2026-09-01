KKTC'de gemi faciası! Robotik dalış nasıl olacak?

KKTC'de 30 Ağustos'ta meydana gelen yolcu gemisi faciasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye'den bölgeye iki robotik dalış aracı gönderildi. Batan geminin 514 metre derinlikte bulunduğu öğrenilirken, enkaza yapılacak dalış çalışmalarının nasıl gerçekleştirileceği A Haber'de ele alındı. Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Dr. Cahit İstikbal, çalışmalarda ROV cihazının kullanılacağını ve geminin kara kutusunun alınacağını belirtti. İstikbal, ROV sisteminin geminin hasar gören bölümlerinden numune alabilme ve görüntü kaydı yapabilme özelliğine dikkat çekerek, bu teknolojinin kazanın nedeninin aydınlatılmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.