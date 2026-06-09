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Kemal Kılıçdaroğlu grup için neden adres değiştirdi? A Haber kararın perde arkasına ulaştı

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Kemal Kılıçdaroğlu grup için neden adres değiştirdi? A Haber kararın perde arkasına ulaştı

CHP’de mahkeme kararı sonrası patlak veren çift başlı grup toplantısı krizinde tansiyon zirveye ulaştı. Meclis’te yaşanabilecek fiziki bir arbedenin önüne geçmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, son dakika hamlesiyle grup toplantısını CHP Genel Merkezi’ne taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun bu kararı alma sebebinin perde arkasına A Haber ulaştı.

İstinaftan çıkan 'mutlak butlan' kararından bu yana çift başlı bir görüntüye bürünen CHP'de iç savaşın sonu gelmiyor. Genel merkezde başlayan büyük kriz, TBMM koridorlarına kadar sıçradı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN ÇARPICI İTİRAF

Özgür Özel'in "Kürsüde ben konuşacağım" çıkışına karşılık Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanı olarak ben konuşacağım" diyerek rest çekti. Grup toplantısına saatler kala hem Meclis önünde hem de konuşmanın yapılacağı toplantı salonunda gerginlik çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU ADRES DEĞİŞTİRDİ!

Meclis'te yaşanabilecek fiziki bir arbedenin önüne geçmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, son dakika hamlesiyle grup toplantısını CHP Genel Merkezi'ne taşıdı.

Toplantının adresini Genel Merkez olarak değiştiren Kılıçdaroğlu, partililere sükunet çağrısı yaparak, "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!" dedi.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi'ndeA Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi'nde

KILIÇDAROĞLU'NUN KARARININ PERDE ARKASI A HABER'DE!

CHP Genel Merkezi'nde son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını Genel Merkez'e alma kararının perde arkasına da ulaştı. Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı şu an itibarıyla Genel Merkez otoparkından giriş yaptı, kendisi otoparktan doğrudan 12. kattaki makam odasına çıkacak" sözleriyle o sıcak anları aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun makam odasında kurmaylarıyla bir araya gelerek bugün yaşanan gelişmeleri ve süreci kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağı öğrenildi.

CHP'liler Meclis önünde gerginlik yaşadıCHP'liler Meclis önünde gerginlik yaşadı

MECLİS YERİNE NEDEN GENEL MERKEZ SEÇİLDİ?

Grup toplantısının alışılmışın dışında bir mekan tercihiyle Genel Merkez'de yapılacak olmasının arkasındaki sebep de netleşmeye başladı. İlter Yeşiltaş, sürece dair görüştüğü önemli bir ismin değerlendirmesini paylaşırken, Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilinin, "Genel başkanımız kardeş kanının akmasını engelledi" ifadelerini kullandığını belirterek, sabah saatlerinde TBMM'de yaşanan hareketli dakikaların ve gerginliğin bu kararda etkili olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"YAVAŞ"IN MESAJI ÜZERİNDEN ÇAĞRI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu mesajı Mansur Yavaş'ın kendisine yaptığı çağrı üzerinden yapması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!

İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız! Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.

Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YavaşAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

MANSUR YAVAŞ'IN MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaorğlu'na çağrı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.

Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı

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