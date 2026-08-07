Terörsüz Türkiye için tarihi mutabakat! Efkan Ala A Haber'de: “Bizim üçüncü bir göze ihtiyacımız yok"

Mekke Anlaşması'nın stratejik değerine değinen Efkan Ala, "Bu anlaşma, Türkiye'nin yıllardır dile getirdiği haksızlıklara ve hukuksuzluklara çözüm bulma, dayanışma içerisinde olma politikasının bir sonucudur. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak imza altına aldıkları bu Mekke Savunma Anlaşması, Türkiye'nin bölgesel bir güç ve küresel bir aktör oluşunun tescilidir. Türkiye; savunma sanayiinde, dış politikada ve liderler diplomasisinde ortaya koyduğu performansla bölgemizdeki en önemli aktör haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlatılan tarihi süreçte yeni bir aşamaya geçildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, A Haber ekranlarında yaptığı özel açıklamalarda, bölgesel güvenliği yeniden şekillendirecek Mekke Anlaşması'nın detaylarını ve Meclis'e sunulan Milli Dayanışma Yasa Teklifi'nin yol haritasını paylaştı. Yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla geniş bir siyasal mutabakata dayanan yasa teklifiyle, Türkiye'nin yarım asırlık terör sorununu kendi öz kapasitesiyle bitirme iradesi vurgulandı.

(foto: ahaber.com.tr)

"SİYASET SORUNLARI ÇÖZMENİN EN AZ MALİYETLİ YOLUDUR"

Türkiye'nin kendi meselelerini çözme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Efkan Ala, "Biz AK Parti kurulduğu günden beri kendi problemlerimizi kendi kapasitemizle çözmenin önemini vurguladık. Sayın Cumhurbaşkanımız temel sorunlarımıza vaziyet etme konusunda hiçbir zaman tereddüt göstermemiş; hak ne diyor, halk ne diyor diye bakmıştır. Siyaset, bir ülkede sorunları çözmenin en az maliyetli yoludur" değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ DAYANIŞMA YASA TEKLİFİ MECLİS'E GELDİ

Yasa teklifine verilen büyük desteğin altını çizen Efkan Ala, "Şu an itibarıyla yaklaşık 360 milletvekili bu teklifin altına imza atmıştır. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDAPAR, DSP ve diğer partilerden milletvekillerinin katılımı çok kıymetlidir. Anayasa değişiklikleri dışında, bir kanun teklifi olarak sanıyorum ilk defa bu kadar büyük bir katılım ve irade beyanıyla parlamentoya bir teklif veriliyor. Çünkü Türkiye yarım asra yakındır mücadele ettiği, çok kaynak harcadığı bu sorunu artık bitirme iradesindedir" ifadelerini kullandı.