Turkuvaz Medya'ya kurulan kumpasın perde arkası: Operasyonun zamanlaması manidar

Geleceğe dair kararlılık mesajı veren Dilek Güngör, "O yüzden filmin oyuncularını değiştirseler de kirli hesaplarına bu grubu alet edemezler. Turkuvaz Medya'nın durduğu yer de yolu da çizgisi de değişmez. Kim ne iftira atarsa atsın her daim bu grup dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında olacak." sözleriyle yazısını noktaladı.

Yöntemlerin benzerliğine işaret eden Dilek Güngör, "Velhasıl, demem o ki... Biz çok 'Fuat Avni'ler gördük. Film de yöntem de nedense hep aynı, değişmiyor. Sadece yönetmen farklılaşıyor. Ortaya kurgulanmış ve sosyal medyada önceden fenomenleştirilen aparatlar üzerinden bir içerik atılıyor. Sosyal medya platformlarında bot hesaplar üzerinden koordine edilen ağlarla bu içerik yayılıyor. Sonra bilinçli ve programlı saldırının düğmesine basılıyor. Şark kurnazlığıyla Turkuvaz Medya'yı itibarsızlaştırmaya çalışmak belli ki, 'birileri'nin ekmeğine yağ sürüyor." şeklinde konuştu.

TURKUVAZ MEDYA NEDEN HEDEFTE?

Organize şekilde yürütülen karalama girişimlerinin arkasında FETÖ bağlantılı hesaplar ile karanlık dijital ağların bulunduğuna dikkat çekilirken, söz konusu operasyonlar kamuoyunu yanıltmayı ve Turkuvaz Medya'nın güvenilir yayıncılığını hedef alındı.

Turkuvaz Medya'yı hedef alan sosyal medya operasyonları ve dezenformasyon girişimleri A Haber ekranlarında kapsamlı şekilde değerlendirilmişti. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, saldırıların perde arkasını, dijital algı operasyonlarında kullanılan yöntemleri ve Turkuvaz Medya'nın FETÖ ile mücadelede üstlendiği rolü anlatmıştı.

Sosyal medya üzerinden yürütülen kurgunun teknik işleyişini anlatan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Süreç, ilk başta trol bir kadının ortaya attığı bir videoyla başladı. Ardından, sanki Cumhurbaşkanımızın yanındaymış gibi görünüp o kadının yalan iddialarına karşı çıkıyormuş izlenimi veren bir yapıyı dolaşıma soktular. Bunu sosyal medyada tıpkı bir 'Meksika dalgası' gibi büyüterek köpürttüler ve Türkiye'nin gündemine sahte bir gündem dayatmaya çalıştılar" dedi.

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise bu durumu "Astroturfing" yöntemi olarak tanımlayarak, "Bu sistem, sanki bir konunun arkasında geniş bir kitle desteği varmış gibi algı yaratır. Aslında o kişinin tabanda zerre desteği yoktur; ancak profesyonel ekiplerce sanki halk desteği varmış imajı çiziliyor" sözleriyle uyardı.

Operasyonun bir diğer ayağının "Kırmızı Ringa Balığı" tekniği olduğunu belirten Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bu bir dikkat dağıtma tekniğidir. Av köpeklerinin dikkatini dağıtmak için yollarına yoğun kokulu balıklar bırakılması gibi, ortaya yapay bir koku yani sahte bir gündem salıyorlar ve herkesin gerçek meseleleri bırakıp bu sahte gündemin peşinden gitmesini amaçlıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

SERHAT ALBAYRAK'IN TALİMATIYLA ÖLÜMÜNE MÜCADELE

Turkuvaz Medya'nın FETÖ ile mücadelesinin kurumsal bir misyon olduğunu vurgulayan Abdurrahman Şimşek, "Sabah bünyesinde Türkiye'de eşi benzeri olmayan Özel İstihbarat Bölümü'nü bizzat Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Serhat Albayrak kurdurdu. Bana verdiği talimat netti: 'FETÖ ile mücadele dünyanın neresinde olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceksiniz.' Bu başarıyı Sayın Serhat Albayrak'ın destekleriyle sağladık" dedi. Şimşek, grubun duruşunu şu sözlerle hatırlattı: "15 Temmuz gecesi helikopterler binaya inerken biz ölümüne yayın yaptık. 7 Şubat'ta herkes korkarken biz MİT'e sahip çıktık. Zekeriya Öz'ün karşısında dik durduk. Bu duruşumuz nedeniyle hakkımızda yakalama kararları çıkarıldı, ofislerimiz hedef alındı ama hiçbir zaman geri adım atmadık."