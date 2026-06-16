CHP'de büyük hesaplaşma! Kılıçdaroğlu'ndan tasfiye operasyonu: Özel cephesinden "900" imza | Kulis bilgileri A Haber'de

Parti içindeki disiplin çarkının hızla dönmeye başladığını belirten Yeşiltaş, "Malum bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla ilgili ilk olarak bu süreç başlatılmıştı. Yarın da bazı il başkanlarıyla ilgili bu sürecin devam ettirileceği ve işletileceği ifade ediliyor" sözleriyle, tasfiye operasyonunun kapsamının genişlediğini vurguladı.

Bu kritik buluşmanın odağında ise partide bir süredir işletilen ve artık somut adımlara dönüşmesi beklenen disiplin süreci yer alıyor.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'deki sıcak gelişmeleri aktarırken , "Kemal Kılıçdaroğlu, göreve döndüğü tarihten bu yana MYK üyeleriyle 5. kez bir araya gelecek" ifadelerini kullanarak, yarın gerçekleşecek olan toplantının önemine dikkat çekti.

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Özellikle kritik öneme sahip olan İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlıkları üzerinde bir değerlendirme yapılacağı ve bu kentlere yeni il başkanlarının atanabileceği belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDEN 'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' HAMLESİ

Genel merkezdeki bu hareketliliğe karşı 'değişim' kanadı da boş durmuyor. Özgür Özel cephesinin hamlesini aktaran İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel cephesi de Olağanüstü Kurultay için toplanan 900 civarında delege imzasını genel merkeze teslim edecek ve 45 gün içinde kurultayın toplanmasını isteyecek" şeklinde konuştu.

Ayrıca Özgür Özel'e destek veren 74 il başkanının da yarın genel merkezde olacağı ve bir kez daha 'değişim' taleplerini haykıracakları bildiriliyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMZA RESTİ: 1900 İMZA DA OLSA OLMAZ!

Genel merkezin Olağanüstü Kurultay taleplerine karşı tavrı ise oldukça sert. Kılıçdaroğlu cephesinin bu hamleyi hukuk yoluyla engellemeye kararlı olduğunu belirten Yeşiltaş, "Genel merkez kaynakları, değil 900, 1900 imza toplansa bile mevcut tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultaya gidilemeyeceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.