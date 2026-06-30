Avrupa'da alarmda! Bürokrasi klima kullanımına savaş açtı

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, Fransa ve Almanya'da klima krizine neden olurken, Alman devlet televizyonu ARD'nin "küresel ısınma" nedeniyle klima kullanmayın tanıtımına tepkiler sürüyor. 40 dereceleri aşan sıcaklıklar nedeniyle ölüm oranlarında artış gözlemlenirken, evlerine klima taktırmak isteyenler ise büyük bir bürokrasi engeline takılıyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Gaffar Yakınca, Avrupa'daki klima krizini ele alarak değerlendirmelerde bulundu.