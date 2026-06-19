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İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail merkezli olduğu belirtilen dijital etki şirketi BlackCore'un, Fransa'da Filistin yanlısı siyasetçileri hedef alan organize bir dezenformasyon ve seçim müdahalesi operasyonu yürüttüğü iddiaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ortaya çıkan teknik bulgular, yapay zeka destekli içerikler, sahte hesap ağları, deepfake videolar ve özel olarak kurulan karalama siteleri üzerinden yürütülen çok katmanlı bir operasyonu gözler önüne serdi.

İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler 1

Kendisini "hükümetlere ve siyasi kampanyalara anlatıları şekillendirmek için gelişmiş araçlar ve stratejiler sunan seçkin bir etki şirketi" olarak tanımlayan İsrailli BlackCore'un faaliyet alanları arasında dijital etki operasyonları, yapay zeka destekli avatar üretimi, koordineli sosyal medya ağları ve siyasi kampanyalara yönelik algı yönetimi çalışmaları yer alıyor.

Ancak Fransa'da ortaya çıkan skandala göre siyonist emellere hizmet eden şirket, siyasi stratejiler üretme kılıfı altında hedef kitleleri analiz ediyor, sosyal ağlara sızıyor ve kamuoyu algısını yönlendirmeye yönelik kapsamlı operasyonlar yürütüyor.

İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler 2

FRANSA OPERASYONU ADIM ADIM PLANLANMIŞ

Ortaya çıkan bilgilere göre operasyonun temelleri 2025 yılında atıldı.

İlk aşamada "Sadaqah Palestine" isimli sözde bir yardım platformu oluşturuldu. Filistin halkına destek ve insani yardım söylemleriyle faaliyet gösteren yapı üzerinden bağış toplandı ve çeşitli topluluklarla temas kuruldu.

Ancak daha sonra İsrailli bu yapının asıl amacının yardım faaliyetlerinden çok hedef kitlelere erişim sağlamak olduğu ortaya çıktı.

İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler 3

İLMEK İLMEK KARALAMA

Olaya göre operasyonun sonraki aşamalarında Filistin yanlısı aktivist çevrelere ve topluluklara nüfuz edildi, ilişkiler haritalandırıldı, kanaat önderleri ve siyasi aktörler hakkında veri toplandı.

Fransa'daki yerel seçim süreci yaklaşırken ise toplanan veriler doğrultusunda siyasi operasyon safhasına geçildi.

İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler 4

HEDEFTE FİLİSTİN YANLISI SİYASETÇİLER VARDI

Operasyon kapsamında siyonist BlackCore'un Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketine mensup ve Filistin konusunda açık destek veren siyasetçileri hedef aldığı belirlendi.

Hedef gösterilen isimler arasında Sébastien Delogu, François Piquemal ve David Guiraud yer aldı.

Bu isimler hakkında çeşitli suçlamalar içeren içeriklerin sistematik şekilde dolaşıma sokulduğu, bazı materyallerde yapay zeka üretimi deepfake görüntüler kullanıldığı anlaşıldı.

İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler 5

10 GÜN İÇİNDE DÖRT KARALAMA SİTESİ KURULDU

Fransa yerel seçimleri öncesinde yalnızca 10 günlük süreçte dört ayrı internet sitesi oluşturulduğu tespit edildi.

Bunlar:

  • blogdesophie.com
  • delogupourpalestine.com
  • piquemalzero.com
  • lalternative2026.com olarak sıralandı.

Teknik incelemelerde bu sitelerin aynı altyapı izlerini taşıdığı, ortak IP adresleri kullandığı, benzer WordPress şablonlarına sahip olduğu ve bazı ortak dijital imzalar barındırdığı belirtildi.

İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler 6

DEEPFAKE VE SAHTE HESAP ORDUSU DEVREYE GİRDİ

Olaya göre operasyon yalnızca internet siteleriyle sınırlı kalmadı. Karalama içerikleri daha sonra koordineli sahte hesap ağları aracılığıyla İsrailli BlackCore tarafından TikTok, Instagram, Facebook ve X gibi platformlarda eş zamanlı olarak yaygınlaştırıldı.

Yapay zeka ile oluşturulan görüntüler, manipülatif içerikler ve hedef odaklı propaganda materyalleri sayesinde kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldı. Uzmanlar, bu tür yöntemlerin klasik propaganda faaliyetlerinden çok daha etkili olduğuna ve seçim süreçlerini doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor.

İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler 7

TÜRKİYE İÇİN DE SORU İŞARETLERİ DOĞURDU

Siyonist emellere hizmet eden İsrail merkezli BlackCore şirketinin şimdilik ortaya çıkan tek skandalı Fransa.

Fransa'nın yabancı dijital müdahaleler ve dezenformasyon operasyonlarıyla mücadele etmek için kurduğu resmi devlet kurumu Viginum'un raporuna göre aynı yöntemlerin; Fransa, İskoçya, New York, Angola ve Togo gibi farklı yerlerde de görüldüğü tespit edildi.

Fransa, İsrail'in BlackCore'unu bir itirafla değil; sahte hesapların bıraktığı dijital ayak izlerini, karalama sitelerinin teknik bağlantılarını ve sosyal medya operasyonlarının koordinasyonunu çözerek deşifre etti. Viginum'un aylar süren incelemesi sonunda birbirinden bağımsız görünen onlarca hesap ve internet sitesinin aynı merkezden yönetildiği ortaya çıkarıldı.

İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler 8

Bu ağın diğer ülkelerde ve daha da önemlisi Türkiye'de dolaşıma sokulup sokulmadığı merak konusu.

Bu kapsamda akıllara şu sorular geliyor:

  • İsrail merkezli karanlık yapılanmalar, Türkiye'de Filistin yanlısı görünüm altında faaliyet gösteren bazı oluşumlar üzerinden benzer ağlar kurmuş olabilir mi?
  • Siyonist emeller için sosyal medya üzerinden gençler hedeflenerek uzun vadeli etki operasyonları yürütüldü mü?
  • Bazı internet siteleri aracılığıyla davranış analizi, profilleme veya veri toplama faaliyetleri gerçekleştirildi mi?
İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler 9
  • Toplumsal hareketler ve sokak eylemleri dijital ağlar üzerinden yönlendirilmeye çalışıldı mı?
  • Filistin meselesi üzerinden Türkiye'deki siyasi aktörleri hedef alan koordineli kampanyalar organize edildi mi?
  • İlişkilerin askıya alındığı Türk yetkililer tarafından defalarca dile getirilse de Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret tartışmalarında manipülatif veya yapay zeka destekli içerikler kullanıldı mı?
İsrail'in küresel seçim mühendisliği ağı deşifre oldu! BlackCore skandalı: Fransa seçimlerine böyle müdahale etmişler 10

Bu sorulara ilişkin Türkiye özelinde somut ve doğrulanmış bir bulgu bulunmasa da Fransa'da ortaya çıkan tablo, İsrail'in dijital etki operasyonları adı altında ülkelerin demokratik süreçlerine nasıl müdahalede bulunduğunu ve karanlık ağlarla ne kadar ileriye gidebileceğini gözler önüne seriyor.

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