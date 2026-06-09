Meclis gerilimi sonrası CHP'de gözler MYK'da! Muhalefetin rotasını belirleyecek toplantı | Kürsü krizinde Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimat ortaya çıktı

Perşembe günü toplanacak olan Parti Meclisi (PM) öncesinde yapılacak olan bu değerlendirme toplantısı, partinin rotasını belirleyecek kritik kararlara gebe. Toplantının ana gündem maddesi ise bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan ve tansiyonun zirve yaptığı o anlar olacak.

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TBMM'DE TOPLANTI ENGELİ VE GERİLİMİN PERDE ARKASI

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapmak istiyordu ancak bu girişim gerçekleşemedi. Meclis koridorlarında yaşanan büyük gerilim, "Bu krizi kimler başlattı ve neden böyle bir tablo ortaya çıktı?" sorularını beraberinde getirdi.

Yaşanan bu kaosun ardından gözler, MYK toplantısında yürütülecek olan disiplin sürecine çevrildi.

DİSİPLİN SOPASI ELDE: "TÜZÜĞE KARŞI SUÇ İŞLEDİLER"

Kılıçdaroğlu cephesinde, Meclis'teki olaylara karışan isimlere yönelik sert yaptırımların sinyali verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili ile yapılan görüşmede, o ismin yaşananları aktarırken, "Tüzüğe karşı suç işlediler" şeklinde konuştuğu ve bu sürecin sadece slogan atan partilileri değil, milletvekillerini de kapsayabileceği mesajını verdiği belirtildi.