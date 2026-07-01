İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın

İstanbul'da sıcaklıkların 45 dereceleri bulacağı yönündeki iddialara açıklık getiren Adil Tek, "İstanbul için bazı abartılı tahminler yapılıyor ancak bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32-33 dereceler civarında olacak. Nem etkisiyle bu sıcaklık 35-36 derece hissedilebilir ama 40 derecenin üzerine çıkılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Sistemin Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da yerini hafif yağışlara bırakacağını belirten uzman, "Sıcaklıklar hafta sonuna doğru 28-29 derecelere kadar gerileyecek" sözleriyle megakentteki hava durumunu özetledi.

Sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Tek, "Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışığına direkt maruz kalmamalı. Bu saatlerde efor gerektiren işlerden kaçınılmalı ve vücut ısısını artıran proteinli, yağlı gıdalar ile alkolden uzak durulmalı" şeklinde konuştu.

EGE VE AKDENİZ'DE NEMLİ SICAKLIK HAKİM

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ekstrem sıcaklıklara değinen Adil Tek, "Aydın ve Denizli'de termometreler 39-40 dereceleri görürken, Antalya'da 33 derece olarak ölçülen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 38-39 derece hissediliyor. Antalya şu an tabiri caizse yapış yapış bir hava yaşıyor" dedi. Deniz suyu sıcaklıklarının da yükseldiğini belirten Tek, "Akdeniz 28, Ege ise 25 derecelere ulaştı. Marmara ve Karadeniz'de de artık deniz sezonu tamamen açıldı" bilgilerini paylaştı.

"YAZ MEVSİMİ BİTMEYECEK"

Önümüzdeki aylara dair çarpıcı bir öngörüde bulunan meteoroloji uzmanı, "Bu yıl yaz mevsimi Eylül ve Ekim aylarını da kapsayacak şekilde uzayacak. Belki çok bunalmayacağız ama yaz sıcaklarını hissetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Uzun vadeli tahminlerini aktaran Tek, "Ekim ve Kasım aylarında ise bu kez yağışların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" sözlerini ekledi.