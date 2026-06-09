Avrasya Tüneli'nde güvenlik nasıl sağlanıyor? İşte 7/24 çalışan kontrol merkezi
Avrasya Tüneli’nde yaşanan son kaza, gelişmiş güvenlik sistemlerini yeniden gündeme taşıdı. Kontrolden çıkan bir aracın yangın söndürme ünitesine çarpması sonucu tünel içerisine su dolarken, yapay zeka destekli sistemler ve motorize ekipler saniyeler içinde harekete geçti. A Haber ekibi, tünelin 7/24 çalışan kontrol merkezine girerek güvenlik ağını görüntüledi.
İstanbul'un ulaşımındaki can damarlarından biri olan Avrasya Tüneli'nde korku dolu anlar yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobilin yangın söndürme ünitesine çarpmasıyla tüneli su bastı ancak facianın eşiğinden teknoloji ve uzman ekiplerin saniyelerle yarışı sayesinde dönüldü. A Haber ekibi, 7 gün 24 saat kuş uçurtulmayan tünelin kalbine, yani komuta merkezine girdi ve o müdahalenin tüm detaylarını yerinde görüntüledi.
YAPAY ZEKA DEVREYE GİRDİ, EKİPLER SANİYELERLE YARIŞTI
Avrasya Tüneli'nde yaşanan kaza, sistemin ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kazanın ardından tünel içine akan su, saniyeler içinde devreye giren drenaj sistemiyle tahliye edildi. Olay yerindeki muhabir, "Tünelin içerisinde her 50 metrede bir yangın dolabı bulunuyor. Kazanın ardından sistemin alarm vermesiyle birlikte ekipler olaya anında müdahale etti" ifadelerini kullandı.
400 KAMERA VE PEMBE EKRAN ALARMI
Tünelin her noktası, Anadolu girişinde bulunan dev komuta merkezinden adım adım izleniyor. Sistemin işleyişine dair bilgi veren saha ekipleri, "Avrasya Tüneli 400'ün üzerinde kamerayla kontrol merkezinden anbean takip ediliyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşandığında, yapay zeka destekli otomatik algılama sistemi sayesinde pembe ekranlara uyarı düşüyor" sözleriyle teknolojik altyapının gücüne dikkat çekti.
MOTORİZE EKİPLER 2 DAKİKADA OLAY YERİNDE
Tüneldeki güvenlik önlemleri sadece dijital sistemlerle sınırlı değil. Fiziksel müdahale noktasında motorize ekipler büyük rol oynuyor. Operasyonun detaylarını aktaran yetkililer, "Motorize ekipler hem girişte hem de tünelin orta noktasında hazır kıta bekliyor. Komuta merkezinden gelen sinyalle birlikte motosikletleriyle hareket eden ekipler, 2 dakika içerisinde olay yerine ulaşıyor" ifadelerini kullandı.
26 FARKLI SENARYO VE DEV KADRO
Avrasya Tüneli'ndeki güvenlik protokolleri, henüz inşaat aşamasındayken en ince ayrıntısına kadar planlandı. Tünelin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu belirten uzmanlar, "Tüm olumsuzluklar daha inşa aşamasında yapay zekaya tanımlatıldı ve 26 farklı senaryo belirlendi. Açılıştan bu yana 17 büyük tatbikat gerçekleştirildi" sözleriyle hazırlık sürecini anlattı. Tüneldeki kesintisiz mesaiye dair ise, "Herhangi bir problemin yaşanmaması için 200'ün üzerinde çalışan, 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutarak yoğun mesai harcıyor" ifadeleri kullanıldı.
Olası bir araç arızasında ise tünel yönetimi taviz vermiyor; yolda kalan araçlar 10 dakika içerisinde çekiciler vasıtasıyla tünel dışına çıkarılarak trafik akışı normale döndürülüyor.