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Meclis gerilimi sonrası CHP'de gözler MYK'da! Muhalefetin rotasını belirleyecek toplantı | Kürsü krizinde Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimat ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meclis gerilimi sonrası CHP'de gözler MYK'da! Muhalefetin rotasını belirleyecek toplantı | Kürsü krizinde Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimat ortaya çıktı

CHP'de tansiyon yüksek. Gözler yarın saat 13.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK toplantısında olacak. Parti Meclisi öncesindeki kritik zirvede, TBMM'de yaşanan gerilim ve izlenecek yol haritası ele alınacak. Meclis'teki gerginlik sırasında Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatlar da ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

CHP Genel Merkezi'nde yarın hareketli saatler yaşanacak. Kemal Kılıçdaroğlu, saatler 13.00'ü gösterdiğinde kurmaylarıyla bir araya gelerek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirecek.

KILIÇDAROĞLU MYK'SINI TOPLUYOR! GÖZLER YARIN SAAT 13.00'TE

Perşembe günü toplanacak olan Parti Meclisi (PM) öncesinde yapılacak olan bu değerlendirme toplantısı, partinin rotasını belirleyecek kritik kararlara gebe. Toplantının ana gündem maddesi ise bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan ve tansiyonun zirve yaptığı o anlar olacak.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

TBMM'DE TOPLANTI ENGELİ VE GERİLİMİN PERDE ARKASI

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapmak istiyordu ancak bu girişim gerçekleşemedi. Meclis koridorlarında yaşanan büyük gerilim, "Bu krizi kimler başlattı ve neden böyle bir tablo ortaya çıktı?" sorularını beraberinde getirdi.

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Yaşanan bu kaosun ardından gözler, MYK toplantısında yürütülecek olan disiplin sürecine çevrildi.

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DİSİPLİN SOPASI ELDE: "TÜZÜĞE KARŞI SUÇ İŞLEDİLER"

Kılıçdaroğlu cephesinde, Meclis'teki olaylara karışan isimlere yönelik sert yaptırımların sinyali verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili ile yapılan görüşmede, o ismin yaşananları aktarırken, "Tüzüğe karşı suç işlediler" şeklinde konuştuğu ve bu sürecin sadece slogan atan partilileri değil, milletvekillerini de kapsayabileceği mesajını verdiği belirtildi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Kılıçdaroğlu'nun da milletvekilleriyle yaptığı değerlendirmede, yaşanan sahnelerin "kabul edilemez" olduğunu vurguladığı ifade edildi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN TALİMAT: "KENDİMİ FEDA EDERİM, KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMAM"

Meclis'teki gerginlik sırasında Kılıçdaroğlu'nun sergilediği tavır ve verdiği talimatlar da ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vekillerine yönelik, "Kavga istemiyorum, gerekirse kendimi feda ederim, kardeşi kardeşe kırdırmam. Oradaki arkadaşlar genel merkeze geçsinler" talimatını verdiğini aktardı.

Bu talimatın ardından, sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis'te bekleyen partililer Genel Merkez'e yönlendirildi.

12. KATTA SIR GÖRÜŞME VE 2,5 YIL SONRA GELEN KÜRSÜ

Genel Merkez'e gelen Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te kürsüye çıkmadan önce kurmaylarıyla 12. katta gizemli bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

2,5 yıllık aranın ardından yeniden Genel Başkanlık makamının ağırlığıyla konuşan Kılıçdaroğlu, grup toplantısını Genel Merkez'de yapma kararı aldı. Ancak asıl bomba, Özgür Özel'in Meclis'teki konuşmasını tamamlamasının ardından patladı.

"PAVYON" BOMBASI: KİRLİ SİYASETTEN ARINACAĞIZ!

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetimine yönelik eleştirilerinin dozunu artırarak 38. Olağan Kurultay dönemine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Tarihin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Bunu söylediğim için eleştiriyorlar ama arınacağız, arınacağız; kirli siyasetten arınacağız" ifadelerini kullandı. Bu sert sözler, parti içi muhalefetin ve mevcut yönetimin arasındaki köprülerin tamamen atıldığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

CHP'DE ÇİFT BAŞLILIK ÇIKMAZI: HAFTAYA NE OLACAK?

Partide yaşanan bu "iki başlı" görüntü, "Haftaya da benzer bir tablo mu yaşanacak?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan taraflar bir çözüm yolu aranacağını belirtse de, şu an için net bir yanıt bulunmuyor.

Hem Meclis hem de Genel Merkez kanadının aynı anda grup toplantısı iradesi göstermesi, CHP'yi önümüzdeki günlerde çok daha sıcak bir çatışma hattına sürükleyebilir. Gözler şimdi, bu yedi günlük süre zarfında atılacak adımlara kilitlenmiş durumda.

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