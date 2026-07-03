CHP'li Seyhan Belediyesi'nde hizmet değil rezalet var: Adana sokaklarını çöp ve haşere bastı
Adana'nın Seyhan ilçesinde uzun süredir toplanmadığı belirtilen çöpler mahalleleri yaşanmaz hale getirdi. Pınar Mahallesi'nde çöp yığınlarının yangınlara neden olduğu, haşere ve kemirgenlerin arttığı ifade edilirken, mahalle muhtarı belediyenin temizlik hizmetlerini yerine getirmediğini söyledi. Vatandaşlar ise acil çözüm bekliyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde belediyecilik hizmetlerinin durma noktasına gelmesi, vatandaşları isyan ettirdi. Toplanmayan çöplerin oluşturduğu dağlar mahalleleri yaşanmaz hale getirirken, çevre kirliliği halk sağlığını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Pınar Mahallesi'nde temizlik yapılmaması nedeniyle çıkan yangınların ardından devreye belediye değil, mahalle muhtarının çağrısıyla özel şirketler girdi. Bölgedeki vahameti A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik yerinde aktardı.
SEYHAN SOKAKLARI ÇÖP BATAKLIĞINA DÖNDÜ
Adana'nın en büyük ilçelerinden biri olan Seyhan'da, çöp toplama ve sokak temizliği hizmetlerinin aksaması mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Muhabir Halil İbrahim Uğur, "Pınar Mahallesi'nde önceki akşam toplanmayan çöpler nedeniyle yangın çıktı, bugün yine manzara aynı çünkü Seyhan Belediyesi uzun zamandır bu duruma kulak tıkıyor" ifadelerini kullandı.
Belediyenin yapması gereken temizlik işlerinin özel şirketler tarafından gönüllü olarak üstlenildiğini belirten Uğur, "Belediyenin asli görevi olan sokakları süpürme işini şu an mahalle muhtarının çağrısıyla bölgeye gelen özel şirket elemanları yapıyor" sözleriyle belediyenin içine düştüğü acziyeti vurguladı.
"BELEDİYE ASLİ GÖREVİNİ UNUTTU"
Mahallede yaşanan temizlik krizine karşı yetkilileri defalarca uyardığını ancak sonuç alamadığını belirten Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, "Son durum çok vahim, her yer çöp istilası altında ve 2 yıldan bu yana sokak temizliği yapmayan Seyhan Belediyesi ne yazık ki bütün şehri çöp bataklığı içinde bıraktı" ifadelerini kullandı.
Çelik, belediyenin temel sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayarak, "Biz belediyeleri temizlik, yol, park gibi asli görevlerini yapsınlar diye seçiyoruz ama çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir belediyecilikle baş başayız; yangınlar çıkıyor, meclis üyelerine kadar herkesi arıyoruz ama gündüz yapılmayan işler nedeniyle gece yataklarımızda yatamıyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
HAŞERELER VE YANGIN RİSKİ VATANDAŞI TEHDİT EDİYOR
Çöp yığınlarının sadece kirlilik değil, aynı zamanda ciddi sağlık ve güvenlik riskleri barındırdığına dikkat çekildi. Muhabir Halil İbrahim Uğur, "Çöplerin içindeki kuru dallar ve şişeler mercek görevi görerek sıcak havada yangınlara davetiye çıkarıyor, bu yığınların içinde artık sineklerin ötesinde kemirgenler de kol geziyor" dedi.
Durumu destekleyen Muhtar Saniye Çelik ise, "Lağım fareleri, kirpiler ve hamam böcekleri her yeri sardı, bir ilaçlama yapıldığında sokaklardan adeta sel gibi hamam böceği akıyor; Seyhan Belediyesi bizi çöpün içinde boğuyor" ifadelerini kullanarak yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.