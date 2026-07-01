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Turkuvaz Medya'ya kurulan kumpasın perde arkası: Operasyonun zamanlaması manidar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Turkuvaz Medya'ya kurulan kumpasın perde arkası: Operasyonun zamanlaması manidar

Başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere Türkiye'nin kritik dönemlerinde kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirme anlayışıyla yayın yapan Turkuvaz Medya, bu kez sosyal medya üzerinden yürütülen organize dezenformasyon kampanyalarının hedefi haline geldi. Turkuvaz Medya Grubu'na yönelik planlı saldırıların perde arkasını, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşe yazısında ele aldı. Güngör, geçmişte yaşanan süreçleri hatırlatarak, 2028 seçimlerine giden süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve milli iradeyi savunan medya kuruluşlarının hedef alındığını vurguladı.

Türkiye'nin milli ve yerli duruşunu temsil eden en önemli medya kuruluşlarından Turkuvaz Medya Grubu ile Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'ı hedef alan "sahte bayrak" kumpasının perde arkası ortaya çıktı. Kirli odakların finanse ettiği enformasyon operasyonlarına karşı yerli ve milli hafızanın korunmasında kritik bir rol üstlenen Turkuvaz Medya'ya yönelik saldırının ayrıntıları, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör tarafından kapsamlı şekilde ele alındı.

TURKUVAZ MEDYA NEDEN HEDEFTE?

KİRLİ SALDIRILARIN PERDE ARKASI!

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Turkuvaz Medya Grubu'na yönelik başlatılan bilinçli ve programlı saldırıları kaleme aldı. Operasyonun zamanlamasına dikkat çeken Güngör, milli iradenin yanında duran grubun hedef seçilmesinin ardındaki kirli hesapları tek tek deşifre etti.

Turkuvaz Medya'ya kurulan kumpasın perde arkası: Operasyonun zamanlaması manidar - 1

"SALDIRILARA ŞERBETLİYİZ"

Dilek Güngör, "Bu ilk değil, son da olmayacak, biliyorum. Defalarca yaşadık. Deyim yerindeyse, saldırılara şerbetliyiz!" ifadelerini kullandı. Geçmişteki kumpas süreçlerine değinen Güngör, "Hatırlayın, MİT krizi, darbe tehditleri, Cumhuriyet mitingleri, Gezi ayaklanmaları, 17-25'teki FETÖ kumpası, 15 Temmuz'daki darbe girişimi, seçim süreçlerinin olduğu günleri..." sözleriyle hatırlatmada bulundu.

Hedef alınma nedenini de açıklayan Güngör, "Meselenin özünü bırakıp, ülkeye yapılan her ihaneti net şekilde ortaya koyarak bozmaya çalışan, her daim milli iradenin yanında duran, terör örgütlerine karşı en sert mücadeleyi veren Turkuvaz Medya Grubu'nu hedef almışlardı." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

"OPERASYONUN ZAMANLAMASI MANİDAR"

Son olayların arka planına işaret eden Güngör, "Son olayda da bir sosyal medya fenomeninin videosu üzerinden grubumuza bilinçli ve programlı saldırı başlattılar. Baktığınızda operasyonun zamanlaması da manidar... Düşünsenize, Türkiye artık önümüzdeki aylarda seçim atmosferine yavaş yavaş girmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Siyasi durumu özetleyen Güngör, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2028'de AK Parti'nin adayı. Ana muhalefet partisi CHP'nin içinde bulunduğu durum ortada." sözlerini kaydetti.

"ERDOĞAN'I SAVUNAN MEDYAYI HEDEF ALIYORLAR"

Operasyonun amacını analiz eden Güngör, "Ne yapacaklar? Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en etkili olarak savunan medyayı zayıflatmaya çabalayacaklar. Engellemek için ellerinden geleni ardına koymayacaklar. Erdoğan'ın birlikte yol yürüdüğü yakın çevresine, dava arkadaşlarına dil uzatacaklar. İç ve dış siyasi hesaplaşmayı aile üzerinden yapmaya çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Turkuvaz Medya Grubu'nun duruşunu hatırlatan Güngör, "Ama dedim ya, şerbetliyiz diye... Daha önce de benzerleri denendi, tutmadı, tutturamadılar. Bu gruba iftiralarla itibar suikasti yapmaya çalışanların sonu hüsran oldu." sözleriyle aktardı.

Turkuvaz Medya'ya kurulan kumpasın perde arkası: Operasyonun zamanlaması manidar - 2

"AYNI FİLM FARKLI YÖNETMEN"

Yöntemlerin benzerliğine işaret eden Dilek Güngör, "Velhasıl, demem o ki... Biz çok 'Fuat Avni'ler gördük. Film de yöntem de nedense hep aynı, değişmiyor. Sadece yönetmen farklılaşıyor. Ortaya kurgulanmış ve sosyal medyada önceden fenomenleştirilen aparatlar üzerinden bir içerik atılıyor. Sosyal medya platformlarında bot hesaplar üzerinden koordine edilen ağlarla bu içerik yayılıyor. Sonra bilinçli ve programlı saldırının düğmesine basılıyor. Şark kurnazlığıyla Turkuvaz Medya'yı itibarsızlaştırmaya çalışmak belli ki, 'birileri'nin ekmeğine yağ sürüyor." şeklinde konuştu.

"ÇİZGİMİZ DEĞİŞMEZ"

Geleceğe dair kararlılık mesajı veren Dilek Güngör, "O yüzden filmin oyuncularını değiştirseler de kirli hesaplarına bu grubu alet edemezler. Turkuvaz Medya'nın durduğu yer de yolu da çizgisi de değişmez. Kim ne iftira atarsa atsın her daim bu grup dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında olacak." sözleriyle yazısını noktaladı.

Turkuvaz Medya'ya kurulan kumpasın perde arkası: Operasyonun zamanlaması manidar - 3

TURKUVAZ MEDYA NEDEN HEDEFTE?

Organize şekilde yürütülen karalama girişimlerinin arkasında FETÖ bağlantılı hesaplar ile karanlık dijital ağların bulunduğuna dikkat çekilirken, söz konusu operasyonlar kamuoyunu yanıltmayı ve Turkuvaz Medya'nın güvenilir yayıncılığını hedef alındı.

Turkuvaz Medya'yı hedef alan sosyal medya operasyonları ve dezenformasyon girişimleri A Haber ekranlarında kapsamlı şekilde değerlendirilmişti. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, saldırıların perde arkasını, dijital algı operasyonlarında kullanılan yöntemleri ve Turkuvaz Medya'nın FETÖ ile mücadelede üstlendiği rolü anlatmıştı.

Sosyal medya üzerinden yürütülen kurgunun teknik işleyişini anlatan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Süreç, ilk başta trol bir kadının ortaya attığı bir videoyla başladı. Ardından, sanki Cumhurbaşkanımızın yanındaymış gibi görünüp o kadının yalan iddialarına karşı çıkıyormuş izlenimi veren bir yapıyı dolaşıma soktular. Bunu sosyal medyada tıpkı bir 'Meksika dalgası' gibi büyüterek köpürttüler ve Türkiye'nin gündemine sahte bir gündem dayatmaya çalıştılar" dedi.

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise bu durumu "Astroturfing" yöntemi olarak tanımlayarak, "Bu sistem, sanki bir konunun arkasında geniş bir kitle desteği varmış gibi algı yaratır. Aslında o kişinin tabanda zerre desteği yoktur; ancak profesyonel ekiplerce sanki halk desteği varmış imajı çiziliyor" sözleriyle uyardı.

Operasyonun bir diğer ayağının "Kırmızı Ringa Balığı" tekniği olduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bu bir dikkat dağıtma tekniğidir. Av köpeklerinin dikkatini dağıtmak için yollarına yoğun kokulu balıklar bırakılması gibi, ortaya yapay bir koku yani sahte bir gündem salıyorlar ve herkesin gerçek meseleleri bırakıp bu sahte gündemin peşinden gitmesini amaçlıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

SERHAT ALBAYRAK'IN TALİMATIYLA ÖLÜMÜNE MÜCADELE

Turkuvaz Medya'nın FETÖ ile mücadelesinin kurumsal bir misyon olduğunu vurgulayan Abdurrahman Şimşek, "Sabah bünyesinde Türkiye'de eşi benzeri olmayan Özel İstihbarat Bölümü'nü bizzat Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Serhat Albayrak kurdurdu. Bana verdiği talimat netti: 'FETÖ ile mücadele dünyanın neresinde olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceksiniz.' Bu başarıyı Sayın Serhat Albayrak'ın destekleriyle sağladık" dedi. Şimşek, grubun duruşunu şu sözlerle hatırlattı: "15 Temmuz gecesi helikopterler binaya inerken biz ölümüne yayın yaptık. 7 Şubat'ta herkes korkarken biz MİT'e sahip çıktık. Zekeriya Öz'ün karşısında dik durduk. Bu duruşumuz nedeniyle hakkımızda yakalama kararları çıkarıldı, ofislerimiz hedef alındı ama hiçbir zaman geri adım atmadık."

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