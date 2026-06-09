Çift başlı CHP'de iki farklı grup toplantısı! Özel süreci "sınıf başkanlığı" yarışına çevirdi

CHP içerisinde yaşanan liderlik çekişmesi, Meclis'teki grup toplantısı salonuna kadar uzanırken krizin perde arkasındaki çarpıcı detayları paylaşan Mehmet Yılmazer, "Grup Başkanı Özgür Özel, salı günü (bugün) grup toplantısı yapmayacakken ve aslında başka bir programı varken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun toplantı yapacağını haber alınca programını aniden iptal ediyor. Aynı yerde ve aynı saatte grup toplantısı yapılacağını, üstelik bu toplantının kendileri tarafından yönetileceğini duyuruyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısı yapacağının kesinleşmesinin ardından Özgür Özel'in de aynı saatte TBMM'de toplantı düzenleyeceğini duyurması parti içindeki ayrışmayı bir kez daha ortaya koydu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun partililerle mecliste yapacağı toplantıyı "korsan " şekilde nitelendirirken, Kılıçdaroğlu ise izni olmadan toplantının yapılamayacağını savundu.

Özgür Özel, evindeki havuzda feci şekilde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in anma törenine katılacağını fakat Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı yapacağı bilgisi almasıyla programı iptal ederek kendisinin de saat 13.30'da toplantı yapmaya karar verdiğini aktaran Mehmet Yılmazer, "Özel normalde rahmetli Ferdi Zeyrek'in cenaze ve anma programına katılacaktı. Adını duyduğunda gözyaşlarına boğulduğu o programı bırakıp, ne oldu da bir anda karar değiştirerek Meclis'teki bu güç savaşına dahil oldu?" ifadelerini kullandı.

CHP'deki bu kaotik atmosferin siyasi ciddiyetten uzaklaştığını belirten Yılmazer, mevcut durumu sert sözlerle eleştirdi. Mehmet Yılmazer, "Özgür Özel bu işi adeta bir sınıf başkanlığı yarışına çevirmiş durumda. Siyasi olgunluk ve nezaket, genel başkan ile olan hiyerarşik ilişkiyi korumayı gerektirir. Şu an resmen ve mahkeme kararıyla genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu iken, Özgür Özel'in bu talimatları hiçe sayarak kendi başına hareket etmesi kabul edilemez. Eğer Özel, Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek gibi bir niyeti varsa bunu basına kapalı grup toplantısında kendisine yönelik eleştirileri iletebilirsiniz. Bunu yapmak yerine Özel siyasi şova dönüştürerek birtakım eylemler içerisinde bulunuyor. " ifadelerini kullandı.

Yılmazer, CHP içinde yaşanan liderler krizinin parti içinde itibar kaybettiğini ve bu sürecin seçmene yansıdığını vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

ÖZEL CEPHESİNDE YENİ PARTİ ÇIKIŞI VE A-B-C PLANLARI

Özgür Özel ve ekibinin CHP'den kopuş hazırlıkları içerisinde olduğunu belirten Mehmet Yılmazer, "Özgür Özel ve arkadaşlarının her şeye rağmen İstiklal Partisi adı altında bir partiye yönelmiş durumda. Diğer taraftan Demokratik Sol Parti ile görüştükleri, hatta Tek Parti gibi partilerle temas kurdukları medyaya yansıdı. Bir taraftan CHP'deki mevcut pozisyonunu korumaya çalışırken diğer taraftan yeni bir parti, yeni bir logo ve isim için çalışmaların devam ettiği bir dönemdeyiz" sözleriyle muhalefet içindeki kırılmayı gözler önüne serdi.

"KAVGA KÜLTÜRÜ PARTİNİN İTİBARINI ZEDELİYOR"

Parti içi kavganın toplumsal karşılığına da değinen Yılmazer, CHP'nin bu tutumuyla vatandaşı siyasetten soğuttuğunu belirtti. Mehmet Yılmazer, "CHP'deki bu bitmek bilmeyen kavga kültürü, ana muhalefetin toplum önüne yeni bir proje ve programla çıkmasını engelliyor. Bu durum sadece partiyi değil, parlamentonun itibarını da zedeliyor" şeklinde konuştu.

Hukukçu Mehmet Yılmazer, krizin hukuki boyutuna da dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nun disiplin mekanizmasını çalıştırması gerektiğini savunarak "Bugüne kadar Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu'nun toplanmaması büyük bir eksikliktir. Özgür Özel ve ekibinin genel başkanın talimatları dışındaki bu hareketleri için ivedilikle bir süreç başlatılmalıydı" dedi. Ayrıca Özel'in belde seçimlerindeki performansına da değinen Yılmazer, "Özgür Özel'in tek tek gidip miting yaptığı yerlerde aldığı karşılık çok düşük. Bu durum, gelecekte kuracakları muhtemel partinin toplumsal tabanının ne kadar zayıf olacağını da gösterir niteliktedir" ifadelerini kullanarak analizlerini sonlandırdı.