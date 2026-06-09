Meclis gerilimi sonrası CHP'de gözler MYK'da! Muhalefetin rotasını belirleyecek toplantı | Kürsü krizinde Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimat ortaya çıktı
CHP'de tansiyon yüksek. Gözler yarın saat 13.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK toplantısında olacak. Parti Meclisi öncesindeki kritik zirvede, TBMM'de yaşanan gerilim ve izlenecek yol haritası ele alınacak. Meclis'teki gerginlik sırasında Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatlar da ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
CHP Genel Merkezi'nde yarın hareketli saatler yaşanacak. Kemal Kılıçdaroğlu, saatler 13.00'ü gösterdiğinde kurmaylarıyla bir araya gelerek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirecek.
Perşembe günü toplanacak olan Parti Meclisi (PM) öncesinde yapılacak olan bu değerlendirme toplantısı, partinin rotasını belirleyecek kritik kararlara gebe. Toplantının ana gündem maddesi ise bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan ve tansiyonun zirve yaptığı o anlar olacak.
TBMM'DE TOPLANTI ENGELİ VE GERİLİMİN PERDE ARKASI
Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapmak istiyordu ancak bu girişim gerçekleşemedi. Meclis koridorlarında yaşanan büyük gerilim, "Bu krizi kimler başlattı ve neden böyle bir tablo ortaya çıktı?" sorularını beraberinde getirdi.
Yaşanan bu kaosun ardından gözler, MYK toplantısında yürütülecek olan disiplin sürecine çevrildi.
DİSİPLİN SOPASI ELDE: "TÜZÜĞE KARŞI SUÇ İŞLEDİLER"
Kılıçdaroğlu cephesinde, Meclis'teki olaylara karışan isimlere yönelik sert yaptırımların sinyali verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili ile yapılan görüşmede, o ismin yaşananları aktarırken, "Tüzüğe karşı suç işlediler" şeklinde konuştuğu ve bu sürecin sadece slogan atan partilileri değil, milletvekillerini de kapsayabileceği mesajını verdiği belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun da milletvekilleriyle yaptığı değerlendirmede, yaşanan sahnelerin "kabul edilemez" olduğunu vurguladığı ifade edildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TALİMAT: "KENDİMİ FEDA EDERİM, KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMAM"
Meclis'teki gerginlik sırasında Kılıçdaroğlu'nun sergilediği tavır ve verdiği talimatlar da ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vekillerine yönelik, "Kavga istemiyorum, gerekirse kendimi feda ederim, kardeşi kardeşe kırdırmam. Oradaki arkadaşlar genel merkeze geçsinler" talimatını verdiğini aktardı.
Bu talimatın ardından, sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis'te bekleyen partililer Genel Merkez'e yönlendirildi.
12. KATTA SIR GÖRÜŞME VE 2,5 YIL SONRA GELEN KÜRSÜ
Genel Merkez'e gelen Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te kürsüye çıkmadan önce kurmaylarıyla 12. katta gizemli bir değerlendirme toplantısı yaptı.