Eski CHP’li isimlerden A Haber'de sert tepki: "Özel partiye borcunu böyle mi ödüyor?"
CHP'de kurultay tartışmaları sonrası gerilim büyüyor. Parti içinde yaşanan görüş ayrılıkları gündemin ilk sırasındaki yerini korurken, CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan ile CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen A Haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki isim de parti yönetimi ve kurultay sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı.
CHP'de mahkemenin kurultay kararına ilişkin "mutlak butlan" hükmü sonrası siyasi tarihinin en büyük krizlerinden biri patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken genel başkanlığa dönmesiyle birlikte parti içinde çift başlılık krizi derinleşirken, Meclis ve Genel Merkez arasında adeta bir "grup toplantısı savaşı" yaşandı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, sıcak gelişmeleri CHP Genel Merkezi'nden anbean aktarırken, CHP'nin eski önemli isimleri Yıldıray Sapan ve Mehmet Sevigen, partideki bu parçalanmış tabloya dair A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP'DE KURULTAY DÜĞÜMÜ: HUKUKEN GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU!
Mahkemenin kurultay kararıyla ilgili verdiği "mutlak butlan" kararı, ana muhalefet partisini tam ortadan ikiye böldü. Sabah saatlerinde TBMM çatısı altında başlayan gerilim, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında arbedeye dönüştü. Yaşanan bu kaos ortamında Kılıçdaroğlu, grup toplantısını Genel Merkez'de yapma kararı alırken, CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber mikrofonlarına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Sapan, "Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği öne çıkmış oldu. Doğrusu o vakur duruş için ben buradan teşekkür ediyorum. Direnişin hiçbir anlamı yok, hukuki olarak Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Birtakım marjinal kitlelerin dolduruşuna gelerek partiyi böyle ortadan ikiye ayırmanın bir manası olmayacağını, bu sürecin başka süreçlere evrilebileceğini, ceza alabileceklerini, soruşturma açılabileceklerini bilmeleri lazım. Buradan masum ama yönlendirilmiş kitlenin peşine takılan gerçek CHP'lilere sesleniyorum; lütfen büyük resmi görün, size yaptırılmak isteneni anlayın ve bundan vazgeçin. Şu anda hukuki olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bir önceki kurultay iptal edilmiştir ve şu anda da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR ÖZEL BU PARTİYE BORCUNU BÖYLE Mİ ÖDÜYOR?"
Grup toplantısı için tarafların farklı adresler belirlemesi, parti içindeki "disiplin" mekanizmasını da tartışmaya açtı. CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de sürece dair sert eleştirilerde bulunarak Özgür Özel'e yönelik ağır suçlamalarda bulundu.
Sevigen, "Vallahi yaşananları çok sağlıklı değerlendirmiyorum tabii, çok yanlış oldu. Ümit ederim bu olay bir an önce halledilir de bir dahaki hafta böyle bir olay yaşanmaz. Ama yine germek istiyorlarsa, gererek, çarpışarak ayrılmak istiyorlarsa bu partiye büyük zarar verirler. Bu parti Özgür Bey'e çok büyük imkanlar tanıdı, fırsatlar tanıdı. Özgür Bey bu partiye borcunu böyle mi ödüyor? İnsanları kırdırarak... Yukarıda olan arkadaşların dokunulmazlıkları var onlara bir şey olmuyor ama aşağıda halk, o kapının önüne çağırdığın 5 bin kişiyi niye çağırıyorsun? Salon 600 kişilik, çağırırsın 600 kişi doldurursun ama 5 bin kişi çağırmak demek ki orada uzlaşma olmayacak demektir. Öbürü bin kişi çağırıyor, siz 5 bin kişi çağırıyorsunuz. Bu bakımdan eğer bu partiden kazandığın imkanları ödemek istiyorsan, bir an önce kurultayın neticesini beklesin, aday olsun. Yoksa bu iş böyle yönetilemez" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
KAOS DERİNLEŞİYOR: İHRAÇ SÜRECİ Mİ BAŞLIYOR?
Kılıçdaroğlu ve Özel arasında yaşanan "yetki" savaşı, CHP koridorlarında yeni bir ihraç dalgasının habercisi olarak yorumlanıyor. Yıldıray Sapan, sürecin disiplin kuruluna taşınabileceğine işaret ederek, "Eğer bu direniş bu şekilde, yani parti ilkelerini örseleyerek sürdürülürse disiplin kurulu çalıştırılır. Yani muhtemelen, ben inanıyorum ki bunun sürdürülemeyeceği kanaatindeyim. İnşallah böyle olur ama herhalde yaşayıp göreceğiz bütün bunları" şeklinde konuştu.
Mehmet Sevigen ise partideki ayrışmanın ciddiyetine dikkat çekerek, "Arkadaşlar istiyorsa ayrışabilirler, yeni parti kurabilirler ama böyle bir olayı ben gönülden kabul etmem. Biz bu partiyi yüzde 4.76'dan kurduk, bu duruma getirdik. Onun için bir an önce uzlaşmalarında fayda var. Bu da Özgür Bey'in Kemal Bey'in Genel Başkanlığını kabul etmesiyle olur. Parti böyle yönetilir yoksa parti yönetilmez" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.