İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler
İsrail merkezli olduğu belirtilen dijital etki şirketi BlackCore'un, Fransa'da Filistin yanlısı siyasetçileri hedef alan organize bir dezenformasyon ve seçim müdahalesi operasyonu yürüttüğü iddiaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ortaya çıkan teknik bulgular, yapay zeka destekli içerikler, sahte hesap ağları, deepfake videolar ve özel olarak kurulan karalama siteleri üzerinden yürütülen çok katmanlı bir operasyonu gözler önüne serdi.
Kendisini "hükümetlere ve siyasi kampanyalara anlatıları şekillendirmek için gelişmiş araçlar ve stratejiler sunan seçkin bir etki şirketi" olarak tanımlayan İsrailli BlackCore'un faaliyet alanları arasında dijital etki operasyonları, yapay zeka destekli avatar üretimi, koordineli sosyal medya ağları ve siyasi kampanyalara yönelik algı yönetimi çalışmaları yer alıyor.
Ancak Fransa'da ortaya çıkan skandala göre siyonist emellere hizmet eden şirket, siyasi stratejiler üretme kılıfı altında hedef kitleleri analiz ediyor, sosyal ağlara sızıyor ve kamuoyu algısını yönlendirmeye yönelik kapsamlı operasyonlar yürütüyor.
FRANSA OPERASYONU ADIM ADIM PLANLANMIŞ
Ortaya çıkan bilgilere göre operasyonun temelleri 2025 yılında atıldı.
İlk aşamada "Sadaqah Palestine" isimli sözde bir yardım platformu oluşturuldu. Filistin halkına destek ve insani yardım söylemleriyle faaliyet gösteren yapı üzerinden bağış toplandı ve çeşitli topluluklarla temas kuruldu.
Ancak daha sonra İsrailli bu yapının asıl amacının yardım faaliyetlerinden çok hedef kitlelere erişim sağlamak olduğu ortaya çıktı.
İLMEK İLMEK KARALAMA
Olaya göre operasyonun sonraki aşamalarında Filistin yanlısı aktivist çevrelere ve topluluklara nüfuz edildi, ilişkiler haritalandırıldı, kanaat önderleri ve siyasi aktörler hakkında veri toplandı.
Fransa'daki yerel seçim süreci yaklaşırken ise toplanan veriler doğrultusunda siyasi operasyon safhasına geçildi.
HEDEFTE FİLİSTİN YANLISI SİYASETÇİLER VARDI
Operasyon kapsamında siyonist BlackCore'un Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketine mensup ve Filistin konusunda açık destek veren siyasetçileri hedef aldığı belirlendi.
Hedef gösterilen isimler arasında Sébastien Delogu, François Piquemal ve David Guiraud yer aldı.
Bu isimler hakkında çeşitli suçlamalar içeren içeriklerin sistematik şekilde dolaşıma sokulduğu, bazı materyallerde yapay zeka üretimi deepfake görüntüler kullanıldığı anlaşıldı.
10 GÜN İÇİNDE DÖRT KARALAMA SİTESİ KURULDU
Fransa yerel seçimleri öncesinde yalnızca 10 günlük süreçte dört ayrı internet sitesi oluşturulduğu tespit edildi.
Bunlar:
- blogdesophie.com
- delogupourpalestine.com
- piquemalzero.com
- lalternative2026.com olarak sıralandı.
Teknik incelemelerde bu sitelerin aynı altyapı izlerini taşıdığı, ortak IP adresleri kullandığı, benzer WordPress şablonlarına sahip olduğu ve bazı ortak dijital imzalar barındırdığı belirtildi.