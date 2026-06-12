İmamoğlu ve Özel'in "prenslerine" büyük şok! Rüşvetin tam merkezindeler! İşte kabarık sicilleri
Ana muhalefette taht kavgası rüşvet ve ihanet sarmalına döndü! Kılıçdaroğlu cephesi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun prensi olan 9 milletvekilinin biletini kesti. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerin kabarık sicili ve rüşvet iddiaları partiyi kökten sarsacak! İşte o gizli dosyanın perde arkası...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK kararıyla, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekili hakkında gözler disiplin sürecine çevrildi.
VELİ AĞBABA: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi için 1 milyon euro talep ettiği ve bazı yazışmalarda 100 bin dolarlık para transferine ilişkin görüntülerin yer aldığı iddia edildi.
ALİ MAHİR BAŞARIR: Hakkında dosyaya giren HTS kayıtlarında, Böcek ile para teslim edildiği öne sürülen tarihlerde telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.