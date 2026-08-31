Kosova Savunma Bakanı Maqedonci A Haber'de! Türk savunma sanayisine övgüler: "Türkiye ile iş birliğimiz stratejik bir avantaj"

Ankara ziyaretinde Türk savunma ürünlerini inceleyen Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, "Buraya her geldiğimde, her defasında yeni şeylerle karşılaşıyorum. Üç ayda bir bile gelseniz Türkiye'de üretilen yeni ürünler görüyorsunuz. Bu durumun ülkeniz, ekonominiz, savunmanız ve Kosova gibi ortaklarınızın savunması için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayiinde alıcı konumundan, dünya çapında bir üretici ve ihracatçı konumuna yükselmesi Balkan coğrafyasında da büyük yankı uyandırıyor.

Türk savunma sanayiinin attığı dev adımlara vurgu yapan Bakan Maqedonci, "Genel olarak Türk savunma sanayisinin özellikle üretim alanında çok büyük adımlar attığını söyleyebiliriz. Kosova da son 4 yılda savunma sanayi alanında Türkiye ile olan iş birliğini büyük oranda artırdı. Özellikle 2022'den bu yana buradaki Türk şirketlerinden çok sayıda tedarik sağladık. Tabii ki işe Bayraktar'la başladık. Ülkemizin Türkiye'den yaptığı ilk askeri alım TB2 oldu" sözleriyle iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin başlangıç noktasını hatırlattı.

STRATEJİK ORTAKLIKTA TB2 BAYRAKTAR DÖNEMİ Kosova, son yıllarda savunma kapasitesini artırmak için rotasını Türkiye'ye çevirdi. Özellikle 2022 yılından itibaren Türk şirketleriyle olan bağlarını kuvvetlendiren Kosova, envanterine kattığı sistemlerle dikkat çekiyor.

Fotoğraf-A Haber

YÜZ MİLYONLARCA AVROLUK TEDARİK VE YENİ FABRİKA MÜJDESİ

Türkiye ve Kosova arasındaki savunma anlaşmaları sadece ürün alımıyla sınırlı kalmıyor; teknoloji transferi ve yerel üretim noktasında da dev adımlar atılıyor.

Yapılan alımların hacmine dikkat çeken Bakan Maqedonci "Sadece son 4 yılda Türkiye'den yüz milyonlarca avroluk tedarik gerçekleştirdik. Bu durum ülkenizle aramızdaki derin iş birliğini gösterdiği gibi, hükümetinizin askeri gücümüze sağladığı desteği de göz önüne seriyor. Türk İHA'larının küresel ölçekte askeri yapılanmalarda var olan en modern, en gelişmiş sistemlerden biri olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Kosova'da bir mühimmat fabrikası kurulması planlanıyor.