Avrupa kavruluyor! Rekor sıcaklıklar hayatı felç etti
Avrupa, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Almanya'da termometreler 42 dereceyi gösterirken orman yangını riski en üst seviyeye çıktı. Fransa'da hastaneler sıcak çarpması vakalarıyla dolup taşarken, İsviçre Alpleri'ndeki buzullar beklenenden haftalar önce erimeye başladı.
Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Almanya'da günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle ülkenin batısı ve güneybatısında hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığını, bazı bölgelerde ise 42 dereceye ulaştığını açıkladı.
Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerine çıktığını belirterek bu olağanüstü tablonun Avrupa üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde belediyeler vatandaşların serinleyebilmesi için park ve meydanlarda su püskürtme sistemlerini devreye alırken, kent merkezlerinde ücretsiz içme suyu ve serinleme noktalarının sayısı artırıldı.
SAĞLIK KURUMLARI PEŞ PEŞE UYARI YAPTI
Almanya'da sağlık otoriteleri ile Alman Meteoroloji Servisi, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.
Vatandaşlara bol su tüketmeleri, fiziksel aktivitelerini günün serin saatlerine bırakmaları ve yalnız yaşayan risk grubundaki yakınlarını kontrol etmeleri tavsiye edildi.