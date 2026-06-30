Avrupa'da klima krizi! Alman televizyonundan tartışılacak "Küresel ısınma" uyarısı

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Fransa ve Almanya'da klima krizine neden oldu. Alman devlet televizyonu ARD, klima kullanımına karşı yaptığı tanıtımda vatandaşa küresel ısınmayı gerekçe göstererek klima kullanmamaları çağrısında bulunurken, söz konusu tanıtım büyük tepkiyle karşılandı. Öte yandan 40 dereceleri aşan sıcaklıklar nedeniyle sağlıktan kamu alanlarına, toplu taşımadan birçok noktaya klima kullanımı kısıtlandırıldı. Evlerine klima taktırmak isteyenler bürokrasi engeliyle karşılaşırken, yapı marketlerde ise vantilatör satın alabilmek için kıyasıya mücadele yaşandı.