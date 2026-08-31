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Gemi kazasında hayat kurtaran detaylar: Can yeleği nasıl takılır, acil durumda ne yapılır?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gemi yolculuklarında acil durum anını beklemeden bazı noktaları bilmek hayat kurtarabilir. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün yolcu gemileri için yayımladığı önerilerde can yeleğinin yeri, acil durum işaretleri, toplanma alanı ve tahliye sırasında izlenecek adımlar öne çıkıyor.

Gemi kazasında hayat kurtaran detaylar: Can yeleği nasıl takılır, acil durumda ne yapılır? 1

Deniz yolculuklarında güvenlik için en kritik hazırlıklardan biri, acil durum anında ne yapılacağını önceden bilmektir. Yolcu gemilerinde can yeleğinin yeri, alarm işaretlerinin anlamı ve toplanma noktası gibi bilgiler hayati önem taşır. Peki acil bir durumda yolcular hangi adımları izlemeli?

Gemi kazasında hayat kurtaran detaylar: Can yeleği nasıl takılır, acil durumda ne yapılır? 2

CAN YELEĞİ NEREDE OLMALI?

Acil bir durumda en değerli saniyeler, ekipman aramakla geçirilmemeli. IMO'nun önerisine göre yolcu gemilerinde can yeleklerinin kolay ulaşılabilecek yerlerde bulunması gerekiyor. Özellikle gerekli can yelekleri toplanma veya muster istasyonlarının yakınında değilse, bu bölgelere ek can yelekleri konulması öneriliyor. Böylece acil durumda dağıtım daha hızlı yapılabiliyor.

Can yeleğinin bulunduğu yerin farklı aydınlatma koşullarında görülebilir olması da önemli. Belgede, kabinlerde muhafaza edilen can yeleklerinin konumunun yolcular tarafından kolayca fark edilebilmesine dikkat çekiyor.

Gemi kazasında hayat kurtaran detaylar: Can yeleği nasıl takılır, acil durumda ne yapılır? 3

CAN YELEĞİ NASIL OLMALI?

Can yeleğinin yalnızca gemide bulunması yeterli değil. Kullanıcının bedenine uygun olması ve kolay giyilebilmesi gerekiyor. Buna göre can yeleğinin;

  • Kullanıcının ağırlığına uygun olması,
  • Kolay erişilebilir bir yerde bulunması,
  • Yırtık veya hasarlı olmaması,
  • Kayış ve tokalarının sağlam olması,
  • Vücudu sıkıca kavraması,
  • Görüş, işitme, solunum ve hareketleri gereksiz şekilde kısıtlamaması

gerektiği belirtiliyor. Çocuklarda ise yaş ve ağırlık sınırına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yelek çocuğun omuzlarından yukarı çıkmamalı. Gerekli durumlarda daha küçük bir beden veya uygun bir kasık kayışına sahip model tercih edilmeli.

Gemi kazasında hayat kurtaran detaylar: Can yeleği nasıl takılır, acil durumda ne yapılır? 4

ACİL ALARM ÇALARSA YOLCULAR NE YAPMALI?

Acil durum sırasında panik yerine önceden verilen talimatlara göre hareket edilmesi gerekiyor. IMO'nun önerilerinde yolculara aktarılacak acil durum bilgilerinin bazı temel başlıkları kapsaması isteniyor.

1
Can yeleğinin ne zaman ve nasıl takılacağı
2
Acil durum işaretlerinin anlamı ve verilecek tepki
3
Can yeleklerinin bulunduğu yer
4
Alarm verildiğinde gidilecek toplanma noktası
5
Toplanma alanında yolcuların nasıl sayılacağı
6
Tahliye emri verilirse ne yapılacağı
7
Gemideki diğer güvenlik imkanlarının neler olduğu
8
Acil durumda kimden yardım alınacağı

Bu bilgilerin yolcuların anlayabileceği dillerde aktarılması da öneriler arasında bulunuyor. Gerektiğinde acil durum videoları ve yolculara verilebilecek bilgi kartlarından yararlanılması da tavsiye ediliyor

Gemi kazasında hayat kurtaran detaylar: Can yeleği nasıl takılır, acil durumda ne yapılır? 5

GEMİYE BİNER BİNMEZ BU 4 NOKTAYI KONTROL EDİN

Yolcuların acil durum anını beklemeden yapabileceği basit kontroller bulunuyor. Gemiye yerleşirken şu noktaların bilinmesi önemli:

Kontrol edilmesi gereken
Neden önemli?
Can yeleğinin yeri
Acil durumda aramakla zaman kaybedilmez.
Toplanma alanı
Alarm sonrası nereye gidileceği önceden bilinir.
Acil çıkışlar
Tahliye sırasında doğru güzergahın bulunmasına yardımcı olur.
Acil durum işaretleri
Alarmın ne anlama geldiği daha hızlı anlaşılır.

IMO da yolcu güvenliği talimatlarında can yeleğinin yeri ve toplanma alanının açık biçimde belirtilmesini özellikle öneriyor.

Gemi kazasında hayat kurtaran detaylar: Can yeleği nasıl takılır, acil durumda ne yapılır? 6

CAN YELEĞİ NASIL GİYİLİR?

Can yeleğinin doğru şekilde takılması, acil durumda işlevini yerine getirebilmesi için büyük önem taşıyor. Yeleği giyerken şu adımlara dikkat edilmeli:

  • Bedeni kontrol edin: Can yeleğinin kullanıcıya uygun olduğundan emin olun.
  • Yeleği giyin: Yeleği vücudunuza doğru şekilde geçirin.
  • Fermuarı kapatın: Yelekte fermuar bulunuyorsa tamamen kapatın.
  • Tokaları bağlayın: Tüm tokaları doğru şekilde kapatın.
  • Kayışları sıkın: Kayışları vücudu sıkıca kavrayacak şekilde ayarlayın.
  • Yeleği kontrol edin: Omuzlardan yukarı çekildiğinde kolayca çıkmamalı.
  • Bacak kayışını bağlayın: Modelde bacak kayışı varsa doğru şekilde sabitleyin. Bu kayış, yeleğin suda yukarı doğru kaymasını önlemeye yardımcı olur.
Gemi kazasında hayat kurtaran detaylar: Can yeleği nasıl takılır, acil durumda ne yapılır? 7

ACİL DURUMDA EN ÖNEMLİ KURAL: TALİMATLARI TAKİP EDİN

Bir gemide acil durum yaşandığında herkesin aynı anda kendi kararını vermesi yerine gemi personelinin yönlendirmelerine uyulması gerekiyor. Alarmın ardından belirlenen toplanma alanına gidilmeli, verilen talimatlar dikkatle dinlenmeli ve tahliye emri verilmedikçe kendi başına hareket edilmemeli.

Çünkü güvenlik planı yalnızca bir ekipman listesi değil. Can yeleğinin yeri, alarm işaretleri, toplanma noktası, tahliye güzergahı ve gemi personelinin yönlendirmeleri birlikte değerlendirildiğinde yolcuların acil duruma hazırlığı tamamlanmış oluyor.

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