Sıcaklıklar nedeniyle metro ve tren seferlerindeki aksaklıklar bugün de devam ediyor.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle dün birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.

İngiltere'de pazardan beri etkili olan aşırı sıcak hava dalgası dün ve bugün şiddetini artırdı. Met Office, pazartesi günü, özellikle 24 ve 25 Haziran'da etkili olacak aşırı sıcaklıklara ilişkin kırmızı alarm vermiş ve sıcaklıkların 38-40 dereceyi bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada, sıcaklıkların Kuzey Ren-Vestfalya başta olmak üzere Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg ve Saarland eyaletlerinde 35 derecenin üzerine çıktığı, bazı bölgelerde ise 39 dereceye kadar ulaştığı belirtildi.

Almanya genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin batı ve güney bölgelerinde sıcaklıklar yer yer 39 dereceye kadar yükseldi.

Bazı bölgelerde en yüksek seviye sıcaklık uyarılarının devrede olduğu, özellikle yoğun kentleşmenin bulunduğu alanlarda hissedilen sıcaklığın daha da arttığı ifade edilen açıklamada, Berlin için de yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi aştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sıcak hava ile yerel şiddetli fırtına ve sağanak riskinin de sürdüğü vurgulandı.

Yerel basında, sıcak hava kütlesinin etkisiyle birçok kentte "tropikal gece" koşullarının oluştuğu ve gece sıcaklıklarının da 20 derecenin altına düşmediği aktarıldı.