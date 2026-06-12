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İmamoğlu ve Özel'in "prenslerine" büyük şok! Rüşvetin tam merkezindeler! İşte kabarık sicilleri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İmamoğlu ve Özel'in "prenslerine" büyük şok! Rüşvetin tam merkezindeler! İşte kabarık sicilleri

Ana muhalefette taht kavgası rüşvet ve ihanet sarmalına döndü! Kılıçdaroğlu cephesi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun prensi olan 9 milletvekilinin biletini kesti. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerin kabarık sicili ve rüşvet iddiaları partiyi kökten sarsacak! İşte o gizli dosyanın perde arkası...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK kararıyla, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekili hakkında gözler disiplin sürecine çevrildi.

İmamoğlu ve Özel'in "prenslerine" büyük şok! Rüşvetin tam merkezindeler! İşte kabarık sicilleri - 1

VELİ AĞBABA: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi için 1 milyon euro talep ettiği ve bazı yazışmalarda 100 bin dolarlık para transferine ilişkin görüntülerin yer aldığı iddia edildi.

İmamoğlu ve Özel'in "prenslerine" büyük şok! Rüşvetin tam merkezindeler! İşte kabarık sicilleri - 2

ALİ MAHİR BAŞARIR: Hakkında dosyaya giren HTS kayıtlarında, Böcek ile para teslim edildiği öne sürülen tarihlerde telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

İmamoğlu ve Özel'in "prenslerine" büyük şok! Rüşvetin tam merkezindeler! İşte kabarık sicilleri - 3

GÖKHAN GÜNAYDIN: Adı, kurultay öncesinde İstanbul Emirgan'daki Beyaz Köşk'te bazı delegelere para dağıtıldığı yönündeki tanık ifadelerinde geçti.

İmamoğlu ve Özel'in "prenslerine" büyük şok! Rüşvetin tam merkezindeler! İşte kabarık sicilleri - 4

ÖZGÜR KARABAT: Hakkında, itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerinde 2024 yerel seçimleri öncesinde 5 milyon liralık rüşvet verildiği iddiası yer aldı.

İmamoğlu ve Özel'in "prenslerine" büyük şok! Rüşvetin tam merkezindeler! İşte kabarık sicilleri - 5

BURHANETTİN BULUT: Daha önce kamuoyuna yansıyan fezlekelerde yer alan ve Seyhan Belediyesi bağlantılı olduğu öne sürülen 1 milyon dolarlık rüşvet iddiasıyla yeniden gündeme geldi.

Milletvekilleri Turan Taşkın, Umut Akdoğan'ın adı kurultay sürecindeki delege ve finans trafiğinin hukuk ayağında yer aldı. Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca'nın adı da kurultay sürecinde irade fesadı ve organizasyonel faaliyetlere ilişkin dosyada yer aldı.

CHP’li 6 vekilin fezleke dosyası Ankara’daCHP’li 6 vekilin fezleke dosyası Ankara’da CHP'Lİ 6 VEKİLİN FEZLEKE DOSYASI ANKARA'DA
Yeni CHP’nin ilk sınavı rüşvet fezlekeleri!Yeni CHP’nin ilk sınavı rüşvet fezlekeleri! YENİ CHP'NİN İLK SINAVI RÜŞVET FEZLEKELERİ!

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