Özel-İmamoğlu'ndan yeni parti hazırlığı: FETÖ iltisaklı isimlere kuruculuk teklifi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP’den istifa etmesinin ardından gözler ana muhalefette yaşanabilecek yeni kopuşlara çevrildi. Tugay'ın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun kuracağı yeni partiye katılacağı konuşulurken, parti hazırlıkları ve kulislerde konuşulan son gelişmeler A Haber'de ele alındı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, İmamoğlu’nun yeni partisini eski ANAP’ın güncellenmiş bir modeli olarak kurgulamaya çalıştığını, bazı eski bakanlar ile FETÖ iltisaklı isimlere partide kuruculuk teklif edildiğini belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle parti içinde değişimciler arasında bölünme yaşanırken, ihraçların ardından istifa depremi peş peşe geldi. MYK'nın ardından 9 isim hakkında ihraç istenirken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa etmesiyle ana muhalefette yeni bir krize neden oldu.
Yaşanan gelişmelerin ardından İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi son bulurken, Tugay'ın Özel-İmamoğlu'nun kuracağı partiye geçmek için bu kararı aldığı konuşuluyor. Peki CHP'de istifaların devamı gelecek mi? A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi, Özel-İmamoğlu cephesindeki yeni parti hazırlıkları ve CHP'deki kulis bilgilerine ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.
"CHP'DEN AYRILIP YENİ ÇATILARINI KURUYORLAR"
Abdulkadir Selvi, Cemil Tugay'ın istifasını değerlendirerek "Tugay mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir ifadelerini kullanıyor ama bir yandan da CHP'ye geri dönebilirim sinyali veriyor." dedi. Selvi Tugay'ın istifasının Özel - İmamoğlu'nun kuracağı yeni partiye geçiş için yaptığını savunarak "Bunlar kendi yeni çatılarını, yeni binalarını, yeni partilerini kuruyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
TUGAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NI BIRAKACAK MI?
Cemil Tugay'ın istifasının ardından patlak verecek olan etik tartışmasına dikkat çeken Abdulkadir Selvi, Tugay'ın geçmişteki bir açıklamasını hatırlatarak, "Kendisinin daha önce gazeteci Saygı Öztürk'e yaptığı bir açıklama vardı. O zaman diyordu ki; 'Partisinden istifa eden belediye başkanlığından da istifa etsin, partisinden istifa eden milletvekilliğinden de istifa etsin'. Zannediyorum bu kendisine hatırlatılacak. Yani 'Sen CHP'lilerin oylarıyla geldin, CHP'den istifa ettin, o zaman belediye başkanlığından da istifa et' çağrıları yapılacak" şeklinde konuştu.
Yeni parti konusunda çalışmaların önümüzdeki hafta hızlanacağını belirten Selvi; "Biliyorsunuz 830 delegenin imzasını Murat Emir Genel Merkez'e vermişti. Onlar şimdi inceleniyor. Ancak buna Genel Merkez bir hafta içerisinde cevap vermek durumunda. Önümüzdeki hafta çarşamba günü bu süre dolacak ve Genel Merkez bunu reddedecek" ifadelerini kullandı. Reddin gerekçesini de açıklayan Abdulkadir Selvi, "Zaten tedbir kararı var, Yargıtay'da devam eden bir temyiz süreci var. Reddedilecek, bunu hepsi biliyor" sözleriyle partideki hukuk savaşının altını çizdi.
HEDEF: ESKİ ANAP'IN YENİ VERSİYONU
Kurulacak partinin siyasi yelpazedeki yerini de tarif eden Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu partiyi eski ANAP'ın yeni versiyonu olarak kurmaya çalışıyor ve Silivri Partisi için çalışmalar başlamış durumda" dedi.
İMAMOĞLU BEKLEMEYİ "ZAMAN KAYBI" OLARAK GÖRÜYOR
Sürecin mahkemeye taşınması ve 20 Temmuz'daki adli tatile kadar bekleme fikrine Ekrem İmamoğlu'nun sıcak bakmadığını belirten Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu ise bunu zaman kaybı olarak görüyor. İmamoğlu, Silivri'de yeni partinin programı üzerinde çalışmalara başladığı söyleniyor" diyerek sıcak temasın bizzat cezaevinden yönetildiğini dile getirdi.
FETÖ İLTİSAKLI İSİMLERE YENİ PARTİDE YER VERİLECEĞİ İDDİASI
Yeni partinin kurucular kuruluna dair kulisleri sarsacak bir detayı paylaşan Selvi, "Kurucu isimler üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor. Hatta bugün çok ilginç bir isim geldi ama doğrulatamadığım için açıklayamadım. Eski bakanlardan bir kısmına, FETÖ ile iltisaklı olduğu söylenen bazı isimlere de yeni partide kuruculuk teklif edildiği söyleniyor" ifadelerini kullanarak siyasetin ateş hattındaki en hassas noktaya dokundu.
Kurulacak partinin siyasi yelpazedeki yerini de tarif eden Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu partiyi eski ANAP'ın yeni versiyonu olarak kurmaya çalışıyor ve Silivri partisi için çalışmalar başlamış durumda" dedi.
ANKARA VE SİLİVRİ ARASINDA YENİ PARTİ İÇİN "AVUKAT KÖPRÜSÜ"
Ekrem İmamoğlu'nun cezaevi koşullarındaki mesaisine değinen Selvi, "Özel ile İmamoğlu bir araya gelemiyor. Uzun bir süredir zaten görüşemiyorlar. Bu trafiği avukatları vasıtasıyla sağlıyor. Şu anda kendi savunmalarından ziyade yeni parti üzerinde çalıştığı söyleniyor. İsimler aldı, isimler önerdi, onlarla irtibat kurulmasını istediği söyleniyor" şeklinde konuştu.
Operasyonun saha ayağındaki kilit isimleri deşifre eden Abdulkadir Selvi, "Önder Sav ve Bülent Tezcan bu çalışmaları Ankara'da sürdürüyorlar. Silivri'de de Ekrem İmamoğlu avukatları aracılığıyla bir köprü oluşturmuş, sürekli bilgi akışını sağlıyor" diyerek CHP'yi bölecek olan bu büyük planın mimarlarını tek tek sıraladı. Ana muhalefetin kalbinde patlayan bu bomba, Türkiye siyasetini uzun süre meşgul edecek bir bölünme senaryosunun fitilini ateşlemiş durumda." ifadelerini kullandı.