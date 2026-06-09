Avrasya Tüneli'nde güvenlik nasıl sağlanıyor? İşte 7/24 çalışan kontrol merkezi

İstanbul'un ulaşımındaki can damarlarından biri olan Avrasya Tüneli'nde korku dolu anlar yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobilin yangın söndürme ünitesine çarpmasıyla tüneli su bastı ancak facianın eşiğinden teknoloji ve uzman ekiplerin saniyelerle yarışı sayesinde dönüldü. A Haber ekibi, 7 gün 24 saat kuş uçurtulmayan tünelin kalbine, yani komuta merkezine girdi ve o müdahalenin tüm detaylarını yerinde görüntüledi.

YAPAY ZEKA DEVREYE GİRDİ, EKİPLER SANİYELERLE YARIŞTI

Avrasya Tüneli'nde yaşanan kaza, sistemin ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kazanın ardından tünel içine akan su, saniyeler içinde devreye giren drenaj sistemiyle tahliye edildi. Olay yerindeki muhabir, "Tünelin içerisinde her 50 metrede bir yangın dolabı bulunuyor. Kazanın ardından sistemin alarm vermesiyle birlikte ekipler olaya anında müdahale etti" ifadelerini kullandı.