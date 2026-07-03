CHP'li Seyhan Belediyesi'nde hizmet değil rezalet var: Adana sokaklarını çöp ve haşere bastı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde belediyecilik hizmetlerinin durma noktasına gelmesi, vatandaşları isyan ettirdi. Toplanmayan çöplerin oluşturduğu dağlar mahalleleri yaşanmaz hale getirirken, çevre kirliliği halk sağlığını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Pınar Mahallesi'nde temizlik yapılmaması nedeniyle çıkan yangınların ardından devreye belediye değil, mahalle muhtarının çağrısıyla özel şirketler girdi. Bölgedeki vahameti A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik yerinde aktardı.

SEYHAN SOKAKLARI ÇÖP BATAKLIĞINA DÖNDÜ

Adana'nın en büyük ilçelerinden biri olan Seyhan'da, çöp toplama ve sokak temizliği hizmetlerinin aksaması mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Muhabir Halil İbrahim Uğur, "Pınar Mahallesi'nde önceki akşam toplanmayan çöpler nedeniyle yangın çıktı, bugün yine manzara aynı çünkü Seyhan Belediyesi uzun zamandır bu duruma kulak tıkıyor" ifadelerini kullandı.