Kur'an-ı Kerim'le alay etmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı

TERS KELEPÇEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelinin ters kelepçeyle götürülmesi dikkat çekti.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ise ortaya çıktı. Komedyen olduğunu ve "yüksek gelirli" olduğunu belirten Göktaş, soruşturmaya konu olan YouTube kanalının kendisine ait olduğunu, videonun da 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinin kaydı olduğunu söyledi.

"METNİ BEN HAZIRLADIM"

Sabah'ın haberine göre; Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırlanmış olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Göktaş, "Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir" dedi.

KUR'AN-I KERİM'LE DALGA GEÇTİ "MİZAH AMAÇLI" DEDİ

Kur'an-ı Kerim'e ilişkin kullandığı ifadeler sorulan Göktaş, sözlerinin mizah amacı taşıdığını savunarak, "Halkın belli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapmış olduğum gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci izlemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. Çeviride sorun var cümlesi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylenmiştir. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı hakkında kullandığı ifadeler de sorulan Göktaş, suçlamayı reddetti.