Kılıçdaroğlu MYK'sını topluyor! Gözler yarın saat 13.00'te

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. TBMM çatısı altında yaşanan yüksek gerilim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden disiplin kartı masaya sürülürken, Genel Merkez ve Meclis grubu arasında adeta çift başlı bir yönetim krizi patlak verdi. Kılıçdaroğlu’nun "Kirli siyasetten arınacağız" çıkışı ve Özgür Özel yönetimine yönelik ağır eleştirileri, ana muhalefet partisinde taşları yerinden oynatacak bir siyasi depremin habercisi oldu.