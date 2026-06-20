Dosyada yer alan bilgiler arasında İskoçya Başbakanı John Swinney'e yönelik dijital saldırılar da bulunuyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"SİSTEMİN GELDİĞİ NOKTA HİÇ ŞAŞIRTMADI"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, gelişmelerin kendisini şaşırtmadığını belirterek, "Yapay zekanın geldiği noktayı düşünürsek bu tablo hiç şaşırtıcı değil. Gezi olaylarından itibaren sosyal medyada yürütülen dezenformasyon kampanyalarını görmeye başlamıştık. O dönem bunlar daha manuel yöntemlerle yapılıyordu. Bot hesaplar tek tek oluşturuluyor, daha sonra kodlarla çoğaltılıyordu" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin geldiği son noktaya dikkat çeken Oruç, "Bugün ise tek bir komut yazıyorsunuz ve siz uyurken sistem yüzlerce içerik üretebiliyor. Hedef alınan kişiyle ilgili yeni siteler kuruyor, sahte geçmişler oluşturuyor ve yeni anlatılar inşa ediyor. Blackcore bunun çok daha sofistike bir örneği" sözleriyle sürecin ulaştığı boyutu anlattı.

DİJİTAL OKURYAZARLIK UYARISI

Yapay zekanın tamamen hayatın dışına itilmesinin mümkün olmadığını belirten Oruç, toplumların dijital okuryazarlık konusunda daha bilinçli hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Oruç, "Sosyal medyada gördüğümüz her içeriğin kim tarafından üretildiğini sorgulamak zorundayız. Özellikle anne ve babalarımızın takip ettiği içeriklerde bu sorgulama kültürünün gelişmesi gerekiyor. Sosyal medyayı anlamakta ve anlatmakta geç kaldığımız gibi yapay zeka konusunda da geç kalmamalıyız" şeklinde konuştu.