Terörsüz Türkiye için tarihi mutabakat! Efkan Ala A Haber'de: “Bizim üçüncü bir göze ihtiyacımız yok"
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, A Haber’de Terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Anlaşması’na ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM’ye sunulan yasa teklifine yaklaşık 360 milletvekilinin imza verdiğini belirten Ala, sürecin Türkiye’nin kendi kapasitesiyle yürütüleceğini vurgulayarak, "Bizim üçüncü bir göze ihtiyacımız yok, sorunlarımızı kendimiz çözeriz." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlatılan tarihi süreçte yeni bir aşamaya geçildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, A Haber ekranlarında yaptığı özel açıklamalarda, bölgesel güvenliği yeniden şekillendirecek Mekke Anlaşması'nın detaylarını ve Meclis'e sunulan Milli Dayanışma Yasa Teklifi'nin yol haritasını paylaştı. Yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla geniş bir siyasal mutabakata dayanan yasa teklifiyle, Türkiye'nin yarım asırlık terör sorununu kendi öz kapasitesiyle bitirme iradesi vurgulandı.
MEKKE ANLAŞMASI'NIN ÖNEMİ VE BÖLGESEL GÜÇ
Mekke Anlaşması'nın stratejik değerine değinen Efkan Ala, "Bu anlaşma, Türkiye'nin yıllardır dile getirdiği haksızlıklara ve hukuksuzluklara çözüm bulma, dayanışma içerisinde olma politikasının bir sonucudur. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak imza altına aldıkları bu Mekke Savunma Anlaşması, Türkiye'nin bölgesel bir güç ve küresel bir aktör oluşunun tescilidir. Türkiye; savunma sanayiinde, dış politikada ve liderler diplomasisinde ortaya koyduğu performansla bölgemizdeki en önemli aktör haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Anlaşmanın kimseye karşı bir ittifak olmadığını belirten Ala, "Bu anlaşma yanlış yapana dur deme iradesinin bir tezahürüdür. Niyetlerini ortaya koymuşlar ve ortak savunmanın farkına varmışlardır" sözleriyle aktardı.
"SİYASET SORUNLARI ÇÖZMENİN EN AZ MALİYETLİ YOLUDUR"
Türkiye'nin kendi meselelerini çözme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Efkan Ala, "Biz AK Parti kurulduğu günden beri kendi problemlerimizi kendi kapasitemizle çözmenin önemini vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımız temel sorunlarımıza vaziyet etme konusunda hiçbir zaman tereddüt göstermemiş; hak ne diyor, halk ne diyor diye bakmıştır. Siyaset, bir ülkede sorunları çözmenin en az maliyetli yoludur" değerlendirmesinde bulundu.
MİLLİ DAYANIŞMA YASA TEKLİFİ MECLİS'E GELDİ
Yasa teklifine verilen büyük desteğin altını çizen Efkan Ala, "Şu an itibarıyla yaklaşık 360 milletvekili bu teklifin altına imza atmıştır. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDAPAR, DSP ve diğer partilerden milletvekillerinin katılımı çok kıymetlidir. Anayasa değişiklikleri dışında, bir kanun teklifi olarak sanıyorum ilk defa bu kadar büyük bir katılım ve irade beyanıyla parlamentoya bir teklif veriliyor. Çünkü Türkiye yarım asra yakındır mücadele ettiği, çok kaynak harcadığı bu sorunu artık bitirme iradesindedir" ifadelerini kullandı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN BEŞ ADIMLIK YOL HARİTASI VE SÜREÇ
Yasa teklifinin uygulama aşamalarını açıklayan Efkan Ala, "Bu bir terörü bitirme yasasıdır. Mekanizma şöyle işleyecek: Önce Milli Güvenlik Kurulu bir karar verecek, bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra diğer maddeler yürürlüğe girecek. Ardından Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında; Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Müsteşarı ve MGK Genel Sekreteri gibi isimlerden oluşan bir kurul bu süreci yönetecek. Aynı zamanda Meclis'te bir izleme komisyonu oluşturulacak ve süreci takip ederek raporlayacak." ifadelerini kullandı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SONA DOĞRU: ÜÇÜNCÜ GÖZE İHTİYAÇ YOK
Dış müdahaleye ihtiyaç duymadan çözüm ürettiklerini belirten Efkan Ala, "Başka ülkelerde bu meseleler çözülürken dışarıdan gözlemciler getirildi ama bizim buna ihtiyacımız yok. Biz dışarıda gözlemci olduk ama Türkiye kendi insanına ve gücüne güvendiğinde hiçbir dış katkıya ihtiyaç duymadan en temel sorunlarını çözebilir. Terörün Türkiye gündeminden çıkarılması, Türkiye'nin prangalarından kurtulup Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Ala son olarak, "86 milyonun huzuru ve güvenliği için bu yasa çıkıyor. Türkiye bu sorunu çözdükçe dışarıdaki gücü ve inisiyatifi daha da artacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.