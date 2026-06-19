İşte Türkiye’nin dron avcıları! Elektronik harpte devrim: Süper Şimşek sahnede

Türkiye, yerli ve milli savunma sistemleriyle hava savunmasından elektronik harbe kadar geniş bir alanda kapasitesini artırırken, yeni nesil teknolojiler dikkat çekiyor. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmede, çok katmanlı hava savunma ağı, lazer silahları ve elektronik harp kabiliyetlerinin Türkiye'yi dünyanın en hazırlıklı ülkelerinden biri haline getirdiğini söyledi.

"HER ŞEY KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Türkiye'nin hava sahasının güvenliğiyle ilgili ortaya atılan spekülasyonlara sert yanıt veren Dr. Eray Güçlüer, "Saldırı yapıldığı takdirde kendimizi kesinlikle koruyoruz ve bu konuda dünyada en yüksek hazırlık seviyesinde olan ülke Türkiye'dir. Ukrayna'dan gelen bir drone'un Ankara'ya kadar girdiği yönündeki iddialar tamamen propagandadır. O drone hava sahamıza girmeden tespit edilmiş, rotası bilindiği için kontrollü şekilde takip edilmiştir. Bu bir istihbarat prosedürüydü" sözleriyle savunma hattındaki titizliğe dikkat çekti. Sakarya ve çevresinde görülen drone hareketliliğinin de bir istihbarat operasyonu olduğunu vurgulayan Güçlüer, "MİT gereğini yaptı, atanları da gönderenleri de buldu. O zaman da söyledim; bu bir son olur, bir daha da olmaz. Nitekim bir daha da oldurulmadı" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin operasyonel gücünün altını çizdi.