Kur'an-ı Kerim'le alay etmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı
Kur’an-ı Kerim’e yönelik alaycı ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından tutuklandı. Göktaş ifadesinde sözlerini "mizah amaçlı" diyerek savunurken, davayı takip etmek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelen CHP’li gruplar arasında yaşanan gerilim dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ölü Deniz" adlı gösterisi sırasında Kur'an-ı Kerim'i hedef alan ve alaycı ifadeler kullanan sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlattı.
Yurt dışında olduğu tespit edilen ve sosyal medyada yaptığı "3 tişört 3 boxerla tatile geldim" açıklamasıyla tepki toplayan Göktaş, 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
TUTUKLANDI
Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın "Dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
TERS KELEPÇEYLE GÖTÜRÜLDÜ
Şüphelinin ters kelepçeyle götürülmesi dikkat çekti.
EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Deniz Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ise ortaya çıktı. Komedyen olduğunu ve "yüksek gelirli" olduğunu belirten Göktaş, soruşturmaya konu olan YouTube kanalının kendisine ait olduğunu, videonun da 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinin kaydı olduğunu söyledi.
"METNİ BEN HAZIRLADIM"
Sabah'ın haberine göre; Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırlanmış olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Göktaş, "Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir" dedi.
KUR'AN-I KERİM'LE DALGA GEÇTİ "MİZAH AMAÇLI" DEDİ
Kur'an-ı Kerim'e ilişkin kullandığı ifadeler sorulan Göktaş, sözlerinin mizah amacı taşıdığını savunarak, "Halkın belli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapmış olduğum gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci izlemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. Çeviride sorun var cümlesi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylenmiştir. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanı hakkında kullandığı ifadeler de sorulan Göktaş, suçlamayı reddetti.
ADLİYEDE CHP GERİLİMİ
Deniz Göktaş'ın adli işlemleri sürerken, İstanbul Adliyesi'nde kısa süreli gerginlik yaşandı. Deniz Göktaş'a destek vermek için sabah saatlerinden itibaren bazı kişiler, adliyede beklemeye başladı.
Güvenlik tedbirleri çerçevesinde oluşturulan bariyerlerin dışında bekletilen grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki heyetle birlikte adliyeye giriş yapması üzerine yuhalama yaparak tepki gösterdi.