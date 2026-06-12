CHP'de Tanju Özcan ve Ahmet Serkan Tuncer disipline sevk edildi!

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslim Sarı, 12 Haziran 2026 tarihli MYK toplantısının ardından kritik kararları açıkladı. Partide olağan kurultay süreci resmen başlarken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslim Sarı, 12 Haziran 2026 tarihli MYK toplantısının ardından kritik kararları açıkladı. Partide olağan kurultay süreci resmen başlarken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Sarı sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

12 Haziran 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantımızda, ülke gündemine ve partimizde son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.



Toplantıda alınan bazı kararlar şunlardır:



* Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir.



* Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir.