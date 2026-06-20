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ABD'den Afrika'ya seçime müdahalenin adı: Blackcore! A Haber’de çarpıcı analiz: Sadece yalan üretmiyorlar, doğruyu da siliyorlar

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ABD'den Afrika'ya seçime müdahalenin adı: Blackcore! A Haber’de çarpıcı analiz: Sadece yalan üretmiyorlar, doğruyu da siliyorlar

Fransa'da ortaya çıkan Blackcore skandalı, küresel ölçekte seçim süreçlerine yönelik dijital müdahale iddialarını yeniden gündeme taşıdı. İsrail merkezli olduğu belirtilen dijital etki ağına ilişkin ortaya çıkan bulgular, yapay zeka destekli dezenformasyon operasyonlarından sahte haber sitelerine, deepfake içeriklerden organize karalama kampanyalarına kadar uzanan dev bir mekanizmayı gözler önüne serdi. Konuya ilişkin A Haber’de konuşan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, tehlikenin yalnızca sahte içerik üretmekle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Sadece yalan üretmiyorlar, doğruyu da siliyorlar” sözleriyle dijital müdahalenin ulaştığı kritik boyuta dikkat çekti.

Fransa'dan gelen açıklamalar ve yürütülen soruşturma, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle İsrail'in kurduğu öne sürülen dijital etki ağlarının seçim süreçlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Konuyu A Haber'de analiz eden Gazeteci Merve Şebnem Oruç, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

KÜRESEL SEÇİM MÜDAHALESİ İDDİASI

Soruşturma dosyalarına yansıyan bilgilerde, Filistin yanlısı siyasetçilere ve İsrail politikalarına karşı eleştirel tutum sergileyen adaylara yönelik kapsamlı dijital operasyonlar gerçekleştirildiği öne sürüldü. Sosyal medya ağları üzerinden yürütülen bu faaliyetlerin, seçim sonuçlarını ve kamuoyu algısını etkilemeye yönelik organize çalışmalar olduğu değerlendiriliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ AVATAR FABRİKASI

Ortaya çıkan bilgiler, sıradan bir sosyal medya operasyonunun çok ötesinde bir yapıya işaret ediyor. Blackcore adı verilen oluşumun, yapay zeka destekli avatar sistemleri, sahte hesap ağları, deepfake içerikler ve dijital propaganda yöntemleriyle faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, bu yapının yalnızca içerik üretmediğini, aynı zamanda hedef alınan kişi ve gruplar hakkında sistematik dezenformasyon kampanyaları organize ettiğini ifade ediyor. Türkiye'nin de geçmişte benzer dijital operasyonlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilirken, özellikle FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü çeşitli algı operasyonlarının da bu başlık altında değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Blackcore adı verilen oluşumun, yapay zeka destekli avatar sistemleri, sahte hesap ağları, deepfake içerikler ve dijital propaganda yöntemleriyle faaliyet yürüttüğü belirtiliyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Blackcore adı verilen oluşumun, yapay zeka destekli avatar sistemleri, sahte hesap ağları, deepfake içerikler ve dijital propaganda yöntemleriyle faaliyet yürüttüğü belirtiliyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

OPERASYONUN İLK ADIMI: SAHTE YARDIM SİTESİ

Fransa'daki soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan bilgilere göre operasyonun ilk aşaması son derece dikkat çekici yöntemlerle yürütüldü. İddiaya göre Filistin'e yardım amacı taşıdığı izlenimi veren bir internet sitesi kuruldu. Bu site aracılığıyla bağış toplandı ve Filistin yanlısı topluluklarla temas sağlandı.

Ardından bu topluluklar detaylı şekilde haritalandırıldı. Hedef gruplar belirlendi, iletişim ağları analiz edildi ve operasyon için gerekli altyapı oluşturuldu. Yerel seçim sürecine girilmesiyle birlikte ise düğmeye basıldı ve organize karalama kampanyaları devreye alındı.

FİLİSTİN YANLISI SİYASETÇİLER HEDEF ALINDI

Soruşturma kapsamında en dikkat çekici örneklerden biri Fransa'da görev yapan LFI'li siyasetçilere yönelik yürütülen operasyon oldu. Özellikle Marsilya Milletvekili Sébastien Delogu hedef tahtasına konuldu.

Delogu hakkında sahte internet siteleri oluşturulduğu, gerçeği yansıtmayan haberlerin dolaşıma sokulduğu, QR kodlu broşürler dağıtıldığı ve çeşitli afişleme faaliyetleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Sosyal medya platformlarında ise Delogu hakkında çok sayıda asılsız iddianın dolaşıma sokulduğu belirtildi. Bu içeriklerde tecavüz, cinsel saldırı, taciz, şiddet olayları, suç örgütleriyle bağlantı ve yolsuzluk gibi ağır suçlamaların yer aldığı ifade edildi.

Kullanıcıların internette yaptıkları aramalarda, siyasetçiyle doğrudan ilgisi bulunmayan ancak onun adı kullanılarak üretilmiş içeriklerle karşılaştıkları aktarıldı. İddialara göre bu operasyonların temel nedeni Delogu'nun Filistin'e verdiği destekti.

Sosyal medya platformlarında ise Delogu hakkında çok sayıda asılsız iddianın dolaşıma sokulduğu belirtildi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Sosyal medya platformlarında ise Delogu hakkında çok sayıda asılsız iddianın dolaşıma sokulduğu belirtildi (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

OPERASYON SINIRLARI AŞTI

Fransa'da ortaya çıkan ağın faaliyetlerinin yalnızca bu ülkeyle sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. Soruşturmalarda elde edilen bilgiler, aynı yöntemlerin İskoçya, Amerika Birleşik Devletleri, Angola ve Togo gibi ülkelerde de kullanıldığını gösterdi. Özellikle Filistin meselesine verdiği destekle öne çıkan İskoçya'da çeşitli siyasi isimlerin hedef alındığı belirtildi.

İSKOÇYA BAŞBAKANI DA HEDEFTEYDİ

Dosyada yer alan bilgiler arasında İskoçya Başbakanı John Swinney'e yönelik dijital saldırılar da bulunuyor.

Yetkililerin yaptığı teknik incelemelerde Swinney'e yönelik dört ayrı saldırı dalgasının gerçekleştirildiği tespit edildi. Benzer şekilde ABD'de New York siyasetinde etkili isimler arasında yer alan ve İsrail'e yönelik eleştirel duruşuyla bilinen Zohran Mamdani'nin de operasyonların hedefleri arasında bulunduğu öne sürüldü.

Angola ve Togo'daki seçim süreçlerinde de benzer yöntemlerin kullanıldığı belirtildi. Uzman ekiplerin yürüttüğü teknik inceleme, doğrulama ve kanıt analizleri sonucunda dijital müdahale ağının uluslararası boyutta faaliyet gösterdiğine yönelik önemli veriler elde edildi.

Dosyada yer alan bilgiler arasında İskoçya Başbakanı John Swinney'e yönelik dijital saldırılar da bulunuyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Dosyada yer alan bilgiler arasında İskoçya Başbakanı John Swinney'e yönelik dijital saldırılar da bulunuyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"SİSTEMİN GELDİĞİ NOKTA HİÇ ŞAŞIRTMADI"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, gelişmelerin kendisini şaşırtmadığını belirterek, "Yapay zekanın geldiği noktayı düşünürsek bu tablo hiç şaşırtıcı değil. Gezi olaylarından itibaren sosyal medyada yürütülen dezenformasyon kampanyalarını görmeye başlamıştık. O dönem bunlar daha manuel yöntemlerle yapılıyordu. Bot hesaplar tek tek oluşturuluyor, daha sonra kodlarla çoğaltılıyordu" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin geldiği son noktaya dikkat çeken Oruç, "Bugün ise tek bir komut yazıyorsunuz ve siz uyurken sistem yüzlerce içerik üretebiliyor. Hedef alınan kişiyle ilgili yeni siteler kuruyor, sahte geçmişler oluşturuyor ve yeni anlatılar inşa ediyor. Blackcore bunun çok daha sofistike bir örneği" sözleriyle sürecin ulaştığı boyutu anlattı.

DİJİTAL OKURYAZARLIK UYARISI

Yapay zekanın tamamen hayatın dışına itilmesinin mümkün olmadığını belirten Oruç, toplumların dijital okuryazarlık konusunda daha bilinçli hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Oruç, "Sosyal medyada gördüğümüz her içeriğin kim tarafından üretildiğini sorgulamak zorundayız. Özellikle anne ve babalarımızın takip ettiği içeriklerde bu sorgulama kültürünün gelişmesi gerekiyor. Sosyal medyayı anlamakta ve anlatmakta geç kaldığımız gibi yapay zeka konusunda da geç kalmamalıyız" şeklinde konuştu.

Yapay zekanın tamamen hayatın dışına itilmesinin mümkün olmadığını belirten Oruç, toplumların dijital okuryazarlık konusunda daha bilinçli hale gelmesi gerektiğini vurguladı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Yapay zekanın tamamen hayatın dışına itilmesinin mümkün olmadığını belirten Oruç, toplumların dijital okuryazarlık konusunda daha bilinçli hale gelmesi gerektiğini vurguladı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

CAMBRIDGE ANALYTICA'DAN DAHA BÜYÜK İDDİASI

Merve Şebnem Oruç, benzer tartışmaların geçmişte Cambridge Analytica skandalıyla gündeme geldiğini hatırlatarak, "O dönemde çok büyük veri havuzlarından söz ediliyordu ancak bugün ortaya çıkan tabloyla kıyaslandığında bunların devede kulak kaldığını söylemek mümkün" dedi.

Bu tür yapıların kendilerini hükümetlere ve siyasi aktörlere, kamuoyu algısını yönlendirebilecek profesyonel araçlar sunan şirketler olarak tanıttığını belirten Oruç, bunun aslında modern çağın enformasyon savaşı olduğunu ifade etti.

GAZZE'DE KULLANILAN YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ

İsrail'in savaş süreçlerinde yapay zekadan yararlandığına ilişkin çalışmalara da değinen Oruç, özellikle Gazze'de kullanılan bazı algoritmaların dikkat çekici olduğunu söyledi.

Oruç, "Gazze'deki süreçte kullanılan yapay zeka modelleri üzerine çalışmıştım. Bunlardan biri 'Where is Daddy?' yani 'Baban Nerede?' isimli algoritmaydı. Bu sistem hedef kişinin dışarıda değil, evine döndüğü anı tespit etmeye odaklanıyordu" ifadelerini kullandı.

Algoritmanın çalışma mantığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oruç, "Bu yaklaşım çocukları, aileyi ve sivilleri dikkate almıyor. Hedef kişinin ailesinin yanındayken daha kolay vurulabileceği düşüncesiyle hareket ediyor. Böylesine bir sisteme 'Baban Nerede?' adını verebilecek kadar soğukkanlı bir anlayıştan söz ediyoruz" dedi.

SADECE YALAN ÜRETMİYORLAR, DOĞRUYU DA SİLİYORLAR

Dijital müdahale ağlarının yalnızca sahte içerik üretmediğini belirten Oruç, çok daha tehlikeli bir boyuta dikkat çekti.

Yakın dönemde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında ortaya atılan bazı iddiaları örnek gösteren Oruç, "Bu yapılar sadece yüzlerce yeni içerik üretmiyor. Aynı zamanda doğru bilgiyi görünmez hale getirebiliyor, arama sonuçlarından silebiliyor, izini kaybettirebiliyor. Asıl tehlike de burada ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Devasa tesislerin yalnızca içerik üretimi amacıyla kurulmadığını belirten Oruç, "Birkaç bilgisayarla da içerik üretilebilir. Ancak bu ölçekte bir fabrikanın amacı yalnızca dezenformasyon üretmek değil, aynı zamanda gerçeği ortadan kaldırabilmek. Modern çağın en büyük mücadelelerinden biri de tam olarak burada yaşanıyor" sözleriyle değerlendirmelerini tamamladı.

İsrailin küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalıİsrailin küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı İSRAİL'İN KÜRESEL SEÇİM MÜHENDİSLİĞİ AĞI DEŞİFRE OLDU! BLACKCORE SKANDALI

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