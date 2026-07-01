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İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın

Avrupa'yı etkisi altına alan tarihi "Omega Blokajı" sıcak hava dalgası Türkiye’ye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan kavurucu sıcaklıklar için üst üste uyarılarda bulunurken; 1 Temmuz itibarıyla zirve yapacak olan sıcaklıkların, Perşembe gününden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacağı açıklandı. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında özellikle kronik rahatsızlığı olanları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Avrupa'yı etkisi altına alan tarihi sıcak hava dalgası "Omega Blokajı" Türkiye'ye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemiz genelini kapsayan son hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bazı bölgelerimiz için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

"O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECELERİ BULACAK

Megakentte sıcak hava etkisini günden güne artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) edinilen bilgiye göre 1 Temmuz itibarıyla yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak.

İstanbul'da sıcaklığın zirve yapacağı ifade edilirken, sabah saatlerinde 25-26 derece seviyelerinde başlaması beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 34 dereceye kadar yükselecek. Ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaşacağı belirtiliyor. Uzmanlar özellikle Anadolu Yakası'nda ise sıcaklıkların daha yüksek hissedileceğini öngörüyor.

İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın - 1

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SICAK HAVA AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün yılın en sıcak günü yaşanacak. İlimizde 01.07.2026 Çarşamba öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek.Hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın - 2

A HABER CANLI YAYININDA DİKKAT ÇEKEN UYARI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Avrupa üzerinden gelen "Omega Blokajı" sisteminin dağılmasıyla birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların artışa geçtiğini belirten Tek, özellikle Eylül ve Ekim aylarının da yaz sıcaklığında geçeceğini vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın - 3

İSTANBUL İÇİN "ABARTILI" SICAKLIK UYARISI

İstanbul'da sıcaklıkların 45 dereceleri bulacağı yönündeki iddialara açıklık getiren Adil Tek, "İstanbul için bazı abartılı tahminler yapılıyor ancak bugün beklenen en yüksek sıcaklık 32-33 dereceler civarında olacak. Nem etkisiyle bu sıcaklık 35-36 derece hissedilebilir ama 40 derecenin üzerine çıkılması söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Sistemin Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da yerini hafif yağışlara bırakacağını belirten uzman, "Sıcaklıklar hafta sonuna doğru 28-29 derecelere kadar gerileyecek" sözleriyle megakentteki hava durumunu özetledi.

İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın - 4

RİSKLİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Sıcak havanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Tek, "Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışığına direkt maruz kalmamalı. Bu saatlerde efor gerektiren işlerden kaçınılmalı ve vücut ısısını artıran proteinli, yağlı gıdalar ile alkolden uzak durulmalı" şeklinde konuştu.

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Terleme mekanizmasının yüksek nemde çalışmadığını hatırlatan Tek, "Vücudun soğuma sistemini korumak için bol sıvı tüketilmesi hayati önem taşıyor" uyarısında bulundu.

İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın - 5

EGE VE AKDENİZ'DE NEMLİ SICAKLIK HAKİM

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ekstrem sıcaklıklara değinen Adil Tek, "Aydın ve Denizli'de termometreler 39-40 dereceleri görürken, Antalya'da 33 derece olarak ölçülen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 38-39 derece hissediliyor. Antalya şu an tabiri caizse yapış yapış bir hava yaşıyor" dedi. Deniz suyu sıcaklıklarının da yükseldiğini belirten Tek, "Akdeniz 28, Ege ise 25 derecelere ulaştı. Marmara ve Karadeniz'de de artık deniz sezonu tamamen açıldı" bilgilerini paylaştı.

"YAZ MEVSİMİ BİTMEYECEK"

Önümüzdeki aylara dair çarpıcı bir öngörüde bulunan meteoroloji uzmanı, "Bu yıl yaz mevsimi Eylül ve Ekim aylarını da kapsayacak şekilde uzayacak. Belki çok bunalmayacağız ama yaz sıcaklarını hissetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Uzun vadeli tahminlerini aktaran Tek, "Ekim ve Kasım aylarında ise bu kez yağışların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" sözlerini ekledi.

İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın - 6

GÜNEYDOĞU'DA "DAM ZAMANI" VE DOĞU'DA BEREKET

Güneydoğu Anadolu'daki rekor sıcaklıklara da vurgu yapan Adil Tek, "Şanlıurfa ve çevresinde 42 derecelere ulaşıldı, bölgede artık damda yatma zamanı geldi. Geçen yılki 50 dereceleri görmesek de 45 dereceye kadar çıkışlar olabilir" dedi. Doğu Anadolu'daki durumu da değerlendiren uzman, "Kuzeyde Erzurum çevresi 27-30 derecelerde seyrederken, bu yıl meyve rekoltesinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Özellikle kirazda çok bereketli bir sezon yaşanıyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.

SAĞANAK YAĞIŞ HARİTADA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son 5 günlük hava tahmin haritası, yurdun önümüzdeki günlerde hava değişimi yaşayacağını gözler önüne serdi. Meteoroloji tarafından paylaşılan haritaya göre, çarşamba günü etkili olan kavurucu yaz sıcakları perşembe gününden itibaren yerini adım adım gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak.

1 Temmuz Çarşamba hava tahmin haritası1 Temmuz Çarşamba hava tahmin haritası

1 TEMMUZ ÇARŞAMBA: TAM BİR YAZ HAVASI HAKİM

Temmuz ayının ilk gününde yurdun çok büyük bir bölümünde güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde kavurucu bir sıcaklık etkili olacak. İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu adeta yanarken, gökyüzü açık ve az bulutlu.

2 Temmuz Perşembe hava tahmin haritası2 Temmuz Perşembe hava tahmin haritası

2 TEMMUZ PERŞEMBE: YAĞIŞ SİSTEMİ İSTİLA EDİYOR!

Perşembe günü Marmara Bölgesi'nin tamamı (İstanbul, Edirne, Bursa çevreleri) ile Batı Karadeniz ve İç Ege'nin bir bölümü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.

3 Temmuz Cuma hava tahmin haritası3 Temmuz Cuma hava tahmin haritası

3 TEMMUZ CUMA: YAĞIŞLI HAVA İÇ KESİMLERE GENİŞLİYOR

Haftanın son iş gününde yağışlı dalga iç bölgelere doğru sarkıyor. Marmara ve Ege kıyıları parçalı bulutlu bir nefes alırken; Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

4 Temmuz Cumartesi hava tahmin haritası4 Temmuz Cumartesi hava tahmin haritası

4 TEMMUZ CUMARTESİ: HAFTA SONU HARİTASI "KIPKIRMIZI"

Cumartesi günü haritasına bakıldığında yağışlı sistemin adeta pik yaptığı görülüyor. Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamında yoğun gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

5 Temmuz Pazar hava tahmin haritası5 Temmuz Pazar hava tahmin haritası

5 TEMMUZ PAZAR: BATI RAHATLIYOR

Haftanın son gününde yağışlı sistem yurdun batısını yavaş yavaş terk ediyor. Pazar günü Marmara ve Kıyı Ege yeniden güneşli havaya merhaba derken; Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış geçişleri etkisini sürdürmeye devam edecek.

İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın - 7

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR KAÇ DERECEYİ GÖRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Çanakkale çevreleri, Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 36°C

Paarçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 33°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın - 8

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 31°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın - 9

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 33°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN 38°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 29°C

Az bulutlu ve açık

İstanbul'da yılın en sıcak günü! Peş peşe kritik uyarılar: O saatlerde dışarı çıkmayın - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 35°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 28°C

Az bulutlu

SAMSUN 30°C

Az bulutlu

TRABZON 27°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 40°C

Az bulutlu ve açık

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