CHP'de taht kavgası! Muhalefette yeni parti senaryosu: İstiklal ve Cumhuriyet
CHP'de grup toplantısı krizinin ardından gözler bugün yapılacak MYK'ya çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun toplantının ardından parti içindeki bazı isimleri ihraç edeceği konuşulurken gözler bir kez daha Özgür Özel'in yeni parti senaryolarına çevrildi. Gazeteci Mustafa Ertekin A Haber'de yaptığı açıklamada Özel cephesinin üç farklı parti için hazırlıklarını sürdürdüğünü, "Cumhuriyet" ve "İstiklal" partisi isimlerinde karara kılındığını fakat gelen itirazlar üzerine Cumhuriyet Partisi ismi üzerinde durulduğunu ifade etti.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından grup toplantısında kürsü krizi yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde yaptığı konuşması siyaset gündemine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu, aynı dakikalarda TBMM'deki parti meclisinde konuşan Özgür Özel'i hedef alarak "Yurt dışına çıkıp yardım istediler." derken arınma mesajını yineledi. Öte yandan Özel ise kurultay çağrısını sürdürürken direneceklerini vurguladı.
Ana muhalefet kanadında Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında zaman zaman arbede yaşanırken parti içindeki kırılma gözler önüne serdi. CHP'de bugün (10 Haziran 2026 çarşamba) partinin MYK'sının toplanacağı kararı muhalefet kulislerini hareketlendirirken, birtakım ihraçların masaya yatırılacağı konuşuluyor. Peki Özgür Özel'in CHP'den ihraç edilmesi mümkün mü? Özel'in İmamoğlu'nun gölgesinde kuracağı yeni parti hazırlıkları yeniden gündeme gelirken olası senaryolara ilişkin detaylar A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı.
DIŞ GÜÇLERİN MAŞASI MI? ABD VE İNGİLTERE BAĞLANTISI
CHP içerisindeki bazı isimlerin Türkiye'yi dış dünyaya kötüleme çabaları, siyasetin sıcak temas noktası haline geldi. Gazeteci Mustafa Ertekin, "Yahu, bu bir insan kalkıp da ABD'de yayınlanan bir dergiye makale yazıp da Türkiye'de demokrasiyi kötüleyen, efendim bir baskıcı rejim var gibi bunları anlatan bir kişi Cumhuriyet Halk Partili olamaz. Kim ne derse desin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunda böyle bir doktrin yok. Kalkıp İngiliz İşçi Partisi'ne 'gelin bize yardım edin' diyemez, Almanya Şansölyesine Ekrem İmamoğlu mesaj gönderip 'siz de sesinizi çıkarın' diyemez. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde olamaz" ifadelerini kullandı. Ertekin, bu tutumun milli siyasetle taban tabana zıt olduğunun altını çizdi.
KULİSLER ÇALKALANIYOR: İMAMOĞLU AYRILMAK İSTİYOR
Parti içindeki "Yeni Parti" hazırlıkları, dehşet anları gibi CHP gündemine bomba gibi düştü. Mustafa Ertekin, "Bana gelen bilgiler, kulis bilgileri şu; burada sonuna kadar kalalım, ne yapalım bu algıyı? Ekrem İmamoğlu hemen ayrılıp merkez siyaset içeren, kültürü o olan bir parti kurulmasından yana olduğu söyleniyor" şeklinde konuştu. İmamoğlu'nun parti içindeki tıkanmışlığı aşmak için "merkez" hamlesi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
PARTİ İSMİNDE "ÖZGÜR" ÇATIŞMASI: İSTİKLAL Mİ CUMHURİYET Mİ?
Yeni kurulacak partinin ismi üzerindeki "ergen" tartışmaları olduğunu belirten Mustafa Ertekin, "Özgür Özel diyor ki 'Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin enerjisini diğer partiye yüklenip taşıyamazsak biz bu sınıfta kalırız' diyor ve İstiklal Partisi gibi bir isim ortaya çıkıyor. Fakat gelen itirazlar üzerine, İstiklal özgür anlamına gelip yani 'Özgür'ün Partisi' olmasın diye yine bir ergence düşünceyle, Cumhuriyet Partisi ismi üzerinde duruluyor." dedi.
SOSYALİST ENTERNASYONAL'DEKİ GİZLİ EL
Muhalefet temsilcilerinin Avrupa'daki lobilerle yürüttüğü sıcak temaslar, Ertekin tarafından çarpıcı ifadelerle anlatıldı. Mustafa Ertekin, "Özgür Özel yalnız hareket etmiyor. Sosyalist Enternasyonal'de 'Biz Özgür Özel'i tanıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki atanmış kişiyi tanımıyoruz' ifadesi geldi. İspanya bu şekilde davranıyor, Yunanistan bu şekilde davranıyor, Almanya bu şekilde davranıyor. İngiltere'deki Ekrem İmamoğlu bağlantıları bunları körüklüyor. Siyasetin finansmanı elini kolunu bağlıyor Özgür Özel'in" dedi.
KAOS İKLİMİNDEN SİYASİ RANT DEVŞİRME PLANI
Muhalefetin Türkiye'yi içine çekmeye çalıştığı girdap, tarihi tanıklıklarla ifşa eden Mustafa Ertekin, "Bunların tek argümanı var, o argümana da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız onu kastetmeyerek aslında çok önemli bir ifade kullandı. Bunların argümanı meseleyi siyasal platforma getirmek, gerek yurt içinde gerek yurt dışında siyasal tartışma haline getirmek. Bu siyasal tartışmalardan, kaos ikliminden siyasal sonuç çıkarmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
YOLSUZLUK VE AHLAKSIZLIK KISKACINDA MUHALEFET
Muhalefet belediyelerindeki yönetim zafiyetleri ve ahlaki erozyona dikkat çeken Mustafa Ertekin, "Siyasetin finansmanı peşinde koşan Özgür Özel, efendim kendisini birtakım yolsuzluklardan, örgüt yöneticiliğinden sıyırmaya çalışan bir Ekrem İmamoğlu ve diğer havlu takıp millete ahlaksızlıkları normal gibi gösteren belediye başkanlarının olduğu bir yerde, bu millet Türk ve Türkiye Yüzyılı'ndaki bu yükü, Türkiye'nin yeni dünyadaki yeni paradigmalara uyum sağlamasını mümkün kılmaz" diyerek CHP'nin içinde bulunduğu durumu dramatik bir dille özetledi.