Karanlık odakların algı operasyonuna AK Partili Yayman'dan sert tepki: "Milletin sesini susturamayacaklar"
Türkiye'nin en kritik dönemlerinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 17-25 Aralık kumpaslarına kadar milli iradenin yanında saf tutan Turkuvaz Medya, son günlerde sistematik bir dezenformasyon saldırısının hedefi haline geldi. Uluslararası mekanizmalar ve FETÖ bağlantılı dijital ağlar üzerinden yürütülen bu kirli operasyonlara karşı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan tokat gibi cevap geldi. Yayman, Turkuvaz Medya'nın demokrasinin savunucusu olduğunu vurgulayarak, "milletin sesini susturamayacaklar" dedi.
15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin onlarca belgesel yapan, Gezi Parkı olaylarında tarihin doğru safında duran, 17-25 Aralık kumpasında FETÖ gerçeklerini anlatan, eski Türkiye'deki unutulmaması gerekenleri hatırlatan ve yeni Türkiye'nin vizyonunu anlatan Turkuvaz Medya, uluslararası mekanizmaların yine saldırısı altında.
Türkiye ne zaman kritik bir sürece girse, milli iradenin yanında duran, milletin sesi olan Turkuvaz Medya, algı operasyonlarıyla hedef tahtasına oturtuluyor.
Bu kirli kampanyaya karşı sessiz kalmayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Turkuvaz Medya hakkında konuşacak kişinin ben alnını karışlarım. Turkuvaz Medya, Gezi Parkı eylemlerinde duruşu belli. PKK terör örgütünün saldırıları karşısında duruşu belli. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi karşısında duruşu belli. Turkuvaz Medya'nın 17-25 Aralık'ta duruşu belli. Turkuvaz Medya'nın Altılı Masa'nın siyaset mühendisliğine karşı duruşu belli." ifadelerini kullandı.
TARİHİN DOĞRU SAFINDA DURAN MEDYA GRUBU
Saldırıların arka planındaki hedefi net bir dille eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Turkuvaz Medya'yı ağzına almaya hakkı yoktur. Önce ağzına alması için bir aynaya bakması lazım. Turkuvaz Medya, Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer alan, sadece Cumhurbaşkanımızın değil, Turkuvaz Medya Türkiye'nin yanında yer alan, milletimizin yanında yer alan, tüm kriz zamanlarında Turkuvaz Medya demokrasiyi savunmuştur, milleti savunmuştur, hürriyetleri savunmuştur, seçilmiş olan hükümeti savunmuştur." sözleriyle Turkuvaz Medya'nın milli duruşunu aktardı.
FETÖ'YLE MÜCADELENİN MEDYADAKİ KALESİ: A HABER
Son günlerde yaşananlar, uluslararası mekanizmaların yerli aparatları yeniden mi devreye girdi sorusunu akıllara getirdi.
A Haber ve Sabah Gazetesi, FETÖ'yle mücadelenin medyadaki kalesi oldu. 17-25 Aralık'ta birçok medya kuruluşu tarafını belli etmezken Turkuvaz Medya tavrını ilk günden ortaya koydu.
Sadece A Haber, 30.000 saate yakın özel içerikli belgeseller ve dosyalar hazırladı. Bugün üniversiteler, kurumlar, araştırmacılar bu arşivlerden faydalanıyor. O günleri hatırlatan belgeseller bugün yayınlandığında, hala o saatte tüm haber kanalları içerisinde en çok izlenen içerikler oluyor.
Sürecin ve duruşun altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi karşısında duruşu belli. Mücadelenin 17-25 Aralık'ta duruşu belli. Turkuvaz Medya'nın Altılı Masa'nın siyaset mühendisliğine karşı duruşu belli." cümleleriyle kararlılığı bir kez daha teyit etti.
SİNSİ PLANI DEŞİFRE ETTİ: "CUMHURBAŞKANIMIZ VE AİLESİ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"
Peki, 17-25 Aralık sürecine benzer saldırılar yaşanırken Turkuvaz Medya'yı hedefe koyanların perde arkasında kim var?
Yapılan kirli hamlenin kodlarını çözen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bu şark kurnazlığıyla 'Ben reisçiyim aslında. Reisin etrafında reise yakın olan ama reisin aleyhinde olan insanlar var.' demek suretiyle bir anlamda Cumhurbaşkanımızın etrafını boşaltmak ve Cumhurbaşkanımızı en zor zamanda en cansiperane bir şekilde savunan insanları Cumhurbaşkanımızın etrafından uzaklaştırmak istemektedirler. Hiç kimse Cumhurbaşkanımıza laf söyleyemez. Kimse Cumhurbaşkanımızın ailesine laf söyleyemez. Cumhurbaşkanımız ve ailesi bizim kırmızı çizgimizdir. Asla buna müsaade etmeyiz." diyerek operasyonculara geçit verilmeyeceğini ilan etti.
Turkuvaz Medya, sanal medyanın ülkeleri manipüle ettiği bir ortamda gerçeğin ve sağduyunun kalesi olma misyonunu sürdürecek; Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin önüne her zaman sert bir engel olarak çıkmaya devam edecek.