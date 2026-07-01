Turkuvaz Medya'ya kurulan kumpasın perde arkası: Operasyonun zamanlaması manidar
Başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere Türkiye'nin kritik dönemlerinde kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirme anlayışıyla yayın yapan Turkuvaz Medya, bu kez sosyal medya üzerinden yürütülen organize dezenformasyon kampanyalarının hedefi haline geldi. Turkuvaz Medya Grubu'na yönelik planlı saldırıların perde arkasını, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşe yazısında ele aldı. Güngör, geçmişte yaşanan süreçleri hatırlatarak, 2028 seçimlerine giden süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milli iradeyi savunan medya kuruluşlarının hedef alındığını vurguladı.
Türkiye'nin milli ve yerli duruşunu temsil eden en önemli medya kuruluşlarından Turkuvaz Medya Grubu ile Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'ı hedef alan "sahte bayrak" kumpasının perde arkası ortaya çıktı. Kirli odakların finanse ettiği enformasyon operasyonlarına karşı yerli ve milli hafızanın korunmasında kritik bir rol üstlenen Turkuvaz Medya'ya yönelik saldırının ayrıntıları, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör tarafından kapsamlı şekilde ele alındı.
KİRLİ SALDIRILARIN PERDE ARKASI!
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Turkuvaz Medya Grubu'na yönelik başlatılan bilinçli ve programlı saldırıları kaleme aldı. Operasyonun zamanlamasına dikkat çeken Güngör, milli iradenin yanında duran grubun hedef seçilmesinin ardındaki kirli hesapları tek tek deşifre etti.
"SALDIRILARA ŞERBETLİYİZ"
Dilek Güngör, "Bu ilk değil, son da olmayacak, biliyorum. Defalarca yaşadık. Deyim yerindeyse, saldırılara şerbetliyiz!" ifadelerini kullandı. Geçmişteki kumpas süreçlerine değinen Güngör, "Hatırlayın, MİT krizi, darbe tehditleri, Cumhuriyet mitingleri, Gezi ayaklanmaları, 17-25'teki FETÖ kumpası, 15 Temmuz'daki darbe girişimi, seçim süreçlerinin olduğu günleri..." sözleriyle hatırlatmada bulundu.
Hedef alınma nedenini de açıklayan Güngör, "Meselenin özünü bırakıp, ülkeye yapılan her ihaneti net şekilde ortaya koyarak bozmaya çalışan, her daim milli iradenin yanında duran, terör örgütlerine karşı en sert mücadeleyi veren Turkuvaz Medya Grubu'nu hedef almışlardı." şeklinde konuştu.
"OPERASYONUN ZAMANLAMASI MANİDAR"
Son olayların arka planına işaret eden Güngör, "Son olayda da bir sosyal medya fenomeninin videosu üzerinden grubumuza bilinçli ve programlı saldırı başlattılar. Baktığınızda operasyonun zamanlaması da manidar... Düşünsenize, Türkiye artık önümüzdeki aylarda seçim atmosferine yavaş yavaş girmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.
Siyasi durumu özetleyen Güngör, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2028'de AK Parti'nin adayı. Ana muhalefet partisi CHP'nin içinde bulunduğu durum ortada." sözlerini kaydetti.
"ERDOĞAN'I SAVUNAN MEDYAYI HEDEF ALIYORLAR"
Operasyonun amacını analiz eden Güngör, "Ne yapacaklar? Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en etkili olarak savunan medyayı zayıflatmaya çabalayacaklar. Engellemek için ellerinden geleni ardına koymayacaklar. Erdoğan'ın birlikte yol yürüdüğü yakın çevresine, dava arkadaşlarına dil uzatacaklar. İç ve dış siyasi hesaplaşmayı aile üzerinden yapmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.
Turkuvaz Medya Grubu'nun duruşunu hatırlatan Güngör, "Ama dedim ya, şerbetliyiz diye... Daha önce de benzerleri denendi, tutmadı, tutturamadılar. Bu gruba iftiralarla itibar suikasti yapmaya çalışanların sonu hüsran oldu." sözleriyle aktardı.