İmamoğlu ve Özel'in "prenslerine" büyük şok! Rüşvetin tam merkezindeler! İşte kabarık sicilleri

BURHANETTİN BULUT: Daha önce kamuoyuna yansıyan fezlekelerde yer alan ve Seyhan Belediyesi bağlantılı olduğu öne sürülen 1 milyon dolarlık rüşvet iddiasıyla yeniden gündeme geldi.

Milletvekilleri Turan Taşkın, Umut Akdoğan'ın adı kurultay sürecindeki delege ve finans trafiğinin hukuk ayağında yer aldı. Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca'nın adı da kurultay sürecinde irade fesadı ve organizasyonel faaliyetlere ilişkin dosyada yer aldı.