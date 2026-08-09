İran dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında ağır yaralanmasının ardından kamuoyuna herhangi bir görüntülü ya da sesli bir mesaj vermemesi hayatta olmadığına dair iddiaların ortaya çıkmasına neden oluyor. İran merkezli Mehr Haber Ajansının haberine göre Mücteba Hamaney'in yeni olduğu öne sürülen görüntülerde kalabalık bir grupla sohbet ettiği görülmüş ve fotoğrafın önceden çekildiği belirtilmişti.

İran'dan gelen gizli bilgileri paylaşan İrfan Sapmaz, " Şu anda bu görüntüler eski görüntüler. Mücteba Hamaney yaşıyor. Mücteba Hamaney ile Mesud Pezeşkiyan arasında herhangi bir sıkıntı yok ancak çok özel bir bilgi; şu anda Mesud Pezeşkiyan bir suikast girişimiyle karşı karşıya. Pezeşkiyan'a yönelik çok ciddi suikast hazırlıkları var ve arkasından da Mücteba Hamaney'i, Devrim Muhafızları içerisindeki gruplar onu da etkisiz hale getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İran medyasından servis edilen görüntüye göre Mücteba Hamaney'in bir grup öğrencisi ile sohbet ettiği görüldü. Görüntüler daha sonra bazı kaynaklarca yalanarak fotoğrafın önceden çekilmiş olduğu belirtildi. (Fotoğraf: Reuters)

Söz konusu hazırlıkların arkasında kimin olduğuna dair Cemil Barlas'ın yönelttiği soru üzerine Sapmaz, "Mossad içerisinde çalışan bir grup, Devrim Muhafızları'ndan da bu savaşın devam etmesini isteyenlerle birlikte çalışıyor. Bunun altını çok çizdim. Şu anda çok ciddi bir şekilde hazırlıklar var, Mesud Pezeşkiyan'ın güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Mesud Pezeşkiyan ile Mücteba Hamaney'in o arabada görüştüğü iddiası tamamıyla bir yalan. Bana ulaştırılanları birebir söylüyorum; bu doğru bir bilgi değil ve görüntüler tamamen eski" ifadelerini kullandı.

Sapmaz'ın aktardığı sıcak bilgiye göre Hamaney'in yaşadığı ve Pezeşkiyan ile yapılan gizemli görüşmenin aslında gerçek dışı olduğunu belirtti. (Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü)

MÜCTEBA HAMANEY HAYATTA MI?

Mücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkındaki gizli bilgilere değinen İrfan Sapmaz, "Mücteba Hamaney'in sağlık bilgileriyle ilgili çok özel bilgilerim var ama tabii ki bunu burada açıklamayacağım. Bana açıklamamam şartıyla bildirildi ama o bildirilen bilgiler çerçevesinde söylüyorum; Mücteba Hamaney şu anda hayatta. Mücteba Hamaney ile Mesud Pezeşkiyan arasındaki birlikten, Devrim Muhafızları içerisindeki İsrail ile çalışan bir grup çok ciddi şekilde rahatsızlar." şeklinde konuştu.

TAHRAN SOKAKLARINDA SAVAŞ ÇATLAĞI

Yönetimdeki fikir ayrılıklarının İran sokaklarına yansıtılmaya çalışıldığını belirten Sapmaz, "Mesud Pezeşkiyan'ın son yaptığı açıklamalardan sonra Devrim Muhafızları çok ciddi rahatsız oldu. Hatırlayacağınız gibi Pezeşkiyan meydan okudu ve 'ölmeye hazırım' dedi. Bundan rahatsız olan Devrim Muhafızları içerisindeki bu aşırılık yanlısı gruplar, komple Tahran'ın bütün cadde ve sokaklarını 'savaşa devam, Ali Hamaney'in intikamını alana kadar devam' sloganlarıyla donattı. Ancak Mücteba Hamaney'in savaş istemediğini ve Mesud Pezeşkiyan ile bu yönde beraber hareket ettiğini özellikle bildirmek istiyorum" diyerek Tahran'daki derin krizi aktardı.