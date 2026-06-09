Eski CHP’li isimlerden A Haber'de sert tepki: "Özel partiye borcunu böyle mi ödüyor?"

CHP'de mahkemenin kurultay kararına ilişkin "mutlak butlan" hükmü sonrası siyasi tarihinin en büyük krizlerinden biri patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken genel başkanlığa dönmesiyle birlikte parti içinde çift başlılık krizi derinleşirken, Meclis ve Genel Merkez arasında adeta bir "grup toplantısı savaşı" yaşandı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, sıcak gelişmeleri CHP Genel Merkezi'nden anbean aktarırken, CHP'nin eski önemli isimleri Yıldıray Sapan ve Mehmet Sevigen, partideki bu parçalanmış tabloya dair A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'DE KURULTAY DÜĞÜMÜ: HUKUKEN GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU!

Mahkemenin kurultay kararıyla ilgili verdiği "mutlak butlan" kararı, ana muhalefet partisini tam ortadan ikiye böldü. Sabah saatlerinde TBMM çatısı altında başlayan gerilim, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında arbedeye dönüştü. Yaşanan bu kaos ortamında Kılıçdaroğlu, grup toplantısını Genel Merkez'de yapma kararı alırken, CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber mikrofonlarına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.