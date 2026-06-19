Özel-İmamoğlu'ndan yeni parti hazırlığı: FETÖ iltisaklı isimlere kuruculuk teklifi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP’den istifa etmesinin ardından gözler ana muhalefette yaşanabilecek yeni kopuşlara çevrildi. Tugay'ın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun kuracağı yeni partiye katılacağı konuşulurken, parti hazırlıkları ve kulislerde konuşulan son gelişmeler A Haber'de ele alındı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, İmamoğlu’nun yeni partisini eski ANAP’ın güncellenmiş bir modeli olarak kurgulamaya çalıştığını, bazı eski bakanlar ile FETÖ iltisaklı isimlere partide kuruculuk teklif edildiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle parti içinde değişimciler arasında bölünme yaşanırken, ihraçların ardından istifa depremi peş peşe geldi. MYK'nın ardından 9 isim hakkında ihraç istenirken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partisinden istifa etmesiyle ana muhalefette yeni bir krize neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi son bulurken, Tugay'ın Özel-İmamoğlu'nun kuracağı partiye geçmek için bu kararı aldığı konuşuluyor. Peki CHP'de istifaların devamı gelecek mi? A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi, Özel-İmamoğlu cephesindeki yeni parti hazırlıkları ve CHP'deki kulis bilgilerine ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı. "CHP'DEN AYRILIP YENİ ÇATILARINI KURUYORLAR" Abdulkadir Selvi, Cemil Tugay'ın istifasını değerlendirerek "Tugay mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir ifadelerini kullanıyor ama bir yandan da CHP'ye geri dönebilirim sinyali veriyor." dedi. Selvi Tugay'ın istifasının Özel - İmamoğlu'nun kuracağı yeni partiye geçiş için yaptığını savunarak "Bunlar kendi yeni çatılarını, yeni binalarını, yeni partilerini kuruyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cemil Tugay'ın istifasının Özel-İmamoğlu'nun yeni partisine geçmek için atılan bir adım olarak değerlendirdi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) TUGAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NI BIRAKACAK MI? Cemil Tugay'ın istifasının ardından patlak verecek olan etik tartışmasına dikkat çeken Abdulkadir Selvi, Tugay'ın geçmişteki bir açıklamasını hatırlatarak, "Kendisinin daha önce gazeteci Saygı Öztürk'e yaptığı bir açıklama vardı. O zaman diyordu ki; 'Partisinden istifa eden belediye başkanlığından da istifa etsin, partisinden istifa eden milletvekilliğinden de istifa etsin'. Zannediyorum bu kendisine hatırlatılacak. Yani 'Sen CHP'lilerin oylarıyla geldin, CHP'den istifa ettin, o zaman belediye başkanlığından da istifa et' çağrıları yapılacak" şeklinde konuştu. Yeni parti konusunda çalışmaların önümüzdeki hafta hızlanacağını belirten Selvi; "Biliyorsunuz 830 delegenin imzasını Murat Emir Genel Merkez'e vermişti. Onlar şimdi inceleniyor. Ancak buna Genel Merkez bir hafta içerisinde cevap vermek durumunda. Önümüzdeki hafta çarşamba günü bu süre dolacak ve Genel Merkez bunu reddedecek" ifadelerini kullandı. Reddin gerekçesini de açıklayan Abdulkadir Selvi, "Zaten tedbir kararı var, Yargıtay'da devam eden bir temyiz süreci var. Reddedilecek, bunu hepsi biliyor" sözleriyle partideki hukuk savaşının altını çizdi.