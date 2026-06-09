Kemal Kılıçdaroğlu grup için neden adres değiştirdi? A Haber kararın perde arkasına ulaştı
CHP’de mahkeme kararı sonrası patlak veren çift başlı grup toplantısı krizinde tansiyon zirveye ulaştı. Meclis’te yaşanabilecek fiziki bir arbedenin önüne geçmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, son dakika hamlesiyle grup toplantısını CHP Genel Merkezi’ne taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun bu kararı alma sebebinin perde arkasına A Haber ulaştı.
İstinaftan çıkan 'mutlak butlan' kararından bu yana çift başlı bir görüntüye bürünen CHP'de iç savaşın sonu gelmiyor. Genel merkezde başlayan büyük kriz, TBMM koridorlarına kadar sıçradı.
Özgür Özel'in "Kürsüde ben konuşacağım" çıkışına karşılık Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanı olarak ben konuşacağım" diyerek rest çekti. Grup toplantısına saatler kala hem Meclis önünde hem de konuşmanın yapılacağı toplantı salonunda gerginlik çıktı.
KILIÇDAROĞLU ADRES DEĞİŞTİRDİ!
Meclis'te yaşanabilecek fiziki bir arbedenin önüne geçmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, son dakika hamlesiyle grup toplantısını CHP Genel Merkezi'ne taşıdı.
Toplantının adresini Genel Merkez olarak değiştiren Kılıçdaroğlu, partililere sükunet çağrısı yaparak, "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz!" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN KARARININ PERDE ARKASI A HABER'DE!
CHP Genel Merkezi'nde son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını Genel Merkez'e alma kararının perde arkasına da ulaştı. Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracı şu an itibarıyla Genel Merkez otoparkından giriş yaptı, kendisi otoparktan doğrudan 12. kattaki makam odasına çıkacak" sözleriyle o sıcak anları aktardı.
Kılıçdaroğlu'nun makam odasında kurmaylarıyla bir araya gelerek bugün yaşanan gelişmeleri ve süreci kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağı öğrenildi.