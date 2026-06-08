CHP'de "Salı" krizi! Kılıçdaroğlu ve Özel geriliminde 10 senaryo hazırlığı | DSP transferi zora girdi

Parti içinde "10 farklı senaryo" üzerinde hazırlıklar sürerken, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki liderlik çekişmesi yarın Meclis çatısı altında bir kez daha gün yüzüne çıkacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yarın yapılacak olan kritik grup toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun bir aradan sonra TBMM'de kürsüye çıkacak olması, Özel tarafında gerilimi zirveye taşıdı.

CHP içindeki çift başlılık tartışmalarını değerlendiren Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu "Eğer sağduyu hâkim olmazsa yarın Meclis'te sert bir karşılaşma yaşanabilir ve hiç arzu etmediğimiz görüntüler ortaya çıkabilir. CHP tüzüğüne göre grup başkanı, genel başkana bağlı çalışır ancak genel başkan milletvekili değilse grubun nasıl yönetileceği ve kimin konuşacağı konusu büyük bir belirsizlik taşıyor" ifadelerini kullandı. Müderrisoğlu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da belirttiği üzere Meclis yönetiminin partilerin iç işleyişine müdahale edemeyeceğini hatırlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki yetki ve kürsü mücadelesi yarın yapılacak grup toplantısında yeni bir krize gebe. Meclis'te sert bir karşılaşma ihtimali masadayken, parti içindeki "yeni oluşum" ve "siyasal mühendislik" tartışmaları da alevlendi. Gözler, Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki bağların kopma noktasına geldiği Meclis grubuna çevrildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel (AA)

ÖZGÜR ÖZEL'İN PROGRAMI DEĞİŞİYOR MU?

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı hamlesinin mevcut planları bozduğuna dikkat çeken Müderrisoğlu, "Sayın Özgür Özel'in yarın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek'in anma programına katılması bekleniyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşma yapma hamlesi, Özel'in de programını değiştirmesine sebebiyet verdi. Sağduyu hâkim olursa iki ayrı toplantıyı iki ayrı saatte görebiliriz, aksi takdirde Meclis'te kaotik bir tabloyla karşılaşabiliriz" sözleriyle aktardı.

DSP FORMÜLÜ VE ECEVİT MİSYONU

Özgür Özel'in DSP ile ilgili çıkışlarını ve sol siyasetteki ayrışmaları analiz eden Müderrisoğlu, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Cumhur İttifakı ile hareket etmesi sebebiyle Özel'in DSP formülü pek gerçekçi durmuyor. Merhum Ecevit, CHP'nin iç karışıklıklarından arınmış yeni bir yol açmak için DSP'yi kurmuştu. Bugün de CHP içindeki mücadelenin netice vermeyeceği anlaşıldığı noktada yeni bir partiye geçiş tartışılıyor" dedi.

YENİ PARTİ VE SİYASAL MÜHENDİSLİK İDDİASI

Parti içindeki asıl büyük tartışmanın "yeni bir merkez parti" inşası olduğunu savunan Müderrisoğlu, "CHP algısının negatif yönlerini merkezde bırakıp, daha liberal ve kapsayıcı bir parti ile seçmenin karşısına çıkma niyeti görülüyor. Bu bir siyasal mühendislik faaliyetidir. Eski CHP'yi bir kenara bırakarak, içinde CHP unsurlarının da olduğu ama daha merkezde konumlanan bir yapı inşa edilmeye çalışılıyor. Son belde seçimlerindeki oy kayıpları da bu arayışı tetikliyor" ifadelerini kullandı.

A HABER CHP GENEL MERKEZİNDE

CHP Genel Merkezi'ndeki sıcak gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Gözler yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda. Kılıçdaroğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında hitap edecek. Kılıçdaroğlu'nun 'A takımının' belirlendiği ilk günden beri parti sözcüsü olarak öne çıkan Müslim Sarı, salı günkü toplantı için net mesajlar verdi" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun özellikle 3 yıllık bir aradan sonra yapacağı bu konuşmanın, parti içi dengeler açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

10 FARKLI SENARYO MASADA

Parti içindeki hazırlıklara ilişkin çarpıcı detaylar paylaşan Gültekin, "Müslim Sarı ile yaptığımız sohbette, grup toplantısına ilişkin hazırlıkların tamamlandığı ve 10 farklı senaryoya karşı hazır olunduğu mesajı verildi. Kılıçdaroğlu yarın saat 13.30'da grup kürsüsüne çıkacak ve Meclis toplantısında bizzat bulunacağını resmen duyurmuş oldu" sözleriyle aktardı.