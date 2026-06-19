Kendisini "hükümetlere ve siyasi kampanyalara anlatıları şekillendirmek için gelişmiş araçlar ve stratejiler sunan seçkin bir etki şirketi" olarak tanımlayan İsrailli BlackCore'un faaliyet alanları arasında dijital etki operasyonları, yapay zeka destekli avatar üretimi, koordineli sosyal medya ağları ve siyasi kampanyalara yönelik algı yönetimi çalışmaları yer alıyor.

Ancak Fransa'da ortaya çıkan skandala göre siyonist emellere hizmet eden şirket, siyasi stratejiler üretme kılıfı altında hedef kitleleri analiz ediyor, sosyal ağlara sızıyor ve kamuoyu algısını yönlendirmeye yönelik kapsamlı operasyonlar yürütüyor.