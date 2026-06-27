Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), raylarda oluşabilecek deformasyonlar nedeniyle bazı hatlarda gecikmeler ve sefer değişiklikleri yaşanabileceğini duyurdu. Yolculara ücretsiz bilet değişikliği imkânı tanınırken seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri istendi.

Aşırı sıcaklar yalnızca insan sağlığını değil ulaşım altyapısını da etkilemeye başladı.

Öte yandan özellikle doğu eyaletlerinde orman yangını riski en üst seviyeye çıktı. Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve araçların kuru otların üzerine park edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Frankfurt'ta düzenlenen Ironman Avrupa Şampiyonası'nın parkuru da güvenlik gerekçesiyle kısaltılırken sporcular için ek sağlık ve su istasyonları oluşturuldu.

Aşırı sıcaklar nedeniyle göl ve nehirlere yönelenlerin sayısının artması üzerine cankurtaran ekipleri de boğulma vakalarında artış yaşandığını açıkladı.

FRANSA'DA HASTANELER DOLDU, 3 BİN KİŞİ ACİLE KOŞTU

Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkelerden biri de Fransa oldu.

Meteoroloji kurumu Meteo-France, Paris ve çevresi dahil 37 vilayet için kırmızı, 48 vilayet için ise turuncu alarm ilan etti. Bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 42 dereceye ulaşması bekleniyor.