CHP'de "Salı" krizi! Kılıçdaroğlu ve Özel geriliminde 10 senaryo hazırlığı | DSP transferi zora girdi
CHP’de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıl aradan sonra TBMM’de grup kürsüsüne çıkarak konuşma yapacak. Parti içinde toplantı için 10 farklı senaryo üzerinde hazırlık yapıldığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki liderlik çekişmesinin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in DSP'ye yönelik planları da suya düşerken son kulis bilgilerini Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu anlattı. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yarın yapılacak olan kritik grup toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun bir aradan sonra TBMM'de kürsüye çıkacak olması, Özel tarafında gerilimi zirveye taşıdı.
TÜM GÖZLER YARINDA
Parti içinde "10 farklı senaryo" üzerinde hazırlıklar sürerken, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki liderlik çekişmesi yarın Meclis çatısı altında bir kez daha gün yüzüne çıkacak.
İPLER TAMAMEN Mİ KOPACAK?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki yetki ve kürsü mücadelesi yarın yapılacak grup toplantısında yeni bir krize gebe. Meclis'te sert bir karşılaşma ihtimali masadayken, parti içindeki "yeni oluşum" ve "siyasal mühendislik" tartışmaları da alevlendi. Gözler, Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki bağların kopma noktasına geldiği Meclis grubuna çevrildi.
MECLİS GRUBUNDA YETKİ TARTIŞMASI
CHP içindeki çift başlılık tartışmalarını değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu "Eğer sağduyu hâkim olmazsa yarın Meclis'te sert bir karşılaşma yaşanabilir ve hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıkabilir. CHP tüzüğüne göre grup başkanı, genel başkana bağlı çalışır ancak genel başkan milletvekili değilse grubun nasıl yönetileceği ve kimin konuşacağı konusu büyük bir belirsizlik taşıyor" ifadelerini kullandı. Müderrisoğlu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da belirttiği üzere Meclis yönetiminin partilerin iç işleyişine müdahale edemeyeceğini hatırlattı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN PROGRAMI DEĞİŞİYOR MU?
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı hamlesinin mevcut planları bozduğuna dikkat çeken Müderrisoğlu, "Sayın Özgür Özel'in yarın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek'in anma programına katılması bekleniyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşma yapma hamlesi, Özel'in de programını değiştirmesine sebebiyet verdi. Sağduyu hâkim olursa iki ayrı toplantıyı iki ayrı saatte görebiliriz, aksi takdirde Meclis'te kaotik bir tabloyla karşılaşabiliriz" sözleriyle aktardı.
DSP FORMÜLÜ VE ECEVİT MİSYONU
Özgür Özel'in DSP ile ilgili çıkışlarını ve sol siyasetteki ayrışmaları analiz eden Müderrisoğlu, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Cumhur İttifakı ile hareket etmesi sebebiyle Özel'in DSP formülü pek gerçekçi durmuyor. Merhum Ecevit, CHP'nin iç karışıklıklarından arınmış yeni bir yol açmak için DSP'yi kurmuştu. Bugün de CHP içindeki mücadelenin netice vermeyeceği anlaşıldığı noktada yeni bir partiye geçiş tartışılıyor" dedi.
YENİ PARTİ VE SİYASAL MÜHENDİSLİK İDDİASI
Parti içindeki asıl büyük tartışmanın "yeni bir merkez parti" inşası olduğunu savunan Müderrisoğlu, "CHP algısının negatif yönlerini merkezde bırakıp, daha liberal ve kapsayıcı bir parti ile seçmenin karşısına çıkma niyeti görülüyor. Bu bir siyasal mühendislik faaliyetidir. Eski CHP'yi bir kenara bırakarak, içinde CHP unsurlarının da olduğu ama daha merkezde konumlanan bir yapı inşa edilmeye çalışılıyor. Son belde seçimlerindeki oy kayıpları da bu arayışı tetikliyor" ifadelerini kullandı.
A HABER CHP GENEL MERKEZİNDE
CHP Genel Merkezi'ndeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Gözler yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda. Kılıçdaroğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında hitap edecek. Kılıçdaroğlu'nun 'A takımının' belirlendiği ilk günden beri parti sözcüsü olarak öne çıkan Müslim Sarı, salı günkü toplantı için net mesajlar verdi" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun özellikle 3 yıllık bir aradan sonra yapacağı bu konuşmanın, parti içi dengeler açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
10 FARKLI SENARYO MASADA
Parti içindeki hazırlıklara ilişkin çarpıcı detaylar paylaşan Gültekin, "Müslim Sarı ile yaptığımız sohbette, grup toplantısına ilişkin hazırlıkların tamamlandığı ve 10 farklı senaryoya karşı hazır olunduğu mesajı verildi. Kılıçdaroğlu yarın saat 13.30'da grup kürsüsüne çıkacak ve Meclis toplantısında bizzat bulunacağını resmen duyurmuş oldu" sözleriyle aktardı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KARŞI HAMLE Mİ GELECEK?
Özgür Özel'in programındaki belirsizliğe değinen Oğuzhan Gültekin, "Özgür Özel de kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısına ilişkin son kararını verecek. Normal şartlarda Özel'in grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da olması bekleniyordu. Ancak Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun programının dışında kalarak aynı saatlerde başka bir platformda basın karşısına çıkma ihtimali de seçenekler arasında bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Yaşanacak olan bu tablo, CHP içindeki "ikili yönetim" krizinin derinliğini bir kez daha gözler önüne serecek.+