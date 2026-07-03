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Kur'an-ı Kerim'le alay etmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Kur'an-ı Kerim'le alay etmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı

Kur’an-ı Kerim’e yönelik alaycı ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından tutuklandı. Göktaş ifadesinde sözlerini "mizah amaçlı" diyerek savunurken, davayı takip etmek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelen CHP’li gruplar arasında yaşanan gerilim dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ölü Deniz" adlı gösterisi sırasında Kur'an-ı Kerim'i hedef alan ve alaycı ifadeler kullanan sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlattı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen ve sosyal medyada yaptığı "3 tişört 3 boxerla tatile geldim" açıklamasıyla tepki toplayan Göktaş, 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

TUTUKLANDI
Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın "Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Kur'an-ı Kerim'le alay etmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı - 1

TERS KELEPÇEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelinin ters kelepçeyle götürülmesi dikkat çekti.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ise ortaya çıktı. Komedyen olduğunu ve "yüksek gelirli" olduğunu belirten Göktaş, soruşturmaya konu olan YouTube kanalının kendisine ait olduğunu, videonun da 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinin kaydı olduğunu söyledi.

"METNİ BEN HAZIRLADIM"

Sabah'ın haberine göre; Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırlanmış olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Göktaş, "Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir" dedi.

KUR'AN-I KERİM'LE DALGA GEÇTİ "MİZAH AMAÇLI" DEDİ

Kur'an-ı Kerim'e ilişkin kullandığı ifadeler sorulan Göktaş, sözlerinin mizah amacı taşıdığını savunarak, "Halkın belli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapmış olduğum gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci izlemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. Çeviride sorun var cümlesi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylenmiştir. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı hakkında kullandığı ifadeler de sorulan Göktaş, suçlamayı reddetti.

Kur'an-ı Kerim'le alay etmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı - 2

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ADLİYEDE CHP GERİLİMİ

Deniz Göktaş'ın adli işlemleri sürerken, İstanbul Adliyesi'nde kısa süreli gerginlik yaşandı. Deniz Göktaş'a destek vermek için sabah saatlerinden itibaren bazı kişiler, adliyede beklemeye başladı.

Güvenlik tedbirleri çerçevesinde oluşturulan bariyerlerin dışında bekletilen grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki heyetle birlikte adliyeye giriş yapması üzerine yuhalama yaparak tepki gösterdi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Basın mensupları ve Deniz Göktaş'ın destekçileri güvenlik bariyerlerinin dışında tutulurken, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin bariyerlerden içeri geçirilmesi protestolara yol açtı. Grup, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere sloganlarla tepki gösterdi.

Protesto sırasında kalabalık tarafından, "Hain Kemal", "Gençler sizin yüzünüzden yargılanıyor", "Dışarı" ve "Ayrıcalık istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.

Bazı kişiler ise Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin adliye binasından ayrılmasını istedi. Yaşanan gerginlik üzerine, bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri olayların büyümemesi için çevrede tedbir aldı.

Kur'an-ı Kerim'le alay etmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı - 3

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK ÇİRKİN İFADELER KULLANDI

Deniz Göktaş, Harbiye'deki "Ölü Deniz" isimli sahnesinde mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i şu sözlerle hedef almıştı:

"İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik."

Kur'an-ı Kerim'le alay etmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı - 4

CİMER'E 185 ADET BAŞVURU YAPILDI

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır."

"BU BİR EBU CEHİL MESLEĞİ"

Kamuoyunda büyük infiale yol açan sözlere bir tepki de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah'a, Peygamber Efendimiz'e ve kutsal değerlere yönelik hakaretleri sert sözlerle eleştirdi.

Hatipoğlu, "Aslında çok da şaşırmamak gerekir. Bizde olması bizi üzüyor sadece. Şundan dolayı şaşırmamak gerekiyor: Bu bir Ebu Cehil mesleği. Yani Allah'a, Hazreti Muhammed'e (Aleyhisselatu Vesselam), diğer peygamberlere, kutsallara hakaret etmek bir Ebu Cehil mesleği." demişti.

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