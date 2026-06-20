ABD'den Afrika'ya seçime müdahalenin adı: Blackcore! A Haber’de çarpıcı analiz: Sadece yalan üretmiyorlar, doğruyu da siliyorlar
Fransa'da ortaya çıkan Blackcore skandalı, küresel ölçekte seçim süreçlerine yönelik dijital müdahale iddialarını yeniden gündeme taşıdı. İsrail merkezli olduğu belirtilen dijital etki ağına ilişkin ortaya çıkan bulgular, yapay zeka destekli dezenformasyon operasyonlarından sahte haber sitelerine, deepfake içeriklerden organize karalama kampanyalarına kadar uzanan dev bir mekanizmayı gözler önüne serdi. Konuya ilişkin A Haber’de konuşan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, tehlikenin yalnızca sahte içerik üretmekle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Sadece yalan üretmiyorlar, doğruyu da siliyorlar” sözleriyle dijital müdahalenin ulaştığı kritik boyuta dikkat çekti.
Fransa'dan gelen açıklamalar ve yürütülen soruşturma, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle İsrail'in kurduğu öne sürülen dijital etki ağlarının seçim süreçlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Konuyu A Haber'de analiz eden Gazeteci Merve Şebnem Oruç, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
KÜRESEL SEÇİM MÜDAHALESİ İDDİASI
Soruşturma dosyalarına yansıyan bilgilerde, Filistin yanlısı siyasetçilere ve İsrail politikalarına karşı eleştirel tutum sergileyen adaylara yönelik kapsamlı dijital operasyonlar gerçekleştirildiği öne sürüldü. Sosyal medya ağları üzerinden yürütülen bu faaliyetlerin, seçim sonuçlarını ve kamuoyu algısını etkilemeye yönelik organize çalışmalar olduğu değerlendiriliyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ AVATAR FABRİKASI
Ortaya çıkan bilgiler, sıradan bir sosyal medya operasyonunun çok ötesinde bir yapıya işaret ediyor. Blackcore adı verilen oluşumun, yapay zeka destekli avatar sistemleri, sahte hesap ağları, deepfake içerikler ve dijital propaganda yöntemleriyle faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.
Uzmanlar, bu yapının yalnızca içerik üretmediğini, aynı zamanda hedef alınan kişi ve gruplar hakkında sistematik dezenformasyon kampanyaları organize ettiğini ifade ediyor. Türkiye'nin de geçmişte benzer dijital operasyonlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilirken, özellikle FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü çeşitli algı operasyonlarının da bu başlık altında değerlendirilebileceği belirtiliyor.
OPERASYONUN İLK ADIMI: SAHTE YARDIM SİTESİ
Fransa'daki soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan bilgilere göre operasyonun ilk aşaması son derece dikkat çekici yöntemlerle yürütüldü. İddiaya göre Filistin'e yardım amacı taşıdığı izlenimi veren bir internet sitesi kuruldu. Bu site aracılığıyla bağış toplandı ve Filistin yanlısı topluluklarla temas sağlandı.
Ardından bu topluluklar detaylı şekilde haritalandırıldı. Hedef gruplar belirlendi, iletişim ağları analiz edildi ve operasyon için gerekli altyapı oluşturuldu. Yerel seçim sürecine girilmesiyle birlikte ise düğmeye basıldı ve organize karalama kampanyaları devreye alındı.
FİLİSTİN YANLISI SİYASETÇİLER HEDEF ALINDI
Soruşturma kapsamında en dikkat çekici örneklerden biri Fransa'da görev yapan LFI'li siyasetçilere yönelik yürütülen operasyon oldu. Özellikle Marsilya Milletvekili Sébastien Delogu hedef tahtasına konuldu.
Delogu hakkında sahte internet siteleri oluşturulduğu, gerçeği yansıtmayan haberlerin dolaşıma sokulduğu, QR kodlu broşürler dağıtıldığı ve çeşitli afişleme faaliyetleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Sosyal medya platformlarında ise Delogu hakkında çok sayıda asılsız iddianın dolaşıma sokulduğu belirtildi. Bu içeriklerde tecavüz, cinsel saldırı, taciz, şiddet olayları, suç örgütleriyle bağlantı ve yolsuzluk gibi ağır suçlamaların yer aldığı ifade edildi.
Kullanıcıların internette yaptıkları aramalarda, siyasetçiyle doğrudan ilgisi bulunmayan ancak onun adı kullanılarak üretilmiş içeriklerle karşılaştıkları aktarıldı. İddialara göre bu operasyonların temel nedeni Delogu'nun Filistin'e verdiği destekti.
OPERASYON SINIRLARI AŞTI
Fransa'da ortaya çıkan ağın faaliyetlerinin yalnızca bu ülkeyle sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. Soruşturmalarda elde edilen bilgiler, aynı yöntemlerin İskoçya, Amerika Birleşik Devletleri, Angola ve Togo gibi ülkelerde de kullanıldığını gösterdi. Özellikle Filistin meselesine verdiği destekle öne çıkan İskoçya'da çeşitli siyasi isimlerin hedef alındığı belirtildi.
İSKOÇYA BAŞBAKANI DA HEDEFTEYDİ
Dosyada yer alan bilgiler arasında İskoçya Başbakanı John Swinney'e yönelik dijital saldırılar da bulunuyor.
Yetkililerin yaptığı teknik incelemelerde Swinney'e yönelik dört ayrı saldırı dalgasının gerçekleştirildiği tespit edildi. Benzer şekilde ABD'de New York siyasetinde etkili isimler arasında yer alan ve İsrail'e yönelik eleştirel duruşuyla bilinen Zohran Mamdani'nin de operasyonların hedefleri arasında bulunduğu öne sürüldü.
Angola ve Togo'daki seçim süreçlerinde de benzer yöntemlerin kullanıldığı belirtildi. Uzman ekiplerin yürüttüğü teknik inceleme, doğrulama ve kanıt analizleri sonucunda dijital müdahale ağının uluslararası boyutta faaliyet gösterdiğine yönelik önemli veriler elde edildi.