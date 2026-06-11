Özgür Özel ve ekibi kendi kalesine gol mü attı? “Kurultayın önünü kendileri kapattı”

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde "değişim" adı altında başlayan taht kavgası, hukuk labirentlerinde tam bir kördüğüme dönüştü. Özgür Özel yanlılarının tüzük maddelerine sığınarak başlattığı "istifa" hamlesi ve 45 günlük kurultay baskısı, yargı kararlarıyla adeta duvara tosladı. Hukukçu Av. Hadi Dündar’ın çarpıcı analizleriyle deşifre olan süreçte, Kılıçdaroğlu’nu "kayyum" ilan edenlerin aslında kendi elleriyle yargı sürecini kilitleyerek kurultayın önünü kapattığı gerçeği siyaset gündemine bomba gibi düştü. İşte CHP koridorlarında yankılanan o "mutlak butlan" tartışmaları ve ateş hattındaki partinin perde arkası...

CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, Parti Meclisi üyelerinin istifaları sonrası olağanüstü kurultay çağrısı yapılıp yapılamayacağı yeniden gündeme geldi. Hukukçu Av. Hadi Dündar, A Haber'de devam eden yargı süreci nedeniyle parti tüzüğündeki kurultay hükümlerinin uygulanamayacağını belirterek, temyiz başvurusunun kurultay sürecini fiilen durdurduğunu söyledi. Dündar, Özgür Özel yönetiminin mahkeme kararını temyize taşımasının, kurultay yolunu açmak yerine süreci kilitleyen bir adım olduğunu ifade etti. ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ KENDİ KALESİNE GOL MÜ ATTI? SİYASET KAZANI KAYNIYOR! TÜZÜK MADDELERİYLE GELEN SİYASİ KRİZ: 45 GÜNLÜK SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? CHP'li Zeynel Emre, partinin tüzüğündeki kritik bir noktaya parmak basarak krizin fitilini ateşledi. CHP'li Zeynel Emre, "Partimizin tüzüğünün madde 24, görevin boşalması: Parti Meclisi'nde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisi'ne bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin altına düştüğünde Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan, 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırır. Madde bitiyor, bir istisnası yok. Butlan olursa, tedbir olursa, şu olursa, bu olursa diye bir şey yazmıyor" sözleriyle, istifaların ardından kurultayın bir zorunluluk olduğunu savundu.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) Bu noktada devreye giren Hukukçu Av. Hadi Dündar, konunun teknik detaylarına inerek, "Burada iki tane önemli husus var. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti tüzüğü ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun zamanında oluşmuş bir parti tüzüğü; 2018 yılındaki parti tüzüğünün 24. maddesinin 3. bendi. Yani daha sonra tüzük kurultayı da oldu. İzleyicilerimizin kafasında 'Daha sonra tüzük değiştirildi, o geçersizdir' diye bir algı oluşmasın. Sayın Kılıçdaroğlu zamanındaki tüzükten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. GENEL MERKEZİN "HAYIR" DEME HAKKI VE ASLİYE HUKUK YOLU Tüzükte yazan kuralların uygulanmaması durumunda yaşanacak hukuk mücadelesini anlatan Av. Hadi Dündar, "Burada 'Genel Başkan bu kararı alır' diye bir ibare durumu söz konusu. Eğer Genel Başkan, tüzüğün maddesindeki bütün şartlar taşınsa dahi 45 gün içerisinde kurultayı toplantıya çağırmazsa, götürmezse o zaman istifa edenler mahkeme yoluna başvurabilir. Çünkü kendiliğinden düşme gibi bir durum söz konusu değil. Eğer genel merkezin aldığı yanlış bir karar varsa, bu yanlış karara karşı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunun tutulması gerekiyor. Bütün kural böyle işlemektedir" şeklinde konuştu. Dündar, PM üye sayısı 39'a düştüğünde Genel Başkan'ın kurultay kararı alabileceğini ancak almadığı takdirde yargı denetiminin devreye gireceğini vurguladı.