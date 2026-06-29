Avrupa'yı aşırı sıcaklar vurdu! Fransa'da ölümler arttı, Paris'te morglar doldu

Haziran ayının ortasından bu yana Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, kıta genelinde hem can kayıplarına hem de günlük yaşamın felç olmasına neden oldu.

Fransa'dan Almanya'ya, Polonya'dan Çekya'ya kadar birçok ülkede sıcaklık rekorları peş peşe kırılırken, sağlık sistemleri, cenaze hizmetleri ve ulaşım altyapısı büyük baskı altına girdi.