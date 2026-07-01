İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın
Avrupa'yı etkisi altına alan tarihi "Omega Blokajı" sıcak hava dalgası Türkiye’ye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan kavurucu sıcaklıklar için üst üste uyarılarda bulunurken; 1 Temmuz itibarıyla zirve yapacak olan sıcaklıkların, Perşembe gününden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacağı açıklandı. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında özellikle kronik rahatsızlığı olanları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Avrupa'yı etkisi altına alan tarihi sıcak hava dalgası "Omega Blokajı" Türkiye'ye ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemiz genelini kapsayan son hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bazı bölgelerimiz için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECELERİ BULACAK
Megakentte sıcak hava etkisini günden güne artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) edinilen bilgiye göre 1 Temmuz itibarıyla yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak.
İstanbul'da sıcaklığın zirve yapacağı ifade edilirken, sabah saatlerinde 25-26 derece seviyelerinde başlaması beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 34 dereceye kadar yükselecek. Ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşacağı belirtiliyor. Uzmanlar özellikle Anadolu Yakası'nda ise sıcaklıkların daha yüksek hissedileceğini öngörüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SICAK HAVA AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün yılın en sıcak günü yaşanacak. İlimizde 01.07.2026 Çarşamba öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek.Hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
A HABER CANLI YAYININDA DİKKAT ÇEKEN UYARI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Avrupa üzerinden gelen "Omega Blokajı" sisteminin dağılmasıyla birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların artışa geçtiğini belirten Tek, özellikle Eylül ve Ekim aylarının da yaz sıcaklığında geçeceğini vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.