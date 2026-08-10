Mekke ittifakı Orta Doğu'yu nasıl etkiler?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Orta Doğu’daki dengeleri yeniden gündeme taşıdı. A Haber’de masaya yatırılan tarihi paktın bölgesel etkileri değerlendirilirken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, oluşacak yapının yıllık 20 trilyon dolarlık dev bir ekonomik potansiyele işaret ettiğini ve bu gücün lokomotifinin Türkiye olacağını söyledi. Gazeteci Kurtuluş Tayiz ise anlaşmanın bölgedeki güç dengesini değiştirecek yeni bir dönemin habercisi olduğunu vurguladı.