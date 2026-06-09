Özgür Özel'in DSP planı böyle çöktü! Genel Başkan Önder Aksakal: "DSP'nin adı şaibeli isimlerle kirletilemez!"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'de yaşanan kavgaya dair A Haber ekranlarında çarpıcı bir açıklama yaptı. Özgür Özel ve beraberindeki ekibin DSP çatısı altına geçerek partiyi ele geçirme girişiminde bulunmasını değerlendiren Aksakal, "DSP'nin adı şaibeli isimlerle kirletilemez" dedi. Aksakal, Özgür Özel ve ekibinin DSP'yi alma girişimleriyle ilgili sürecin detaylarını ilk kez A Haber'de anlattı.

A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'ın sorularını yanıtlayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Özgür Özel ve ekibinin DSP'ye yönelik planlarını deşifre etti. DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL'DAN A HABER'E ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMASI Önder Aksakal, "CHP'den ayrılan bazı milletvekili arkadaşlar, yeni bir parti kurma ya da yeni bir partiye geçme araştırmaları kapsamında DSP'nin de gündeme alınabileceği bir görüş oluşturmuşlar. Bir Genel Başkan Yardımcımıza ulaşıp randevu talep etmişler. Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri olarak DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak nasıl olur demişler" ifadelerini kullandı. Bu teklifin DSP içerisinde nasıl karşılandığını anlatan Aksakal, "Başkanlık Kurulumuzda kesinlikle böyle bir işin olmayacağını resmileştirdik. DSP'yi ele geçirmek gibi bir hadiseye zaten DSP'liler müsaade etmez" sözleriyle kapıları tamamen kapattıklarını belirtti.

"DSP ADINI ŞAİBELİ İSİMLERLE KİRLETMEYİZ" DSP'nin 41 yıllık temiz bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Aksakal, "DSP, temiz, dürüst, milliyetçi ve vatansever bir siyasi parti olarak bu özelliklerini koruyagelmiştir. Böyle bir partiye herkes girmek ister ve kendileri adına iddia edilen olumsuzlukları bu yolla bertaraf etme çabasına girebilir. Ancak DSP, kendi adını şaibeli konulara muhatap olmuş isimlerle kirletmez" değerlendirmesinde bulundu. CHP'den ayrılan hareketlerin neden başarılı olamadığına da değinen Aksakal, "Ana gövde siyasi partilerden ayrılan hiçbir siyasi hareket başarı gösterememiştir. Bugün CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurmaya kalkışanların akıbeti de farklı olmayacaktır" sözleriyle muhalefetteki yeni oluşumların geleceğine dair öngörüsünü paylaştı. Siyasi tarihe dair önemli bir düzeltme yapan Aksakal, "DSP, CHP'den ayrılarak kurulmuş bir parti değildir. 1980 askeri darbesi sırasında tüm partiler kapatılmıştı. DSP, Bülent Ecevit öncülüğünde 1985'te kurulmuştur. CHP ise DSP'den çok sonra, 1992 yılında yeniden açılmıştır. Dolayısıyla DSP'yi CHP'den ayrılan diğer partiler gibi değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir" hatırlatmasında bulundu. Aksakal, "Bugünkü CHP yönetimi her ne kadar kuruluş değerleriyle ilgili sıkıntılı süreçler yaşasa da toplum nezdinde Atatürk'ün kurduğu parti algısıyla varlığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.