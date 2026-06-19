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İşte Türkiye’nin dron avcıları! Elektronik harpte devrim: Süper Şimşek sahnede

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İşte Türkiye’nin dron avcıları! Elektronik harpte devrim: Süper Şimşek sahnede

Türkiye, son dönemde tırmanan bölgesel gerilimler ve asimetrik tehditlere karşı savunma sanayiinde gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki hamlelerle adeta çelikten bir duvar örüyor. Çoklu drone saldırılarından balistik füzelere, elektronik harp oyunlarından lazer silahlarına kadar her alanda "en yüksek hazırlık seviyesine" ulaşan Ankara, yerli ve milli sistemleriyle dosta güven düşmana korku salıyor. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin savunma kalkanı "Çelik Kubbe"nin bilinmeyenlerini, 90 derece manevra yapabilen füzeleri ve düşman radarlarını felç eden "Süper Şimşek" gerçeğini A Haber ekranlarında çarpıcı detaylarla deşifre etti.

Türkiye, yerli ve milli savunma sistemleriyle hava savunmasından elektronik harbe kadar geniş bir alanda kapasitesini artırırken, yeni nesil teknolojiler dikkat çekiyor. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, çok katmanlı hava savunma ağı, lazer silahları ve elektronik harp kabiliyetlerinin Türkiye'yi dünyanın en hazırlıklı ülkelerinden biri haline getirdiğini söyledi.

ELEKTRONİK HARPTE OYUN DEĞİŞTİ: SÜPER ŞİMŞEK SAHAYA İNDİ

"HER ŞEY KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Türkiye'nin hava sahasının güvenliğiyle ilgili ortaya atılan spekülasyonlara sert yanıt veren Dr. Eray Güçlüer, "Saldırı yapıldığı takdirde kendimizi kesinlikle koruyoruz ve bu konuda dünyada en yüksek hazırlık seviyesinde olan ülke Türkiye'dir. Ukrayna'dan gelen bir drone'un Ankara'ya kadar girdiği yönündeki iddialar tamamen propagandadır. O drone hava sahamıza girmeden tespit edilmiş, rotası bilindiği için kontrollü şekilde takip edilmiştir. Bu bir istihbarat prosedürüydü" sözleriyle savunma hattındaki titizliğe dikkat çekti. Sakarya ve çevresinde görülen drone hareketliliğinin de bir istihbarat operasyonu olduğunu vurgulayan Güçlüer, "MİT gereğini yaptı, atanları da gönderenleri de buldu. O zaman da söyledim; bu bir son olur, bir daha da olmaz. Nitekim bir daha da oldurulmadı" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin operasyonel gücünün altını çizdi.

İşte Türkiye’nin dron avcıları! Elektronik harpte devrim: Süper Şimşek sahnede - 1

ENFAL 17 VE LAZER SİLAHI: DAKİKADA 1100 MERMİ

Alçak irtifa hava savunmasında Türkiye'nin "sıfır hata" ile çalıştığını belirten Dr. Eray Güçlüer, "Alçak irtifa hava savunma sistemleri bakımından çok katmanlı ve çok sayıda silaha sahibiz. Sıfır metreden sürünerek de gelse bir drone, onu vururuz ve hiç affetmeyiz. Özellikle ENFAL 17 sistemini geçmek mümkün değil; içinde bildiğimiz lazer silahı var. Dakikada 1100 mermi atım kapasitesine sahip bu sistemler tam bir mühendislik harikasıdır" şeklinde konuştu. Gökbörü radar sisteminin yeteneklerine de değinen Güçlüer, "Deniz yüzeyinde sıfır metreden başlayarak 10 kilometre dikey irtifaya kadar her şeyi görebiliyoruz. Gökbörü gibi pek çok radar sistemimiz her türlü hava aracını sivil mi askeri mi diye ayırt edebilecek yapay zeka temelli komuta sistemlerine sahiptir" bilgisini paylaştı.

İşte Türkiye’nin dron avcıları! Elektronik harpte devrim: Süper Şimşek sahnede - 2

SAVUNMA SANAYİİNDE İHRACAT REKORU: "ADETA PARA BASIYORUZ"

Türkiye'nin üretim kapasitesini bölgesel savaş riskleri nedeniyle artırdığını ifade eden Dr. Eray Güçlüer, "İran ve Ukrayna savaşları ile İsrail'in saldırganlığı üretim kapasitemizi artırma ihtiyacı doğurdu. Siper, Korkut, Tolga ve ENFAL 17 gibi sistemleri daha hızlı üretmek zorundayız. Çünkü sadece kendimizi savunmuyoruz; dost ve paydaş ülkeler kapımızda 'lütfen bize de verin' diye bekliyor. Bu yılın ilk altı ayında sadece ana kalemlerdeki sözleşme bedelleri 20 milyar doların üzerine çıktı. Adeta para basıyoruz. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika artık bizim açık silah pazarımız haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Türkiye’nin dron avcıları! Elektronik harpte devrim: Süper Şimşek sahnede - 3

MKE'NİN AKILLI SİLAHLARI: 30 BİN MERMİDE SIFIR TUTUKLUK

MKE tarafından üretilen silahların teknolojik üstünlüğünü bizzat test ettiğini belirten Dr. Eray Güçlüer, "Eskiden elimizde Amerikan 12.47'lik uçaksavarları vardı, beşinci atışta tutukluk yapardı. Şimdi MKE'nin ürettiği 12.47'liklerle isterseniz 30 bin mermiyi tek seferde atın, tek bir tutukluk yapmıyor. MKE artık silahla yazılımı birleştirip akıllı sistemler üretiyor. 20 mm ve 35 mm'lik sistemlerin üzerine eklenen mikrodalga ve lazer silahlarıyla uzay çağını yaşıyoruz" dedi. ASELSAN'ın Gökberk lazer silahına da değinen Güçlüer, "Bu sistemler kabloyla komuta edilen drone'ları bile mikrodalga teknolojisiyle devrelerini yakarak düşürüyor. 10 kilometre menzilde kuş uçurtmuyoruz" sözlerini kaydetti.

ELEKTRONİK HARPTE DEVRİM: SÜPER ŞİMŞEK SAHNEDE

Türk mühendislerinin sessiz sedasız bir devrim gerçekleştirdiğini söyleyen Dr. Eray Güçlüer, "Şimşek bir hedef drone'dur ancak Süper Şimşek bambaşka bir boyuttur. Süper Şimşek kalktığı zaman düşman radarları onu tek bir drone değil, tam 10 tane F-16 savaş uçağı gibi görüyor. Bu bir elektronik harp mermisidir. Düşman uçağı mühimmatını bu sahte hedeflere harcayıp geri dönmek zorunda kalırken, Süper Şimşek gidip kamikaze özelliğiyle hedefi vuruyor. Bu tam bir mühendislik harikasıdır" açıklamasını yaptı.

İşte Türkiye’nin dron avcıları! Elektronik harpte devrim: Süper Şimşek sahnede - 4

SİPER BLOK 2 İLE PATRIOT'A TARİHİ ÇALIM

Hava savunma sistemlerinde çıtanın her geçen gün yükseldiğini vurgulayan Dr. Eray Güçlüer, "Siper Blok 1'in menzili 150 kilometreydi. Şimdi müjdeyi verelim; Siper Blok 2 bu yıl envantere giriyor ve menzili 200 kilometrenin üzerinde. Dünyaca ünlü Patriot sistemlerinin menzili 160 kilometreyken biz onları geride bıraktık. Siper projesinde hedef Blok 6'ya kadar gitmek. Blok 3 ile atmosfer dışına çıkacağız, Blok 6 ise yaklaşık 700 kilometre menzile sahip olacak. Bu sistemler %100 milli ve yerlidir" ifadeleriyle Türkiye'nin stratejik üstünlüğünü ilan etti.

YAPAY ZEKA VE 90 DERECE MANEVRA KABİLİYETİ

ASELSAN'ın sensör teknolojisindeki başarısını bir örnekle anlatan Dr. Eray Güçlüer, "Yeni nesil füzelerimiz artık yapay zeka sayesinde hedefini asla kaçırmıyor. Drone havada manevra yapsa bile füze neredeyse 90 derece dönerek hedefi takip ediyor ve imha ediyor. Dünyada pek çok ülkenin füzesi bu keskin manevralarda sapıtırken, bizimkiler tam isabetle vuruyor. Bu, her ülkenin başaramayacağı devasa bir mühendislik başarısıdır" diyerek Türk savunma sanayiinin ulaştığı zirve noktayı özetledi.

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