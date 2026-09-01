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KKTC'ye 2 robotik dalış gemisi gönderildi! Geminin enkazına nasıl ulaşılacak? "Kazanın aydınlatılmasında ROV cihazı etkili olacak"

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KKTC'ye 2 robotik dalış gemisi gönderildi! Geminin enkazına nasıl ulaşılacak? "Kazanın aydınlatılmasında ROV cihazı etkili olacak"

Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Türkiye'den bölgeye 2 robotik dalış gemisi gönderildi. 514 metre derinlikteki gemi enkazına dalış yapılarak kazanın nedeninin aydınlatılması hedefleniyor. A Haber'e konuk olan Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Dr. Cahit İstikbal, enkaza robotik dalışın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları anlattı. İstikbal, ROV sisteminin enkaza ulaştıktan sonra robotik kollarıyla kara kutuyu çıkarabileceğini, görüntü kaydı alabileceğini ve inceleme için numune toplayabileceğini ifade etti.

KKTC'de meydana gelen gemi felaketinin ardından kayıp vatandaşlara yönelik arama kurtarma çalışmaları sürerken, batan geminin 514 metre derinlikte olduğu ve Türkiye'den 2 robotik dalış gemisi gideceği belirtildi. Batan enkazda robotik dalışın nasıl olacağı sorusu A Haber'de masaya yatırıldı.

KKTC'DE GEMİ FACİASI! ROBOTİK DALIŞ NASIL OLACAK?

Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Dr. Cahit İstikbal, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında enkazda yürütülecek robotik çalışmalar ve kazanın sırrını aydınlatması beklenen kara kutuya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yerli üretim kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın (Foto: ahaber.com.tr) Türkiye'nin yerli üretim kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın (Foto: ahaber.com.tr)

TÜRK DONANMASININ DERİN DENİZ GÜCÜ: ROV SİSTEMLERİ 3 BİN METREYE KADAR İNİYOR

Türk Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu arama-kurtarma ve robotik su altı teknolojisinin kapasitesini anlatan Kaptan Dr. Cahit İstikbal, "Deniz Kuvvetlerimizin üç gemisinde bu kabiliyet var. İki tanesinde, TCG Işın bir tanesidir bunların, 1000 metre derinliğe kadar bu ROV cihazını daldırıp denizin dibinde işlem yapma kabiliyeti var. Bir gemimizde de 3 bin metreye kadar işlem yapabilen ROV cihazı var. Bu ROV da 'Remotely Operated Vehicle' dediğimiz, uzaktan kumandalı araç dediğimiz sistemdir. Uzaktan kumanda kabloyla yapılıyor. Robotun denizin dibinde kolları var, bu kollara çeşitli iş aletleri de takılabiliyor, yani kesme işlemleri de yapılabiliyor." şeklinde konuştu.

KKTC'ye 2 robotik dalış gemisi gönderildi! Geminin enkazına nasıl ulaşılacak? "Kazanın aydınlatılmasında ROV cihazı etkili olacak" - 1

KARA KUTU NASIL ÇIKARILACAK? KAZANIN ŞİFRELERİ ENKAZDA GİZLİ

Su altındaki robotik cihazın batan geminin içine giremeyeceğini ancak dışarıdan kritik parçaları toplayabileceğini belirten Kaptan Dr. Cahit İstikbal, "Bu gibi operasyonlarda kara kutunun gemiden rahat alabilmesi için geminin dış kısmına monte edilir, içeriye konulmaz. Köprüüstünün yan taraflarına monte edilir ve iç kısımlara, bu ROV cihazının giremeyeceği yerlere konulmaz. Bu robot koluyla hemen onu alsın diye dış kısmına konur. Dolayısıyla bu gemiden de bu cihazı kolayca alacaktır." dedi.

ROV cihazı (Fotoğraf: ahaber.com.tr) ROV cihazı (Fotoğraf: ahaber.com.tr)


"ROV CİHAZI SAYESİNDE KAZANIN NEDENİ ÇÖZÜLEBİLİR"

Kara kutunun kazanın asıl nedenini belirlemede tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan İstikbal, "Ben bu kara kutuyu inceleyerek kazanın anlaşılabileceği kanaatinde değilim. Kara kutuda olmayacak ama bu ROV cihazında olacak; çünkü o çatlayan bölgeye gidecek, oranın hem fotoğraflarını çekecek hem de oradan belki numuneler alacak, o çatlamanın, o tamiratın neden olduğunu söyleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'ye 2 robotik dalış gemisi gönderildi! Geminin enkazına nasıl ulaşılacak? "Kazanın aydınlatılmasında ROV cihazı etkili olacak" - 2


"ROBOTİK KOLLARLA NUMUNE KESİLECEK"

Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, robotik kollar sayesinde gemiden numune alınacağını belirterek, "Batığın tamamını çıkarmak çok zor, ihtiyaç kadar çıkarılır. Bu kaza kırım inceleme heyeti oluşturuluyor; o kazanın aydınlığa çıkarılabilmesi için gerekli bilgiler, oradan diyelim ki bir parça kesilecek, malzeme diyelim, geriye dönük olarak o tamirat düzgün yapıldı mı yapılmadı mı diye bakılacak. Oradan bir parça kesilmesi olur ama bütün gemiyi çıkarmak mevcut ekipmanla çok zor oradan. ROV cihazının kollarına iş aletleri takılıyor ve bu iş aletleriyle kesiliyor." ifadelerini kullandı.

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