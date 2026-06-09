CHP'de iki farklı grup toplantısı! Özel'den siyasi şov: Süreci sınıf başkanlığına çevirdi

Gözler bugün CHP Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in aynı dakikalarda yapacağı iki ayrı toplantıya çevrilirken, partideki gerilim TBMM kürsüsüne yansıması bekleniyor. Muhalefette mutlak butlan kararının ardından yaşanan gerilimde ipler kopma noktasına gelirken milletvekilleri hangi ismin toplantısına katılacak? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Hukukçu Avukat Mehmet Yılmazer, CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve partideki "çift başlılık" kaosunu değerlendirdi. Yılmazer, CHP'deki kavga kültürünün partiye verdiği zarara dikkat çekerek "Özgür Özel bu durumu sınıf başkanlığı yarışına çevirirken, süreci siyasi şova dönüştürerek birtakım eylemler içerisinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.