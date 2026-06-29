Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu
Avrupa, tarihinin en yıkıcı sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Fransa'da yalnızca üç günde yaklaşık bin ek ölüm kaydedilirken, Paris'te morglar tamamen doldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 1.300'den fazla ek ölüm yaşandığını açıkladı. Almanya, Polonya ve Çekya'da sıcaklık rekorları kırılırken, orman yangınları, yıldırım düşmeleri ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar kıta genelinde alarm seviyesini yükseltti.
Haziran ayının ortasından bu yana Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, kıta genelinde hem can kayıplarına hem de günlük yaşamın felç olmasına neden oldu.
Fransa'dan Almanya'ya, Polonya'dan Çekya'ya kadar birçok ülkede sıcaklık rekorları peş peşe kırılırken, sağlık sistemleri, cenaze hizmetleri ve ulaşım altyapısı büyük baskı altına girdi.
DSÖ: AVRUPA DÜNYANIN EN HIZLI ISINAN KITASI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da yaşanan tabloya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tedros, 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde yüksek sıcaklıklarla bağlantılı 1.300'den fazla ek ölümün kaydedildiğini açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü, "Avrupa, Dünya'nın en hızlı ısınan kıtası. Küresel ortalamanın iki katı hızla ısınıyor. Şu anda yaklaşık 150 milyon insan aşırı sıcakların etkisi altında yaşıyor. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı ve enerji şebekeleri ciddi baskı altında." ifadelerini kullandı.
Tedros ayrıca sıcaklık stresini "sessiz katil" olarak nitelendirerek, Avrupa'daki evlerin, iş yerlerinin ve okulların bu seviyedeki sıcaklıklara göre inşa edilmediğine dikkat çekti.
DSÖ verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 500 bin kişi sıcaklık kaynaklı nedenlerle yaşamını yitiriyor ve bu ölümlerin önemli bir kısmı alınacak önlemlerle önlenebiliyor.
FRANSA'DA CAN KAYIPLARI PATLADI
Sıcak hava dalgasının en ağır etkilerinden biri Fransa'da yaşandı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun ilk değerlendirmesine göre, yalnızca sıcaklıkların zirve yaptığı üç gün içerisinde yaklaşık bin ek ölüm meydana geldi.
Ülkenin şimdiye kadar ölçülen en sıcak günlerinden biri olan çarşamba günü 1.200'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Perşembe ve cuma günleri ise günlük ölüm sayısı 1.400'ün üzerine çıktı. Oysa nisan ve mayıs aylarında ülkede günlük ortalama ölüm sayısı 900 ila 1.000 kişi arasında seyrediyordu.
Yetkililer, özellikle evlerde ve yaşlı bakım merkezlerinde gerçekleşen ölümlerin tamamı henüz sisteme işlenmediği için gerçek can kaybının açıklanan rakamların çok üzerine çıkabileceğini belirtiyor. Ölümlerin yüzde 85'inin 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğu açıklandı.