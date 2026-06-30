Avrupa'da klima krizi! AB'den skandal ayrımcılık: Elitlere konfor işçiye sıcakla mücadele

Alman hükümeti, klimaların hem yüksek enerji tüketimi hem de sera gazı emisyonu nedeniyle kullanımına karşı çıkarken; Fransa'da ise hem enerji altyapısı eksikliği hem de "estetik kaygılar" insan hayatının önüne geçiyor. Hastaneler, kamu binaları ve normal konutlarda klima sistemleri için elektrik altyapısının yetersiz olduğu gerçeği, modernleşme adı altındaki çağ dışılığı gözler önüne sererken, Avrupa genelindeki hanelerin sadece yüzde 20'si, Almanya'da yüzde 6'ya oranında klima kullanımı bulunuyor.

Almanya'da görev yapan bir Türk doktor, hastanelerdeki çaresizliği ve insanlık dışı koşulları aktararak adeta isyan etti. Türk Doktor, "Hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdasım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz. Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar bir de bu sıcakla baş etmek zorunda kalıyorlar." sözleriyle hastanelerdeki içler acısı durumu gözler önüne serdi.

Alman devlet televizyonu ARD'de yer alan tanıtımda," Sizi serinleten klimalar dünyanın ısınmasına neden oluyor. Daha fazla klima eşittir daha fazla küresel ısınma" notu düşüldü. Yer alan uyarıda 2050 yılına kadar ortalama sıcaklıkların sadece 0,05 derece yükselebileceği uyarısı yapılarak, insanların güncel hayatta yaşadığı ölümcül sıcaklıklar görmezden gelindi.

Alman devlet televizyonu ARD'de yayınlanan bir tanıtım ise bu kadar da olmaz dedirtti. Termometrelerin 41 dereceyi gördüğü Berlin'de, klimaların küresel ısınmaya neden olduğu iddia edilerek halkın klima kullanmaması istendi.

İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Avrupa'da sıcak hava nedeniyle ölenlerin çoğunluğunu tarım işçilerinin oluşturduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

BİN 400 İNSAN SICAKLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Avrupa'nın sıcakla imtihanında en ağır bedeli ise dışarıda çalışanlar ödüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Avrupa bunu bilmiyor, yani sıcakta nasıl davranacağını bilmediği için yaklaşık bin 400 civarında insan ölmüş ki çoğunda tarım işçilerinden çok fazla var, dışarıdakilerden çok fazla var. Artık bunu biraz öğrenecekler." ifadelerini kullanarak kıtadaki hazırlıksızlığa dikkat çekti.

Mağazalarda ise vantilatör satışları patlamış durumda; Alman ve Fransız vatandaşları yapı marketlerde son kalan vantilatörleri satın alabilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, serinleyebilmek için evlerinin önüne küçük motorlu sistemler yerleştiriyor.

PARİS'TE OTOBÜS ŞOFÖRÜ BAYILDI, FACİADAN DÖNÜLDÜ!

Sıcak dalgasının en dramatik sahnelerinden biri de Fransa'nın başkenti Paris'te yaşandı. Belediye otobüsünde klima çalışmadığı için direksiyon başında fenalık geçiren araç sürücüsü baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarken, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Ülke genelindeki birçok tren seferi de benzer aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu "enerji ve bürokrasi kaosu", kıtanın iklim kriziyle mücadele adı altında kendi vatandaşlarını nasıl bir çaresizliğe mahkum ettiğini bir kez daha kanıtladı.



BÜROKRASİ KLİMAYI "ÖCÜ" İLAN ETTİ

A Haber'de Avrupa'daki klima krizi mercek altına alınırken Gazeteci Gaffar Yakınca, Avrupa'daki gelişmeleri değerlendirerek "Klima, Avrupa devletleri ve liberal yönetimler açısından bir öcü olarak görülüyor. Küresel ısınmanın tek sebebi gibi gösteriliyor. Oysa bilim insanları bunun buzdolabı kadar etkisi olduğunu söylüyor. Enerji politikasında nükleer santralleri öcü ilan edip kapattılar. Kapattıkları için enerjisiz kaldılar. Klimaları enerji tüketiyor diye öcü ilan ettiler. Bu seferde sıcaklıklarla baş edemiyorlar. Aynı şekilde kamusal sağlık sistemine yatırım yapmadıkları için pandemiye çok kötü yakalandılar. Bir yandan Çin'e kafa tutarken ve vantilatör ve klima ithal ediyorlar ve bu durum patlamış durumda." şeklinde konuştu.

AB Komisyon Başkanı Von der Leyen, Brüksel'deki merkez binasında kıdemsiz çalışanların bulunduğu alt katlarda klima kullanımını ʺaşırı yüklenmeʺ nedeniyle yasaklarken, kararın ilk 8 katta bulunan bürokratları kapsamayacağını belirtti. (AA)

VON DER LEYEN'DEN "ELİT" AYRICALIĞI: MEMURA SICAK, YÖNETİCİYE SERİNLİK

Avrupa Konseyi'ndeki skandal talimatı deşifre eden Gaffar Yakınca, "Avrupa Konseyi (AB) 13 katlı bir bina. Von der Leyen bir talimatname yayınladı ve 'binada klima kullanılmayacak' dedi. Ancak bir detay var; bu yasak sadece ilk 8 kat için geçerli. Neden mi? Çünkü bütün komiserler ve yöneticiler 8. kattan yukarıda oturuyor. Von der Leyen'in kendisi de 13. katta. Aşağıdaki gariban memurlar 45 derece sıcakta pişerken, elitler yukarıda klimalarıyla serinliyor. İşte Avrupa'nın demokrasisi bu." ifadelerini kullandı.