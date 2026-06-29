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Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa, tarihinin en yıkıcı sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Fransa'da yalnızca üç günde yaklaşık bin ek ölüm kaydedilirken, Paris'te morglar tamamen doldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 1.300'den fazla ek ölüm yaşandığını açıkladı. Almanya, Polonya ve Çekya'da sıcaklık rekorları kırılırken, orman yangınları, yıldırım düşmeleri ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar kıta genelinde alarm seviyesini yükseltti.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 1

Haziran ayının ortasından bu yana Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, kıta genelinde hem can kayıplarına hem de günlük yaşamın felç olmasına neden oldu.

Fransa'dan Almanya'ya, Polonya'dan Çekya'ya kadar birçok ülkede sıcaklık rekorları peş peşe kırılırken, sağlık sistemleri, cenaze hizmetleri ve ulaşım altyapısı büyük baskı altına girdi.

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Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 2

DSÖ: AVRUPA DÜNYANIN EN HIZLI ISINAN KITASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da yaşanan tabloya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tedros, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 1.300'den fazla ek ölümün kaydedildiğini açıkladı.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 3

DSÖ Genel Direktörü, "Avrupa, Dünya'nın en hızlı ısınan kıtası. Küresel ortalamanın iki katı hızla ısınıyor. Şu anda yaklaşık 150 milyon insan aşırı sıcakların etkisi altında yaşıyor. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı ve enerji şebekeleri ciddi baskı altında." ifadelerini kullandı.

Tedros ayrıca sıcaklık stresini "sessiz katil" olarak nitelendirerek, Avrupa'daki evlerin, iş yerlerinin ve okulların bu seviyedeki sıcaklıklara göre inşa edilmediğine dikkat çekti.

DSÖ verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 500 bin kişi sıcaklık kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor ve bu ölümlerin önemli bir kısmı alınacak önlemlerle önlenebiliyor.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 4

FRANSA'DA CAN KAYIPLARI PATLADI

Sıcak hava dalgasının en ağır etkilerinden biri Fransa'da yaşandı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun ilk değerlendirmesine göre, yalnızca sıcaklıkların zirve yaptığı üç gün içerisinde yaklaşık bin ek ölüm meydana geldi.

Ülkenin şimdiye kadar ölçülen en sıcak günlerinden biri olan çarşamba günü 1.200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 5

Perşembe ve cuma günleri ise günlük ölüm sayısı 1.400'ün üzerine çıktı. Oysa nisan ve mayıs aylarında ülkede günlük ortalama ölüm sayısı 900 ila 1.000 kişi arasında seyrediyordu.

Yetkililer, özellikle evlerde ve yaşlı bakım merkezlerinde gerçekleşen ölümlerin tamamı henüz sisteme işlenmediği için gerçek can kaybının açıklanan rakamların çok üzerine çıkabileceğini belirtiyor. Ölümlerin yüzde 85'inin 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğu açıklandı.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 6

PARİS'TE MORG KALMADI

Başkent Paris'te yaşanan tablo ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Morg işletmecisi Zouhaeir Hertelli, soğuk hava deposundaki 32 yerin tamamının dolduğunu, cenaze şirketlerinden ve ailelerden gelen yüzlerce telefonu "yerimiz yok" diyerek geri çevirmek zorunda kaldığını söyledi.

Hertelli, "Gerçekten felaket bir durumla karşı karşıyayız. Yüzlerce telefon alıyorum." dedi.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 7

Paris Belediyesi, artan can kayıpları nedeniyle belediye morglarına ikişer adet 20 kişilik geçici soğuk hava ünitesi kurulduğunu, hastanelerin de 50 ek morg kapasitesi oluşturduğunu açıkladı.

Buna rağmen cenazelerin Paris'e yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Chartres kentine ve çevre bölgelere gönderildiği bildirildi.

Hertelli, morgunun dışına soğutmalı konteyner yerleştirmek için yetkililerden izin beklediğini belirterek, "Aileler büyük acı çekiyor. Onlara sunabileceğimiz hiçbir çözüm kalmadı." ifadelerini kullandı.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 8

BİLİM İNSANLARI: BU FELAKET TESADÜF DEĞİL

World Weather Attribution (WWA) tarafından yayımlanan hızlı analizde, Avrupa'da geçen hafta yaşanan rekor sıcaklıkların iklim değişikliği olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Araştırmaya göre bu seviyedeki sıcak hava dalgalarının görülme olasılığı, 20 yıl öncesine göre yaklaşık 200 kat arttı.

Bilim insanları, geçmişte "nesilde bir kez görülen" sıcak hava dalgalarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekiyor.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 9

ALMANYA, POLONYA VE ÇEKYA TARİHE GEÇTİ

Sıcak hava dalgası hafta sonunda Avrupa'nın doğusuna kayarken yeni sıcaklık rekorları kırıldı. Almanya'nın Neißemünde kentinde sıcaklık 41,7 dereceye ulaşarak üst üste üçüncü gün ülke rekoru yenilendi.

Polonya tarihinde ilk kez 40,5 dereceyi gördü. Çekya'da ise termometreler 41,9 dereceyi göstererek ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 10

YANGINLAR, YILDIRIMLAR VE TAHLİYELER PEŞ PEŞE GELDİ

Aşırı sıcakların ardından Avrupa'nın birçok ülkesinde şiddetli gök gürültülü fırtınalar etkili oldu. İsveç'te bir eğlence parkına yıldırım düşmesi sonucu üç kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Danimarka'da ise yalnızca pazar sabahına kadar 1.156 yıldırım kaydedildi. Almanya'nın doğusundaki Gohrischheide bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmat bulunan ormanda çıkan yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Ülkenin güneybatısındaki Traisen yakınlarında başlayan büyük orman yangını nedeniyle yaklaşık 650 kişi tahliye edildi.

Patlamamış mühimmatların infilak etmesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarına zaman zaman ara vermek zorunda kaldı.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 11

ALTYAPI ÇÖKTÜ, ULAŞIM AKSADI

Aşırı sıcaklar yalnızca insan sağlığını değil, altyapıyı da olumsuz etkiledi.

Almanya'da beton otoyollarda çatlaklar oluşurken, raylar ve makas sistemleri sıcaklık nedeniyle zarar gördü.

Leipzig kentinde tramvay seferleri durduruldu.

Hamburg-Prag seferini yapan bir trende fırtına sırasında elektrik kesildi. Klima sistemlerinin devre dışı kalması üzerine 600'den fazla yolcu tahliye edildi, iki kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ise vatandaşlara zorunlu olmadıkça tren yolculuğu yapmamaları çağrısında bulundu.

Berlin'de sıcak çarpması vakaları nedeniyle ambulans çağrılarında yüzlerce artış yaşanırken, polis ekipleri vatandaşları serinletmek için normalde toplumsal olaylarda kullanılan tazyikli su araçlarıyla Brandenburg Kapısı önündeki kalabalığa su sıktı.

Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu 12

2003 FELAKETİNDEN DAHA KÖTÜ OLABİLİR

Fransa'da 2003 yılında yaşanan ve yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği sıcak hava felaketi uzun yıllar hafızalardan silinmedi.

Geçen yıl ise ülkede sıcaklık nedeniyle 5 bin 700'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Uzmanlar, bu yıl yaşanan sıcak hava dalgasının etkilerinin daha ağır olabileceği uyarısında bulunurken, yalnız yaşayan yaşlıların düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yetkililer, Avrupa'nın iklim değişikliğinin etkilerini her geçen yıl daha ağır hissettiğine dikkat çekerek, aşırı sıcakların artık istisnai değil, yeni normal haline geldiği uyarısında bulunuyor.

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