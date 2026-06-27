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Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Almanya'da termometreler 42 dereceyi gösterirken orman yangını riski en üst seviyeye çıktı. Fransa'da hastaneler sıcak çarpması vakalarıyla dolup taşarken, İsviçre Alpleri'ndeki buzullar beklenenden haftalar önce erimeye başladı.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 1

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Almanya'da günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin batısı ve güneybatısında hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını, bazı bölgelerde ise 42 dereceye ulaştığını açıkladı.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 2

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerine çıktığını belirterek bu olağanüstü tablonun Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 3

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde belediyeler vatandaşların serinleyebilmesi için park ve meydanlarda su püskürtme sistemlerini devreye alırken, kent merkezlerinde ücretsiz içme suyu ve serinleme noktalarının sayısı artırıldı.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 4

SAĞLIK KURUMLARI PEŞ PEŞE UYARI YAPTI

Almanya'da sağlık otoriteleri ile Alman Meteoroloji Servisi, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 5

Vatandaşlara bol su tüketmeleri, fiziksel aktivitelerini günün serin saatlerine bırakmaları ve yalnız yaşayan risk grubundaki yakınlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 6

DEMİR YOLLARINDA GECİKME, ORMANLARDA EN YÜKSEK ALARM

Aşırı sıcaklar yalnızca insan sağlığını değil ulaşım altyapısını da etkilemeye başladı.

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), raylarda oluşabilecek deformasyonlar nedeniyle bazı hatlarda gecikmeler ve sefer değişiklikleri yaşanabileceğini duyurdu. Yolculara ücretsiz bilet değişikliği imkânı tanınırken seyahat öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri istendi.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 7

Öte yandan özellikle doğu eyaletlerinde orman yangını riski en üst seviyeye çıktı. Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve araçların kuru otların üzerine park edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 8

Aşırı sıcaklar nedeniyle göl ve nehirlere yönelenlerin sayısının artması üzerine cankurtaran ekipleri de boğulma vakalarında artış yaşandığını açıkladı.

Frankfurt'ta düzenlenen Ironman Avrupa Şampiyonası'nın parkuru da güvenlik gerekçesiyle kısaltılırken sporcular için ek sağlık ve su istasyonları oluşturuldu.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 9

FRANSA'DA HASTANELER DOLDU, 3 BİN KİŞİ ACİLE KOŞTU

Sıcak hava dalgasından en fazla etkilenen ülkelerden biri de Fransa oldu.

Meteoroloji kurumu Meteo-France, Paris ve çevresi dahil 37 vilayet için kırmızı, 48 vilayet için ise turuncu alarm ilan etti. Bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının 42 dereceye ulaşması bekleniyor.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 10

Paris ve çevresindeki Ile-de-France bölgesinde son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi hastanelere başvurdu. Hastanelere yapılan başvurular normal günlere göre yüzde 36 arttı.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 11

Sağlık Bakanlığı, hastanelerin soğutma sistemlerini güçlendirmek amacıyla 100 milyon avroluk bütçe ayırırken kamu ve özel hastanelere klima ile vantilatör temin edilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Sebastien Lecornu'nun talimatıyla ülke genelindeki hastaneler için 30 bin klima siparişi verildi.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 12

TREN TÜNELDE KALDI, YOLCULAR FENALIK GEÇİRDİ

Aşırı sıcaklar ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Paris-Nice seferini yapan hızlı tren teknik arıza nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca tünelde mahsur kaldı. Bazı vagonlarda klimanın çalışmaması nedeniyle içeride sıcaklık hızla yükselirken çok sayıda yolcu fenalaştı.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 13

Sefer iptal edilerek tren Paris'e geri döndü. Yolcular ise başka bir trenle Nice'e yaklaşık 6 saat gecikmeli ulaşabildi.

Öte yandan Paris yakınlarındaki Rueil-Malmaison kentinde bir lisede öğrenciler, sınıflardaki aşırı sıcak nedeniyle Fransızca sözlü sınavlarını okulun otoparkında yapmak zorunda kaldı.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 14

ALPLER'DE ENDİŞE VEREN TABLO: BUZULLAR HAFTALAR ÖNCE ERİMEYE BAŞLADI

Rekor sıcaklıklar yalnızca kentleri değil Avrupa'nın doğal yapısını da tehdit ediyor.

İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) Direktörü Matthias Huss, İsviçre Alpleri'ndeki buzulların beklenenden çok daha hızlı eridiğini açıkladı.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 15

Huss, Alpler'in en büyük buzulu olan Büyük Aletsch Buzulu'nun yalnızca iki hafta içinde karla kaplı görünümünü tamamen kaybettiğini belirterek bunun normal şartlarda ancak bir ila iki ay sonra yaşanması gereken bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 16

Yapılan hesaplamalara göre İsviçre buzulları, 29 Haziran itibarıyla kış boyunca biriktirdiği kar ve buz hacmini tamamen kaybetmiş olacak.

Uzmanlara göre yetersiz kar yağışı ve sıcak hava dalgasının beklenenden erken başlaması nedeniyle bu yıl buzul kaybı olağanüstü seviyelere ulaşacak.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 17

AVRUPA'DA ACİL ZİRVE ÇAĞRISI

Rekor sıcaklıklar siyasetin de gündemine taşındı.

Avrupa Yeşiller Partisi, Avrupa Birliği liderlerini acil iklim zirvesi düzenlemeye çağırdı.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 18

Partinin Eş Başkanı Ciaran Cuffe, sıcak hava dalgasının giderek ciddi bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü belirterek Avrupa'nın Yeşil Mutabakat politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 19

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son dört yılda Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 20

Avrupa Yeşilleri, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, kentlerde ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması ve doğa koruma politikalarının güçlendirilmesinin sıcak hava dalgalarının etkisini azaltacağını savundu.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 21

BİRÇOK ÜLKE TARİHİ SICAKLIK REKORLARI KIRDI

Sıcak hava dalgası Avrupa'nın büyük bölümünde tarihi rekorların kırılmasına neden oldu.

Fransa tarihinin en sıcak günlerinden birini yaşarken Paris'te sıcaklık 40 dereceyi geçti.

İngiltere haziran ayı sıcaklık rekorunu kırdı.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 22

İspanya haziran ayında şimdiye kadar ölçülen en yüksek günlük ortalama sıcaklığa ulaştı.

İtalya'da çok sayıda kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı ilan edildi.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 23

Belçika'da 24 Haziran, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en sıcak 24 Haziran olarak kayıtlara geçti.

Hollanda tarihinin en sıcak haziran gecesini yaşarken, Polonya ise 40 dereceyi aşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle acil bakanlar toplantısı düzenledi.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 24

UZMANLAR UYARIYOR: AVRUPA'DA YENİ NORMAL OLUYOR

Uzmanlar, Avrupa'da son yıllarda daha sık görülen sıcak hava dalgalarının iklim değişikliği nedeniyle daha uzun süreli ve daha şiddetli hale geldiğini belirtiyor.

Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti 25

Özellikle kuzey Avrupa'da yaz aylarında günlerin uzun sürmesi nedeniyle şehirlerin gece saatlerinde yeterince soğuyamadığına dikkat çeken uzmanlar, kış şartlarına göre inşa edilen ve ısıyı içeride tutan binaların yanı sıra klima kullanımının yaygın olmamasının da sıcakların etkisini artırdığını ifade ediyor.