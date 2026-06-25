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Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, günlük hayatı felç ederken tarihi rekorları da beraberinde getiriyor. Fransa ülke tarihinin en sıcak gününü geride bırakırken, İngiltere'de haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 1

Avrupa genelinde termometrelerin patlamasıyla birlikte korkulan oldu ve en kötü senaryo gerçeğe dönüştü. Kıta genelinde aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle can kayıpları yaşanıyor.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 2

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Piacenza kenti yakınlarındaki bağda kavurucu sıcak altında çalışan 61 yaşındaki 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Haberde, bu kişinin, kardeşi tarafından öğle saatlerinde bağda hareketsiz bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 3

Diğer yandan, Milano yakınlarındaki Lodi'de yine tarlada çalışan 57 yaşındaki 1 kişi, Pavia'da 56 yaşındaki 1 kişi ile Napoli'de 1 evsizin aşırı sıcaklar dolayısıyla hayatlarını kaybettiği bildirildi.

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Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar karşısında yüksek risk arz eden kentlere yönelik listesini de güncelledi.

Buna göre, Bakanlık günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı alarm" seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo'ya ek olarak Bari kentini de yarın için bu kapsama aldı.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 4

Bu şehirlerde bulunanlar, sıcak hava ve etkilerine dair dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ülkede bugün en yüksek sıcaklık 36 derece olarak kaydedilirken, hava sıcaklığının yarın 37 dereceye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Aşırı sıcakların, gelecek hafta sonu zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 5

YÜKSEK SICAKLIKLAR, FLORANSA'DAKİ ÜNLÜ MÜZENİN KLİMA SİSTEMİNİ BOZDU

Ülke genelindeki aşırı sıcaklıklar, klima arızaları ve elektrik kesintilerine neden olmaya devam ediyor.

İtalya'nın önde gelen müzelerinden, Floransa kentindeki Uffizi Galerisi'nin yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle havalandırma sisteminde teknik arıza yaşandığı ve bu sebeple bilet satışlarının durdurulduğu bildirildi.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 6

Teknik ekiplerin, müzede klima sistemindeki arızayı gidermek için çalıştığı ve gün boyunca girişlerin sınırlandırılması ve bilet satışının askıya alınması nedeniyle müze önünde uzun sıraların oluştuğu aktarıldı.

Aşırı sıcaklar dolayısıyla klimalara yüklenilmesi önceki günlerde Torino kentinde de geçici elektrik kesintilerinin yaşanmasına yol açmıştı.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 7

BELÇİKA'DA "EN SICAK 24 HAZİRAN" KAYITLARA GEÇTİ

Ülke genelinde sıcak hava alarmı verilen Belçika'da, "en sıcak 24 Haziran"ın yaşandığı bildirildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, başkent Brüksel'in Uccle Belediyesinde sıcaklığın 35,1 dereceye ulaştığını aktardı.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 8

Dehenauw, böylece ülkede en sıcak 24 Haziran'ın kayda geçtiğini, bugün için en yüksek sıcaklığın bundan saatler önce 33,2 dereceyle ölçüldüğünü belirtti.

Dehenauw, daha önceki en sıcak 24 Haziran'ın, 1976'da 32,8 dereceyle yaşandığı bilgisini paylaştı.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 9

Bugünden itibaren Belçika'nın büyük bölümünde sıcaklıkların sağlık üzerinde ciddi risk oluşturabilecek 35 dereceyi aşması ve cuma günü 38 dereceyi görmesi bekleniyor.

Belçika'da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde ulusal sıcak hava alarmı ilan edilmişti.

Belçika Demir Yolları (SNCB), aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba ile cuma günleri arasında günde yaklaşık 100 tren seferini iptal ettiğini açıklamıştı.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 10

İNGİLTERE'DE HAZİRAN SICAKLIK REKORU KIRILDI

İngiltere'de bugün Sussex'in batısındaki Wiggonholt bölgesinde 35,8 dereceyle kayıtlardaki en yüksek haziran sıcaklığı yaşandı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), ülkedeki rekor sıcaklığa ilişkin öncü değerleri paylaştı.

Buna göre, İngiltere'nin güneydoğusundaki şehirlerden Sussex'in batısındaki Wiggonholt bölgesinde sıcaklıklar 35,8 dereceye ulaştı. Bu seviye, ülkede kayıtlara geçen en yüksek haziran sıcaklığı oldu.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 11

İngiltere'de pazardan beri etkili olan aşırı sıcak hava dalgası dün ve bugün şiddetini artırdı. Met Office, pazartesi günü, özellikle 24 ve 25 Haziran'da etkili olacak aşırı sıcaklıklara ilişkin kırmızı alarm vermiş ve sıcaklıkların 38-40 dereceyi bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle dün birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.

Sıcaklıklar nedeniyle metro ve tren seferlerindeki aksaklıklar bugün de devam ediyor.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 12

ALMANYA'DA AŞIRI SICAKLAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Almanya genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin batı ve güney bölgelerinde sıcaklıklar yer yer 39 dereceye kadar yükseldi.

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, yüksek sıcaklıkların hafta boyunca etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, sıcaklıkların Kuzey Ren-Vestfalya başta olmak üzere Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg ve Saarland eyaletlerinde 35 derecenin üzerine çıktığı, bazı bölgelerde ise 39 dereceye kadar ulaştığı belirtildi.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 13

Bazı bölgelerde en yüksek seviye sıcaklık uyarılarının devrede olduğu, özellikle yoğun kentleşmenin bulunduğu alanlarda hissedilen sıcaklığın daha da arttığı ifade edilen açıklamada, Berlin için de yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi aştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sıcak hava ile yerel şiddetli fırtına ve sağanak riskinin de sürdüğü vurgulandı.

Yerel basında, sıcak hava kütlesinin etkisiyle birçok kentte "tropikal gece" koşullarının oluştuğu ve gece sıcaklıklarının da 20 derecenin altına düşmediği aktarıldı.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 14

DSÖ: AŞIRI SICAKLAR HER YIL KÜRESEL OLARAK 500 BİN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLDU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşır sıcakların küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, küresel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avrupa ve kuzey yarımküredeki ülkelerde aşırı sıcak hava dalgasının etkili olduğunu belirten Ghebreyesus, aşırı sıcaklıkların, iklim değişikliğinin sağlık ve güvenlik açısından yarattığı en ciddi ve hızla büyüyen tehditlerden biri olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Aşırı sıcaklar, her yıl küresel olarak yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor ancak bu ölümlerin çoğu önlenebilir. Sıcak hava herkesi etkiliyor ancak en yüksek risk altında olanlar arasında yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, çocuklar, hamile kadınlar, aşırı sıcağa maruz kalan işçiler ve sosyal olarak dezavantajlı gruplar yer alıyor." dedi.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 15

Sıcak hava dalgalarının, toplu etkinliklere ve spor müsabakalarına katılan insanlar için de büyük bir sağlık tehlikesi oluşturabileceğine işaret eden Ghebreyesus, FIFA Dünya Kupası sırasında farkındalığı artırmak, erken uyarı sistemleri kurmak, güvenli içme suyuna erişimi iyileştirmek, soğutma stratejileri ve akıllı planlama uygulamak için FIFA ve ev sahibi ülkelerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

DSÖ'nün Sağlık Acil Durum Hazırlık Departmanı bünyesindeki Sınırlar, Toplu Etkinlikler ve Sağlık Koruma Önlemleri Birimi'nin Başkanı Ninglan Wang ise AA muhabirinin "Sayın Tedros Avrupa'da birçok ülkede aşırı sıcak hava dalgasının yaşandığını söyledi. Bu yıl Avrupa ve dünyanın geri kalanında sıcak hava nedeniyle kaç kişinin öldüğünü gösteren verilere sahip misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 16

Wang, bu yıl sıcaklık nedeniyle gerçekleşen ölümlere ilişkin ellerinde veri olmadığını ancak daha sonra paylaşacaklarını ifade etti.

DSÖ Risk Azaltma, İnsani Yardım Operasyonları ve İklim Değişikliği Birim Başkanı Teresa Zakaria da "Şu anda Avrupa'da gördüklerimiz ve deneyimlediklerimiz çok endişe verici." dedi.

Avrupa'da sıcak hava can alıyor! Kırmızı alarm verildi: Dışarı çıkmak bile yasaklanabilir 17

Zakaria, gelecek 6 ayda aşırı sıcaklıkların son derece ciddi boyutlara ulaşabileceğini dile getirerek, "Dünyanın büyük bölümünde, bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkması ve yılın aynı dönemi için ortalama değerlerden yüzde 80'e kadar daha yüksek seviyelere ulaşması muhtemeldir. Bu nedenle karşı karşıya olduğumuz tablo son derece endişe vericidir." diye konuştu.

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