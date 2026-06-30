Gençlikte büyük ikilem: Anı mı yaşamak, geleceği inşa etmek mi?
"Bir daha mı bu yaşa geleceğiz?" tartışması gençler arasında yeni bir yaşam anlayışına dönüştü. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen'in mikrofon uzattığı vatandaşlar, bugünü yaşamak ile geleceğe yatırım yapmak arasında tercihlerini anlattı. Ortak görüş ise dengeyi korumanın en doğru yol olduğu yönünde.
Son dönemde gençler arasında "Bir daha mı bu yaşa geleceğiz?" sloganı adeta bir hayat felsefesi haline gelmiş durumda. Kimisi hayatın tadını bugün çıkarmak gerektiğini savunurken, kimisi de 50'li yaşlara gelindiğinde bugünkü enerjinin olmayacağını hatırlatarak geleceğe yatırım yapmanın hayati önemine dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, sokağın nabzını tuttu ve vatandaşa sordu: Gençlik sadece bugünü doyasıya yaşamak mı, yoksa yarının temellerini atmak için bir fırsat mı? İşte sokağın cevabı.
"BİR DAHA MI BU YAŞA GELECEĞİZ?" TARTIŞMASI
Sokaktaki vatandaşların büyük bir kısmı, gençlik yıllarının kıymetinin sonradan anlaşıldığını vurguluyor. 20'li yaşlarına dönse büyük yatırımlar yapacağını belirten bir vatandaş, "Özellikle geleceğe yönelik çok büyük yatırımlar yapabilirdim. Gençlere tavsiyem; paranızın kıymetini bilin, geleceğinize yatırım yapın. Bugün de yaşasınlar ama geleceği biraz daha ön planda tutsunlar" ifadelerini kullandı.
Bu görüşe destek veren bir genç ise, "Kesinlikle katılıyorum, ne de olsa bir daha bu yaşlara gelmeyeceğiz. Geleceğe yönelik bir şeyler yapmak bence daha önemli ama eğlenmeyi de unutmamak lazım. İkisinin orta yolunu bulabilmek asıl başarıdır" sözleriyle dengenin önemine işaret etti.
TECRÜBELİ İSİMLERDEN "PİŞMANLIK" UYARISI
Hayatın ilerleyen evrelerinde enerjinin düşeceğine dikkat çeken ileri yaştaki vatandaşlar, gençlerin daha temkinli olması gerektiğini savunuyor. 50 yaşında olduğunu belirten bir baba, "İnsanca yaşayıp güzel bir yaşam sürmek lazım. Yarınlar için birikim şart. Ben geçmişe dönebilsem yaptığım hataların çoğunu yapmazdım, özellikle okulu bıraktığım için çok üzülüyorum. Gençler mutlaka okusunlar ve iyi bir üniversiteye gitsinler" şeklinde konuştu.
Bir başka vatandaş ise gençlerin köklerine bağlı kalması gerektiğini vurgulayarak, "Yeni nesil geçmişteki değerlerine kulak vermeli. Atalarımızın bu hayatı bizlere ne pahasına bahşettiklerini bilmek ve kıymetini bilmek çok önemli" ifadeleriyle tarihin ve tecrübenin önemine dikkat çekti.
YATIRIM MI HARCAMA MI? SOKAK İKİYE BÖLÜNDÜ
Gençler arasında finansal özgürlük ve anlık mutluluk arasındaki tercih farkı ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Hayatın tadını çıkardığını söyleyen bir genç, "Daha çok bugünün tadını çıkarma amaçlı yaşıyorum ama derslerime de çalışıyorum. Bir yandan borsa yatırımı yapıyorum. Emekli olduktan sonra zaten pek enerji kalmıyor, o yüzden meslek edinmek mantıklı" sözleriyle geleceğini garanti altına almaya çalıştığını belirtti.
Buna karşılık, harcama yapmanın daha öncelikli olduğunu savunan 20 yaşındaki bir başka genç ise, "Sonuçta bir kere yaşıyoruz, o yüzden o günün tadını çıkarmak ve harcamak benim için daha önemli" diyerek güncel popüler kültüre yakın bir tavır sergiledi.
GELECEĞİN İNŞASI İÇİN "DİKKATLİ ADIM" ÇAĞRISI
Haberin devamında görüş bildiren vatandaşlar, hayatın her geçen gün zorlaştığını ve gençlerin bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Bir vatandaş, "Daha dikkatli adımlar atın, hayat her zaman daha da zorlaşıyor. Yarın o enerjiyi bulamayabilirsiniz" uyarısında bulundu. Gençlerin "anı yaşama" arzusu ile "gelecek kaygısı" arasındaki bu ince çizgi, sokağın en çok tartıştığı konuların başında gelmeye devam ediyor. A Haber ekibinin mikrofon uzattığı birçok kişi, en ideal yolun bugünün tadını çıkarırken yarını da ihmal etmemek olduğu görüşünde birleşti.