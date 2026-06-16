CHP'de büyük hesaplaşma! Kılıçdaroğlu'ndan tasfiye operasyonu: Özel cephesinden "900" imza | Kulis bilgileri A Haber'de
CHP'de sular durulmuyor, genel merkez koridorlarında adeta bir 'iç savaş' rüzgarı esiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden bu yana MYK üyeleriyle 5. kez bir araya gelmeye hazırlanırken, partide 'değişim' isteyenlerle statükoyu koruyanlar arasında kılıçlar çekildi. İhraç talepleri, görevden almalar ve 'Olağanüstü Kurultay' restleşmeleriyle CHP’de tansiyon en yüksek seviyeye ulaştı. Özel cephesinden ise "900 imza" hamlesi geldi ancak Kılıçdaroğlu kanadı bu hamleye rest çekti.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'deki sıcak gelişmeleri aktarırken, "Kemal Kılıçdaroğlu, göreve döndüğü tarihten bu yana MYK üyeleriyle 5. kez bir araya gelecek" ifadelerini kullanarak, yarın gerçekleşecek olan toplantının önemine dikkat çekti.
Bu kritik buluşmanın odağında ise partide bir süredir işletilen ve artık somut adımlara dönüşmesi beklenen disiplin süreci yer alıyor.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA TASFİYE DEPREMİ
Parti içindeki disiplin çarkının hızla dönmeye başladığını belirten Yeşiltaş, "Malum bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla ilgili ilk olarak bu süreç başlatılmıştı. Yarın da bazı il başkanlarıyla ilgili bu sürecin devam ettirileceği ve işletileceği ifade ediliyor" sözleriyle, tasfiye operasyonunun kapsamının genişlediğini vurguladı.
Özellikle kritik öneme sahip olan İstanbul, İzmir ve Ankara il başkanlıkları üzerinde bir değerlendirme yapılacağı ve bu kentlere yeni il başkanlarının atanabileceği belirtiliyor.
ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDEN 'OLAĞANÜSTÜ KURULTAY' HAMLESİ
Genel merkezdeki bu hareketliliğe karşı 'değişim' kanadı da boş durmuyor. Özgür Özel cephesinin hamlesini aktaran İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel cephesi de Olağanüstü Kurultay için toplanan 900 civarında delege imzasını genel merkeze teslim edecek ve 45 gün içinde kurultayın toplanmasını isteyecek" şeklinde konuştu.
Ayrıca Özgür Özel'e destek veren 74 il başkanının da yarın genel merkezde olacağı ve bir kez daha 'değişim' taleplerini haykıracakları bildiriliyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMZA RESTİ: 1900 İMZA DA OLSA OLMAZ!
Genel merkezin Olağanüstü Kurultay taleplerine karşı tavrı ise oldukça sert. Kılıçdaroğlu cephesinin bu hamleyi hukuk yoluyla engellemeye kararlı olduğunu belirten Yeşiltaş, "Genel merkez kaynakları, değil 900, 1900 imza toplansa bile mevcut tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultaya gidilemeyeceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu cephesinin, "delegelerin iradesinin sakatlandığı" ve partinin bir "mutlak butlan" riskiyle karşı karşıya kalabileceği gerekçesiyle kurultay kapılarını kapattığı ifade ediliyor.
KURULTAY TAKVİMİ: EN AZ 6 AY BEKLENECEK
Olağan kurultay sürecinin yönetilmesi için de adımların atılacağını kaydeden Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu, olağan kurultay sürecini yönetecek komisyon üyelerini yarın belirleyebilir" dedi.
Ancak bu sürecin hemen tamamlanması beklenmiyor. Yargıtay sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak olan takvim için en az 6 aylık bir süreden bahsediliyor.
GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİNDE ATAMA KRİZİ
Kılıçdaroğlu'nun grup yönetiminde de operasyon yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine yeni grup başkanvekilleri atamayı planlayan Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel cephesinden "yetki" itirazı geldi.
Yeşiltaş, "Özgür Özel tarafı bunun tüzüğe aykırı olduğunu savunurken, genel merkez kaynakları ise Kılıçdaroğlu'nun atama yetkisinin olduğunu, mevcut başkanvekillerinin görev sürelerinin zaten uzatmayla devam ettiğini belirtiyor" sözleriyle partideki yetki karmaşasını özetledi.
ÖZGÜR ÖZEL İÇİN MECLİS'E İPTAL BAŞVURUSU YOLDA
CHP içindeki savaşın bir diğer cephesi ise Özgür Özel'in Grup Başkanlığı koltuğu. Seçim sürecinde usulsüzlük yapıldığını iddia eden genel merkez kaynaklarının iddialarını aktaran Yeşiltaş, "Toplantı gündeminin 3 gün önceden milletvekillerine duyurulması şartının yerine getirilmediği savunuluyor" diyerek, Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir başvurunun yapılabileceğini dile getirdi.
Yarınki MYK toplantısı, CHP'nin kaderini belirleyecek tarihi bir dönemeç olarak görülüyor.