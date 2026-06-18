İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi! Yeni parti oluşumunda ilk hamle: Cemil Tugay istifa etti

İzmir siyasetinde gündeme bomba gibi düşen gelişme... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. CHP'de son dönemde yaşanan krizlerin partiye ağır zarar verdiğini savunan Tugay, özellikle ihraç kararları ve teşkilatlara yönelik tasarruflara sert sözlerle tepki gösterdi.

Açıklamasında İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını hedef alan Tugay, bu kararı kabul edilemez olarak nitelendirdi. Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İzmirli Hemşerilerim ve Kamuoyumuzun Bilgilerine

Cumhuriyet Halk Partimiz'in maruz kaldığı "Mutlak Butlan" kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.

Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.

Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak " Mutlak Butlan CHP'si" bu mücadelenin çatısı değildir.

Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım."

YENİ OLUŞUMUN İLK ADIMI: ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU PARTİSİ Mİ GELİYOR?

İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona ererken yaşanan sıcak gelişmeleri Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında değerlendirdi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP içindeki istifayı yeni bir siyasi hareketin başlangıcı olarak nitelendirerek, "Yeni oluşumun ilk istifası olarak bu görülebilir. Cemil Tugay'ın Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisine geçeceği söyleniyor" ifadelerini kullandı. İstifanın perde arkasındaki hareketliliğe dikkat çeken Selvi, bir belediye başkanının da kendisiyle birlikte hareket ettiğini ancak diğer ilçe belediye başkanlarının bu karara henüz ortak olmadığını belirterek, "Bugün önce belediye meclis üyelerine bu kararını açıklamıştı, daha sonra kamuoyuna duyuracaklardı. Yani Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisi için ilk istifa ve ilk adım diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"CHP'DEN AYRILIP YENİ ÇATILARINI KURUYORLAR"

Abdulkadir Selvi, Cemil Tugay'ın mevcut CHP yönetimini artık meşru bir mücadele alanı olarak görmediğini belirterek, Tugay'ın "Mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir" ifadelerini kullandığını dile getirdi. Tugay'ın istifasında geri dönüş sinyali verdiğine dikkat çeken Selvi, "Bunlar kendi yeni çatılarını, yeni binalarını, yeni partilerini kuruyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"TUGAY ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK VEREN İLK İLÇE BELEDİYE BAŞKANIYDI"

Cemil Tugay'ın İzmir siyasetindeki stratejik hamlelerine vurgu yapan Selvi, "Cemil Tugay'ın İzmir siyasetinde bir lakabı vardır; 'Planlayıcı' derler. Yani önceden planlar, ilk adımı atar" sözleriyle bu istifanın tesadüf olmadığını belirtti. İzmir'de Özgür Özel'e destek veren ilk ilçe belediye başkanı olduğunu hatırlatan Selvi, "Zaten onun mükafatı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı" diyerek siyasi pazarlıkların ve ödüllendirme sisteminin nasıl işlediğini deşifre etti.